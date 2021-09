Lear Corp : Jefferies dégrade sa recommandation

Jefferies dégrade sa recommandation sur Lear Corp de 'achat' à 'conserver' tout en ramenant son objectif de cours de 200 à 171 dollars, dans le sillage d'un abaissement de ses estimations pour les équipementiers automobiles américains (-15% sur les BPA 2022).



'Alors que nous voyons émerger des signes que les pénuries électroniques touchent un point bas, les arrêts d'assemblage (COVID) suggèrent des perturbations en évolution, mais toujours significatives, et une reprise automobile globale plus lente', explique le broker.



