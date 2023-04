Lear : l'UE a autorisé l'acquisition d'IG Bauerhin

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de IG Bauerhin (Allemagne) par Lear, des États-Unis.



IGB est un fournisseur de composants de confort de siège automobile, y compris des tapis chauffants thermiques pour sièges et des systèmes de ventilation de siège. Lear est un fournisseur de composants de confort de siège, y compris des tapis chauffants thermiques de sièges, et un fournisseur d'assemblage (JAT) de sièges d'auto.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure normale d'examen des concentrations.



