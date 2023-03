Les troupes américaines et sud-coréennes vont effectuer le plus grand exercice combiné depuis des années

Les exercices, baptisés "Freedom Shield", se dérouleront du 13 au 23 mars afin de renforcer la posture défensive combinée des alliés, ont déclaré les deux armées dans un communiqué publié lors d'un briefing à Séoul.

"Freedom Shield est conçu pour renforcer les capacités de défense et de réaction de l'Alliance en se concentrant, dans le cadre du scénario de l'exercice, sur des éléments tels que l'évolution de l'environnement de sécurité, l'agression de la RPDC et les leçons tirées des guerres et conflits récents", indique le communiqué, qui utilise les initiales du nom officiel de la Corée du Nord.

Les exercices précédents ont suscité de vives réactions de la part de la Corée du Nord, notamment des tirs de missiles et des menaces nucléaires. Pyongyang a déclaré que de telles opérations militaires conjointes sont la preuve que Washington et ses alliés sont hostiles.

Interrogé sur l'éventuelle réaction du Nord, le colonel Isaac Taylor, porte-parole des forces américaines en Corée (USFK), a déclaré que les exercices étaient de routine et purement défensifs.

Les responsables sud-coréens ont noté que la Corée du Nord effectue également des exercices annuels en hiver.

Freedom Shield comprendra des exercices sur le terrain à une échelle qui n'a pas été vue depuis environ 2017, avant que l'ancien président américain Donald Trump ne réduise les exercices publics pour faciliter la diplomatie avec la Corée du Nord.

Les pourparlers avec Pyongyang sont depuis longtemps dans l'impasse, mais au cours des années intermédiaires, les restrictions du COVID-19 ont maintenu les exercices à une taille limitée. Avec un nombre record de tirs de missiles depuis la Corée du Nord l'année dernière, et la levée par la Corée du Sud des mesures anti-pandémie, les alliés reviennent aux exercices à grande échelle en guise d'avertissement à Pyongyang.

Au cours du mois dernier, les troupes d'opérations spéciales sud-coréennes et américaines ont effectué un exercice de tir réel baptisé "Teak Knife", auquel a participé un hélicoptère de combat AC-130J américain qui a pris part pour la première fois à des exercices conjoints, tirant des missiles guidés et des bombes ainsi que des canons de 30 mm et 105 mm.