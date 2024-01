Learning Technologies Group plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société fournit une gamme de logiciels et de services d'apprentissage et de gestion des talents aux entreprises clientes. Les secteurs de la société comprennent la division Logiciels & Plateformes, Contenu & Services, GP Strategies et Autres. Le segment Logiciels & Plateformes comprend des logiciels en tant que service (SaaS) et des solutions de produits sous licence sur site, ainsi que des services d'hébergement, d'assistance et de maintenance. Le segment Contenu et services comprend le contenu, le conseil, le développement de plateformes et le conseil. Le segment GP Strategies comprend les services mondiaux, les services régionaux et les autres technologies. Ses marques comprennent LEO Learning, LEO GRC, PRELOADED, Affirmity, PDT Global, PeopleFluent, Gomo, Rustici Software, Watershed, VectorVMS, Breezy HR, Instilled, Open LMS et Bridge.