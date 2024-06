Learning Technologies Group plc et ses filiales fournissent une gamme de logiciels et de services d'apprentissage et de gestion des talents aux entreprises. L'activité principale de la société est la fourniture de solutions d'apprentissage et de gestion des talents sous forme de contenu, de services et de plateformes numériques aux marchés des entreprises, de l'enseignement supérieur et des administrations publiques. Les secteurs d'activité de l'entreprise comprennent la division Logiciels et plateformes, la division Contenu et services, le secteur Stratégies GP et le secteur Autres, qui comprend les revenus locatifs. La division Software & Platforms comprend les solutions SaaS (Software as a Service) et les solutions sur site, ainsi que les services d'hébergement, d'assistance et de maintenance. Le segment Contenu et services comprend le contenu, le conseil, le développement de plateformes et le conseil. La division comprend également PDT Global, un fournisseur de solutions de formation en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Le segment GP Strategies est un fournisseur de solutions de performance organisationnelle et technique pour la transformation de la main-d'œuvre au niveau mondial.