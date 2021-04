Leasinvest Real Estate : Convocation

En fonction de l'évolution de la situation COVID-19, la Société et son Gérant se réservent le droit de modifier les modalités de participation de cette assemblée et en informeront les actionnaires par un communiqué de presse et sur le site internet www.leasinvest.be

Compte tenu des mesures de santé prises par le gouvernement dans la lutte et la limitation de la pandémie COVID- 19, la Société et son Gérant ne pourront accepter l'accès physique à l'assemblée générale.

9. Approbation du renouvellement du mandat du commissaire

Proposition de décision:sur proposition du conseil d'administration du Gérant et du comité d'audit, l'assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de commissaire de la SRL Ernst&Young Réviseurs d'entreprises (RPM 0446.334.711), avec siège à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, représentée par M. Joeri Klaykens pour une période de 3 ans jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2024. La rémunération annuelle du commissaire pour le contrôle des comptes annuels statutaires et consolidés de la Société est fixée à € 55.000,00 (hors TVA et dépenses « out of the pocket »).

10. Approbation des dispositions qui octroient des droits à des tiers en cas de changement de contrôle Proposition de décision:approbation, conformément à l'article 7:151 du Code des Sociétés et des Associations et l'(ancien) article 556 du Code des Sociétés, des dispositions qui prévoient une possible exigibilité anticipée du remboursement du crédit en cas de changement de contrôle par rapport à la Société :

tel que défini à l'article 16.1 (i) du Term Loan Facility Agreement en date du 21 décembre 2020 entre la Société et Argenta Spaarbank SA ;

conformément à l'article 8.1 (b) du Term Loan Agreement en date du 19 août 2020 entre la Société et

ING Luxembourg SA ;

ING Luxembourg SA ; conformément à l'article 14.1 f) du règlement des crédits, auquel est fait référence dans les conventions de crédit de respectivement le 9 juillet 2020 et le 24 novembre 2020 entre la Société et Belfius Bank SA.

11. Divers

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE

Les actionnaires peuvent uniquement participer à l'assemblée annuelle et y exercer leurs droits de vote pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:

Conformément à la procédure d'enregistrement décrite ci-après et sur base des preuves transmises en application de cette procédure, la Société doit être en mesure de constater que l'actionnaire concerné possédait effectivement en date du lundi 3 mai 2021 à 24h00 (minuit, heure belge), (la « Date d'enregistrement ») le nombre d'actions avec lesquelles il a l'intention de participer à l'assemblée annuelle. Au plus tard le mardi 11 mai 2021 l'actionnaire concerné confirme explicitement à la Société son intention de participer à l'assemblée annuelle par courrier ordinaire (à l'attention de 2000 Anvers, Schermersstraat

42) ou par e-mail (legal@leasinvest.be).

Ces conditions doivent être remplies conformément aux formalités précisées ci-après.

Les détenteurs d'actions nominativesont le droit de participer et de voter à l'assemblée annuelle à condition que:

les actions avec lesquelles ils souhaitent participer soient effectivement inscrites à leur nom dans le registre d'actionnaires nominatifs de la Société à la Date d'enregistrement (à savoir le 3 mai 2021 ); et au plus tard le 11 mai 2021 , lesdits actionnaires aient confirmé par écrit, par courrier ordinaire (à l'attention de 2000 Anvers, Schermersstraat 42) ou par e-mail (legal@leasinvest.be), leur participation à la Société, en précisant le nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent participer à cette assemblée annuelle. Pour se faire, il suffit

3