Leclanche SA est une société basée en Suisse et spécialisée dans le secteur de l'industrie du stockage de l'énergie électrique. La société est organisée en trois secteurs d'activité : le secteur Portable conçoit, développe et réalise des solutions clés en main pour le stockage de l'énergie électrique portable pour des applications spécifiques ; le secteur Distribution commercialise des batteries, ainsi que des accessoires, tels que des lampes de poche et des petits chargeurs, et le secteur Stationnaire produit des cellules et des systèmes lithium-ion pour des applications haut de gamme, et le secteur comprend des divisions automobile, stationnaire et tout-terrain. Les filiales en propriété exclusive de la société comprennent Leclanche GmbH, basée en Allemagne, qui fabrique des batteries au lithium-ion, et Trineuron, qui développe des systèmes de gestion de batteries au lithium (BMS) et des modules pour les applications de transport. La société exerce ses activités en Suisse, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis.

Secteur Equipements et composants électriques