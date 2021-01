Décès du vice-président exécutif de Leclanché

Zurich (awp) - Le fabricant de solutions de stockage énergétique Leclanché a annoncé jeudi le décès du vice-président exécutif Karl Bohman des suites d'un accident de ski survenu quelques jours plus tôt.

M. Bohman, qui était marié et père de trois fils, était également responsable des activités stationnaires du groupe et membre de la direction, selon un communiqué.

"La société a perdu un dirigeant brillant et efficace et le secteur un grand spécialiste des 'cleantech'", a ajouté Leclanché.

Dans l'immédiat, le directeur général Anil Srivastava a repris par intérim les activités de M. Bohman. Le conseil d'administration se prononcera quant à lui sur la succession à ce poste.

Karl Bohman avait été nommé mi-octobre 2020 au poste de vice-président et responsable des activités stationnaires. Il avait également travaillé pour le fabricant suédois de batteries lithium-ion Northvolt et avait dirigé SaltX Technology, société spécialisée dans la stockage d'énergie et basée à Stockholm.

