Incident dans une usine de Leclanché

Genève (awp) - Un incident est survenu sur une des lignes d'assemblage de batteries de Leclanché à Yverdon-les-Bains, où un pack de batteries en cours de test a pris feu. Le sinistre a été rapidement maîtrisé et aucun employé n'a été blessé, a indiqué vendredi le spécialiste yverdonnois des solutions de stockage d'énergie.

"Immédiatement alertés, les pompiers du SDIS Nord vaudois, appuyés par le Centre de Secours et d'Urgences du Nord vaudois et de la Broye (CSU), se sont rendus sur les lieux et ont pu rapidement maîtriser le sinistre", a précisé Leclanché dans un communiqué.

Cinq employés qui se trouvaient à proximité du pack ont été examinés à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains, où aucune blessure ni intoxication n'ont été constatées. Les salariés ont pu rentrer chez eux.

Le groupe a initié une enquête interne afin de déterminer les causes du sinistre. Une reprise graduelle des opérations est prévue à partir de lundi matin.

al/