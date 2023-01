Leclanché SA / Mot-clé(s) : Entrées des commandes/Contrat

Industrie maritime : Leclanché enregistre une commande pour des systèmes de batteries de 22,6 MWh pour la nouvelle génération de ferries hybrides de Stena Line et Brittany Ferries



11.01.2023 / 19:30 CET/CEST



Résultat de plusieurs années d'investissement et d'optimisation opérationnelle et technologique, les ferries hybrides seront propulsés par le dernier système de batteries Navius MRS-3 de Leclanché, produit dans ses usines allemandes et suisses.

Ces ferries sont appelés à devenir l'un des plus grands projets de navires hybrides s'appuyant sur la toute dernière technologie de cellules de Leclanché qui garantit une durée de vie élevée et une capacité de charge rapide.

Les navires seront exploités entre Portsmouth (Royaume-Uni) et les ports de Saint-Malo et Caen (France).

YVERDON-LES-BAINS, Suisse et ANDERSON, Indiana, le 11 janvier 2023 – (SIX : LECN) continue de franchir de nouvelles étapes dans l'électrification du transport maritime et annonce qu'elle a été sélectionnée comme fournisseur de technologie de batteries pour deux navires hybrides en cours de construction pour Stena Line et Brittany Ferries. Chaque système de batterie a une capacité de 11,3 MWh, et les ferries RoPax (Roll on/roll off passenger) seront les plus grands navires hybrides du monde - dépassant les précédents projets maritimes records de Leclanché (images disponibles



Les deux ferries hybrides E-Flexer, d'une longueur de près de 195 mètres, ont été conçus et développés par Stena RoRo (une filiale de Stena Line) en collaboration avec Brittany Ferries. Ils seront affrétés dans le cadre d'un bail de 10 ans par Brittany Ferries pour être exploités entre Portsmouth, au Royaume-Uni, et les ports français de Saint-Malo et Caen.



La technologie Navius MRS-3 TM de Leclanché réduit l'impact environnemental des ferries



Le système de propulsion hybride des navires sera capable de fonctionner à la fois avec du gaz naturel liquéfié (GNL) et avec le système de stockage par batterie Navius MRS-3TM de troisième génération de Leclanché, contribuant ainsi à réduire considérablement l'impact environnemental des ferries et à en améliorer la durabilité.



S'appuyant sur les investissements réalisés au cours des 4 dernières années dans le développement de la technologie, des produits et du marché, le Navius MRS-3 TM utilise les systèmes de batteries lithium-ion de 3e génération de Leclanché, d'une capacité de 11,3 MWh chacun et d'une tension maximale de 940 volts. Le système est garanti pour 10 ans de fonctionnement continu et est le résultat de plusieurs années d'exploitation et d'optimisation en conditions réelles. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) utilisent une structure hautement redondante avec 46 chaînes de batteries. La livraison aux chantiers navals est prévue pour le quatrième trimestre 2023.



La technologie Navius MRS-3 TM de Leclanché établit un deuxième record industriel



Au fil des ans, Leclanché est devenu le fournisseur de choix d'une longue liste de navires hybrides et entièrement électriques, dont le projet PR24 récemment attribué à Scandlines, où elle fournit actuellement un système Navius MRS-3 TM de 10 MWh. Au moment de la commande, il s’agissait du plus grand ferry hybride au monde. Leclanché a également fourni les systèmes de batterie du Yara Birkeland, le premier porte-conteneurs autonome et entièrement électrique au monde, ce qui prouve le haut niveau de performance de ses produits destinés à l’électrification de la marine marchande.



Les batteries Leclanché ont démontré des caractéristiques de sécurité améliorées, une charge plus rapide, une durée de vie plus longue, une empreinte plus petite et une consommation d'énergie plus faible que les solutions concurrentes.



Leclanché est l'un des seuls fournisseurs de systèmes de batteries à fabriquer ses propres cellules, packs, modules et boîtiers de batteries lithium-ion selon les rigoureuses normes allemandes et suisses dans ses propres lignes d'assemblage automatisées à Willstätt, en Allemagne, et à Yverdon, en Suisse.



"Stena est un leader dans le développement de navires technologiquement avancés et un participant précoce dans la transition vers le transport maritime vert", a déclaré Staffan Stenfelt, directeur général de la construction des nouveaux navires chez Stena RoRo. "Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à Leclanché pour cette étape majeure de la technologie d'hybridation et de démontrer l'importance de la flexibilité dans la construction de navires de nouvelle génération qui peuvent s'adapter aux derniers développements technologiques."



"Brittany Ferries s'engage à soutenir - et à aider à diriger - les efforts de décarbonation de l'industrie maritime ", a ajouté Arnaud Le Poulichet, directeur de l'ingénierie et de la maintenance chez Brittany Ferries. "Chaque navire dans lequel nous investissons rapporte des dividendes pour l'environnement à court et à long terme. Nous sommes fiers de soutenir cet agenda planétaire vert de manière significative."





Phil Broad, CEO de Leclanché E-Mobility, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer aux efforts de Stena RoRo et de Brittany Ferries en faveur de la décarbonation du transport maritime. Ces nouveaux projets soulignent la position de leader de Leclanché dans l'électrification et l'hybridation des grands navires. En outre, ces projets renforceront notre carnet de commandes, notre propre capacité de production et les perspectives positives de la société. L'une des principales missions de Leclanché est de soutenir les constructeurs dans leurs projets d'e-mobilité en leur fournissant les systèmes de batteries les plus adaptés et les plus puissants du marché. Les avantages de notre technologie cellulaire différenciée et de notre système à refroidissement liquide ont été des facteurs clés dans notre sélection. Autre atout majeur, la conception du système offre un net avantage en termes de taille et de poids par rapport à nos concurrents et est particulièrement rentable pour les systèmes à grande échelle tels que ceux fabriqués pour Brittany Ferries."





Navius MRS-3 est une marque déposée de Leclanché SA. Tous les autres noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.





À propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l’Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



A propos de Brittany Ferries

Brittany Ferries a été créée en 1972 et a commencé à assurer un service de fret uniquement le 2 janvier de l'année suivante. La première traversée reliait Roscoff en Bretagne à Plymouth dans le sud de l'Angleterre et transportait une cargaison d'artichauts et de choux-fleurs. Depuis lors, la compagnie a progressivement lancé, puis renforcé des lignes maritimes. Aujourd'hui, des millions de passagers et d'entreprises transportant des marchandises par voie maritime à travers ce que l'on appelle l'Arc Atlantique (France, Royaume-Uni, Espagne et Irlande) comptent sur les liens forgés au cours de six décennies d'exploitation. En plus de réduire la congestion et les émissions sur les routes très fréquentées, ces autoroutes de la mer ont contribué à enrichir les communautés locales, à créer des emplois et à favoriser le tourisme international.



À propos de Stena RoRo

Stena RoRo est l'un des principaux innovateurs dans le domaine des concepts de transport de marchandises et de passagers par rollon/rolloff. Nos produits comprennent des navires tels que les RoRos et les RoPaxes. La société affrète un certain nombre de navires à des opérateurs de premier ordre dans le monde entier et ses clients se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de la Sphère Stena. Stena RoRo dispose d'une grande compétence et d'une grande expérience dans la conception et la transformation de navires, associées à une connaissance unique du marché, afin de créer des solutions sur mesure pour ses clients exigeants. C'est ce qu'on appelle la Stenabilité.



Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.







Contacts Leclanché



Média Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail :



Média Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-mail :



Média Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail :



Contacts investisseurs :

Anil Srivastava

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail :



Fin du communiqué aux médias