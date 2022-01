EQS-News: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Le système de stockage d'énergie révolutionnaire LeBlock de Leclanché fait ses débuts en Amérique du Nord lors de la conférence et de l'exposition ESNA à Long Beach, en Californie.



- Le système modulaire et évolutif apporte la simplicité des jeux de construction pour enfants aux systèmes de

stockage d'énergie sophistiqués.

- Coût total de possession réduit et empreinte environnementale minimisée.

- Gamme complète de dispositifs de sécurité intégrés, notamment un système de détection et d'extinction des incendies, une fonction d'arrêt d'urgence, une surveillance de l'isolement et un panneau de déflagration.

- Idéal pour les micro-réseaux et les applications de chargement rapide des véhicules électriques.

LONG BEACH, Calif. et YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 10 janvier 2022 - LeBlockTM, la solution de stockage d'énergie révolutionnaire introduite par Leclanché SA (SIX: LECN) à la mi-2021, fait ses débuts en Amérique du Nord lors de la prochaine conférence et exposition Energy Storage North America (ENSA), du 13 au 15 janvier 2022, sur le stand 751.

Cette solution de stockage d'énergie innovante, finaliste du concours ees AWARD 2021 à Munich, est un concept de blocs de construction entièrement modulaires et évolutifs conçus notamment pour les applications de micro-réseaux et de recharge rapide de véhicules électriques. LeBlock réduit le coût total de possession, ainsi que sa propre empreinte environnementale, grâce à une logistique et une installation simplifiée, une possibilité de reconfiguration et un retour facile pour le recyclage à la fin de son cycle de vie.

Les unités LeBlock sont expédiées avec des batteries préinstallées et interconnectées dans des conteneurs ISO de 20 pieds.

Le système de stockage d'énergie LeBlock se compose d'unités BatteryBlock de 745 kWh et CombiBlock de cinq pieds de large qui peuvent être facilement combinées grâce à des systèmes de connexion. Chaque système est expédié de l'usine vers le site final avec les batteries déjà pré-installées et configurées - y compris un système de gestion de la température et de protection contre les incendies standard. Comme les blocs sont expédiés avec les batteries installées, les câbles et connecteurs préinstallés, aucun câblage spécifique n'est nécessaire sur le site. Une fois interconnectés, quatre blocs sont transformés en un conteneur de 20 pieds certifié ISO, ce qui permet de les transporter facilement par train, bateau ou camion. Il n'y a pas de déchets d'emballage ni besoin de conteneurs de transport supplémentaires. La logistique simplifiée ouvre également la possibilité d'une offre temporaire de "stockage en tant que service" selon les besoins.

LeBlock est conçu pour répondre aux plus hautes exigences de sécurité, tant au niveau du système que de ses opérateurs. Son architecture cloisonnée atténue les risques d'incendie potentiels et le système est équipé de plusieurs fonctionnalités de pointe pour garantir le plus haut niveau de sécurité, notamment une construction résistante au feu, une fonction d'arrêt d'urgence, un système de détection et d'extinction d'incendies, un contrôle de l'isolement et un panneau de déflagration. Des spécifications supplémentaires et une vidéo sont disponibles en ligne sur https://www.leclanche.com/fr/leblock/.

En plus du stand de l'entreprise, le vice-président de l'ingénierie de Leclanché Stationary Solutions, Viorel Moga, présentera une vue d'ensemble de LeBlock et de ses nombreuses innovations sur la scène du stockage de l'énergie le jeudi 13 janvier 2022 à partir de 12h30. Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com.

LeBlock est une marque déposée de Leclanché SA. Tous les autres noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.



