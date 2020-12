Leclanche : Le ferry électrique Ellen, alimenté par un système de batteries Leclanché, remporte le Prix Solaire Européen 2020 pour avoir démontré le potentiel de la mobilité électrique

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Développement durable

Le ferry électrique Ellen, alimenté par un système de batteries Leclanché, remporte le Prix Solaire Européen 2020 pour avoir démontré le potentiel de la mobilité électrique

- Le ferry 100% électrique a été reconnu dans la catégorie Transport et Mobilité

- Le Prix Solaire Européen est l'une des récompenses les plus prestigieuses dans le domaine des énergies renouvelables

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 7 décembre 2020 - Ellen, le ferry danois pour voitures et passagers 100 % électrique, alimenté par un système de batteries innovant de Leclanché SA (SIX : LECN), est le lauréat du Prix Solaire Européen 2020 décerné par l'association à but non-lucratif EUROSOLAR (Association Européenne pour les Energies Renouvelables).

Ellen est l'un des neuf projets a avoir obtenu le prix, l'une des récompenses les plus prestigieuses dans le domaine des énergies renouvelables. Le ferry a été récompensé dans la catégorie "Transport et Mobilité" pour avoir démontrer le potentiel de la mobilité électrique dans le transport maritime et pour avoir montré que des solutions nouvelles et efficaces sont disponibles et prêtes à être mises en ?uvre.

Le prix a été remis, en ligne, à la municipalité de l'île d'Aerø, au Danemark, qui a commandé le ferry pour assurer la liaison entre son port, Søby, et le port de Fynshav sur l'île d'Als. Il a été reçu par Halfdan Abrahamsen, responsable des médias et de l'information à Ærø EnergyLab. Le navire a été financé par la municipalité d'Ærø et par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 et Innovation.

Le système de batteries Leclanché qui alimente le navire de 747 tonnes possède une capacité de 4,3 MWh et permet à Ellen de parcourir jusqu'à 22 miles nautiques (40 km) avec une seule charge. Maintenant dans sa deuxième année de service, le ferry permet une réduction annuelle de 2 520 tonnes de CO2, 14,3 tonnes de NOX, 1,8 tonne de CO, 1,5 tonne de SO2 et 0,5 tonne de particules comparé à un ferry diesel de taille similaire,



Anil Srivastava, président directeur général de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes immensément fiers d'Ellen, qui a remporté le Prix Solaire Européen 2020 dans le domaine des énergies renouvelables. Ce navire représente une étape importante dans le domaine du transport maritime et prouve que nous pouvons remplacer les moteurs à combustibles fossiles obsolètes et polluants par des énergies propres et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique. Sur la base des données d'exploitation effectives d'Ellen, nous pouvons confirmer que plus de 70 % des lignes de ferry en Europe peuvent être converties en navires entièrement électriques et que nous sommes bien placés pour répondre à ce marché important. »

A propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



