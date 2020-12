Leclanche : Le gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès, SKELEC et Leclanché commencent la construction du plus grand système de production et de stockage d'énergie solaire des Caraïbes

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Développement durable/Autres

- Un système innovant et entièrement intégré de production d'énergie solaire photovoltaïque et de stockage d'énergie par batterie lithium-ion remplacera 30 à 35 % de l'énergie de base produite jusqu'alors par le diesel dans l'île

- Un système de micro-réseau durable permettra de réduire les émissions de CO2 de plus de 740 000 tonnes sur 20 ans



BASSETERRE, Saint-Kitts-et-Nevis et YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 10 décembre 2020 - Le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès, la compagnie publique d'électricité de Saint-Kitts (SKELEC) et Leclanché SA (SIX : LECN) ont marqué aujourd'hui le début de la construction d'un projet historique de production et de stockage d'énergie solaire. Il fournira entre 30 et 35 % des besoins en énergie de base de Saint-Christophe-et-Niévès pour les 20 à 25 prochaines années, tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone de plus de 740 000 tonnes métriques.

Ce projet de micro-réseau de 70 millions de dollars est construit par Leclanché, l'une des principales sociétés de stockage d'énergie au monde, qui sera le principal entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC). Leclanché fournira une solution solaire et de stockage clé en main en collaboration avec son principal sous-traitant, Grupotec, une société d'ingénierie et de construction expérimentée et leader dans le secteur de l'énergie photovoltaïque dont le siège est à Valence, en Espagne. Leclanché sera propriétaire et exploitera l'installation selon son modèle stratégique de construction, de propriété et d'exploitation par l'intermédiaire de sa filiale SOLEC Power Ltd avec son partenaire Solrid Ltd.

La construction et le démarrage prendront environ 18 mois. Le projet consiste en un système photovoltaïque solaire entièrement intégré de 35,7 MW (parc solaire) et en un système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion de 14,8 MW / 45,7 MWh (BESS) utilisant le logiciel de gestion de l'énergie de Leclanché. Une fois achevé, le projet de Saint-Christophe-et-Niévès sera le plus grand système de production et de stockage d'énergie solaire des Caraïbes et un modèle pour les autres nations insulaires. Au cours de sa première année de fonctionnement, le système produira environ 61 300 MWh d'électricité avec une réduction des émissions de CO 2 de 41 500 tonnes métriques.

« Le premier coup de pioche d'aujourd'hui marque une étape importante pour nos citoyens, le tourisme, les relations économiques et, cela, pour toute la région des Caraïbes, malgré les retards causés par COVID-19 », a déclaré le Dr Timothy Harris, Premier Ministre de Saint-Christophe-et-Nieves. « Ce projet visionnaire contribuera à garantir notre indépendance énergétique, à assurer la stabilité des prix à long terme et à réduire notre dépendance au carburant diesel ».

« La réduction de la quantité d'émissions de dioxyde de carbone prévue - près de trois quarts de million de tonnes métriques sur 20 ans - est une démonstration significative de notre politique forte en faveur des énergies propres et renouvelables. Nous invitons nos voisins des Caraïbes - et les communautés insulaires du monde entier - à envisager de se joindre à nous dans un engagement en faveur d'un avenir énergétique durable pour nos enfants et les générations à venir », a déclaré M. Harris.

Optimisation de l'utilisation des terres de l'État :

Le projet sera construit dans la vallée de Basseterre à Saint-Christophe-et-Niévès sur un terrain de 102 acres appartenant au gouvernement, adjacent à l'actuelle centrale électrique SKELEC et à côté de la florissante capitale de Basseterre, le c?ur économique du pays.

Le terrain, qui était autrefois utilisé pour la production de canne à sucre mais qui est resté inutilisé pendant des années, a été loué à Leclanché par le gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès dans le cadre d'un accord de 20 ans avec un renouvellement automatique de cinq ans. L'évaluation des incidences sur l'environnement et l'analyse géotechnique ont été menées à bien en 2019, démontrant que le projet d'énergie renouvelable aura un impact positif sur la vallée du Basseterre.

Nouvel accord "sans mise de fonds" avec Saint-Christophe-et-Niévès

« SKELEC travaille en étroite collaboration avec Leclanché depuis près de deux ans maintenant pour développer un système de production et de stockage d'énergie de pointe, hautement durable et au service de nos citoyens », a déclaré l'honorable Shawn Richards, Vice-Premier Ministre des infrastructures publiques, de la poste et du développement urbain. « Les habitants de Saint-Christophe-et-Niévès bénéficieront d'une stabilité des prix de l'énergie pendant une génération tout en profitant d'un air et d'une eau plus propres ».

« Nous avons entrepris de créer ici un système modèle de production et de stockage d'énergie solaire pour SKELEC, qui génère des avantages financiers et environnementaux à long terme pour la compagnie et ses clients sans que SKELEC ait à faire un investissement initial coûteux », a déclaré Anil Srivastava, Président Directeur Général de Leclanché. « Ensemble, nous avons conçu un système dont la construction et la production continue d'énergie seront payées au fil du temps grâce à la vente d'une énergie solaire propre et fiable. Nous sommes heureux d'avoir atteint ces deux objectifs tout en développant un projet finançable par des investisseurs institutionnels bien établis ».

L'énergie propre et renouvelable produite par le projet « solaire + stockage » sera vendue à SKELEC dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans à un prix forfaitaire sur toute cette période, conçu pour permettre de réaliser des économies importantes à long terme par rapport aux coûts du diesel.

Comment fonctionne le système de production et de stockage d'énergie solaire

Actuellement, chaque semaine des camions-citernes livrent à Saint-Christophe-et-Niévès du carburant diesel. Celui-ci est ensuite brûlé dans des générateurs pour produire toute l'électricité du pays. Ce processus coûteux contribue à la pollution locale et au réchauffement climatique (chaque gallon de diesel génère près de 10 kg de CO2 lorsqu'il est brûlé). Le projet d'énergie solaire et de stockage devrait permettre de réduire la consommation de diesel de 30 à 35 %, ce qui permettra de réaliser des économies financières et de protéger l'environnement.



Le système entièrement intégré de Leclanché se compose de trois éléments principaux : le parc solaire, le système de stockage des batteries et le logiciel de gestion de l'énergie.

Les panneaux solaires captent la lumière du soleil qui est convertie en électricité. Le projet solaire de Saint-Christophe-et-Niévès sera surdimensionné, ce qui permettra à une partie de cette électricité de répondre à la demande électrique actuelle de l'île, et au reste de charger le système de stockage de batteries à grande échelle pour répondre à la demande de l'île après le coucher du soleil. Le système de batteries améliorera également la stabilité du réseau et servira de secours en cas de défaillance d'un des générateurs diesel.

Les batteries seront logées dans 14 enceintes conçues sur mesure près de la centrale électrique principale de SKELEC et à côté du champ solaire. Des équipements supplémentaires tels que des onduleurs, des transformateurs et des dispositifs de protection garantiront la fiabilité et la sécurité de l'électricité produite dans le cadre du nouveau projet.

Le logiciel du système de gestion de l'énergie de Leclanché intègre tous les différents composants du système et coordonne la fourniture d'électricité au réseau selon les exigences de SKELEC. Une fois achevé au cours du premier semestre 2022, le système solaire et de stockage remplacera plus de quatre millions de gallons de diesel par an, et le système de batteries permettra aux autres générateurs diesel de fonctionner plus efficacement.

Pour plus d'information, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com.



A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

