Leclanché: MPCES investit dans un projet aux Caraïbes

Zurich (awp) - L'yverdonnois Leclanché a trouvé un partenaire pour son projet énergétique à St Kitts-et-Newis, avec la société MPC Energy Solutions (MPCES). Les deux partenaires ont conclu un accord de collaboration pour des solutions de stockage d'énergie et des centrales industrielles dans cet état des Caraïbes. Le néerlandais MPCES détiendra 40% de la société holding Green Power Plant du projet, Leclanché détenant les 60% restant. MPCES investira jusqu'à 17 millions de dollars dans le projet.

Le projet de centrale photovoltaïque et de batteries de stockage se situe Basseterre Valley, près de la capital du pays Basseterre. Il a été développé avec le logiciel de management d'énergie L-EMS de Leclanché. Au total, il implique un investissement de 74 millions de dollars. Lorsqu'il sera en fonction, il assurera un tiers des besoins de base en électricité de St Kitts pour les 20 à 25 prochaines années et permettra une réduction des émissions de CO2 du pays de plus de 740'000 tonnes.

