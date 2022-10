Leclanché SA / Mot-clé(s) : Décision stratégique d’entreprise/Identité

Leclanché SA: Anil Srivastava, directeur général, quitte Leclanché SA / Le conseil d'administration annonce sa succession et la réorganisation de la direction



31.10.2022 / 06:55 CET/CEST

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 31 octobre 2022 – Leclanché SA l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd'hui une importante mise à jour de ses activités.

Suite à la nomination du nouveau Conseil d'administration, le 30 septembre 2022, une réorganisation interne de la direction a été initiée, avec Anil Srivastava, CEO de Leclanché SA. Dans ce contexte, Anil Srivastava a annoncé aujourd'hui que la nouvelle direction de Leclanché a été réorganisée avec succès, et qu’il a décidé de mettre fin à son mandat de CEO.

Le développement de la nouvelle stratégie a été rendu possible grâce au soutien continu de SEFAM[1] l'actionnaire principal de l'entreprise, par l'apport récent de capitaux supplémentaires pour financer le développement de Leclanché, en particulier pour renforcer la production de l'usine de Willstätt afin de faire face aux commandes croissantes de batteries de la part d'un nombre toujours plus important de clients.

A partir d'aujourd'hui, le groupe Leclanché sera dirigé par Pierre Blanc nommé CEO du groupe, et par Phil Broad qui assurera la fonction de CEO de Leclanché E-Mobility. Ils rejoindront simultanément le comité exécutif de Leclanché SA avec les rôles et fonctions suivants :

Pierre Blanc: CEO de Leclanché SA, directeur technique et industriel de Leclanché e-Mobility SA

CEO de Leclanché SA, directeur technique et industriel de Leclanché e-Mobility SA Phil Broad: CEO de Leclanché e-Mobility SA, directeur des ventes et du développement de Leclanché SA

CEO de Leclanché e-Mobility SA, directeur des ventes et du développement de Leclanché SA Pasquale Foglia: directeur financier de Leclanché SA.

Pierre Blanc a rejoint Leclanché en mars 2000 en tant qu'ingénieur chimiste dans la division des piles alcalines, où il était responsable du développement et de la fabrication de cellules de piles pour de grandes marques telles que Varta, Energizer et Panasonic. Pierre Blanc a été nommé directeur de la technologie en 2006, où il a supervisé la R&D et l'industrialisation de l'activité lithium-ion de l'entreprise. Il a dirigé la mise en place de processus de production nouveaux et uniques, en particulier pour la fabrication à base d'eau des batteries lithium-ion, toujours utilisés aujourd'hui. Il est le détenteur ou le co-détenteur de nombreux brevets relatifs aux batteries lithium-ion et à leurs méthodes de production. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'entreprise et un long parcours dans l'industrie des batteries, Pierre Blanc apportera une connaissance approfondie de la technologie et de l'industrie pour aider à diriger l'entreprise dans sa prochaine phase de développement.

Philip (Phil) Broad a rejoint Leclanché en 2018 et a été nommé vice-président exécutif des solutions d'e-mobilité en mars 2019. Son poste précédent chez Leclanché était celui de vice-président des véhicules commerciaux, dirigeant l'ingénierie des applications, la gestion des programmes et les ventes. Phil Broad a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des véhicules commerciaux, tant dans l'industrie routière que dans l'industrie hors automobile. Il a fait ses preuves en remportant de grands contrats mondiaux rentables sur le marché des véhicules commerciaux et a travaillé avec succès avec des marques internationales telles que Caterpillar / Perkins, Volvo, Scania, MAN et JCB. Phil Broad a vécu et travaillé en Europe pendant les 18 dernières années, dont 15 pour Honeywell Turbo Technologies Sàrl en Suisse, où il a occupé divers postes de gestion de programme, de gestion des ventes et de direction commerciale dans l'industrie des turbocompresseurs. Phil Broad est titulaire d'un B. Eng (Hons) en ingénierie des systèmes.

Pasquale Foglia, citoyen suisse et italien, possède plus de 25 ans d'expérience internationale dans le domaine de la direction financière au sein d'entreprises publiques et privées. Il a travaillé pour Procter & Gamble, Duracell (une société de Berkshire Hathaway) et Unilabs, en assumant une grande variété de rôles au niveau local, régional et mondial. Au cours de sa carrière, il a dirigé et exécuté la planification stratégique, les initiatives d'optimisation des coûts, le contrôle de gestion et le reporting dans plusieurs pays, ainsi que l'approfondissement de la compréhension des performances financières pour les équipes commerciales, opérationnelles et de la chaîne d'approvisionnement. Lors de sa dernière mission chez Unilabs, il a aidé le groupe suisse de diagnostic médical à mener à bien le processus de sortie du capital et la mise à niveau de son système d'information de gestion. Pasquale Foglia apporte une expérience pratique de l'exécution de projets complexes de transformation financière, de la direction et du développement du personnel, ainsi que de l'amélioration de la compréhension des plateformes analytiques. Pasquale Foglia est titulaire d'une maîtrise en commerce et économie de l'Université LUISS de Rome et parle couramment l'anglais, le français, l'italien et a des compétences avancées en espagnol. Pasquale Foglia a rejoint Leclanché en août 2022 en tant que vice-président senior des finances et directeur financier par intérim.

Commentant sa décision de se retirer, Anil Srivastava a déclaré : "L'heure du changement a sonné. Lorsque j'ai décidé d'accepter ce poste il y a huit ans, c'était en raison de la réputation et du potentiel exceptionnel de Leclanché. Aujourd'hui, après tout ce temps passé chez Leclanché, je dois dire que je suis fier du travail que j'ai accompli avec tous les employés. Comme communiqué lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2022, j'espère que tous les actionnaires seront encouragés par le fait que la Fair Market Valuation de Leclanché E-Mobility (une filiale à 100% de Leclanché SA), telle qu'analysée par l'un des Big-4 de l'audit, est significativement plus élevée que la capitalisation boursière moyenne de Leclanché SA depuis 2020. Je souhaite à la société tout le succès possible pour atteindre une croissance rentable. Je profite de cette occasion pour remercier tous les actionnaires, clients, fournisseurs et collègues pour leur confiance et leur soutien. "

Alexander Rhea, président du Conseil d'administration de Leclanché SA, a déclaré : "Avec son équipe de haut niveau, sous le mandat d'Anil, Leclanché a considérablement élargi son portefeuille de clients. Je souhaite à Anil tout le succès possible dans ses nouveaux projets professionnels. Il est maintenant temps pour Leclanché de libérer toute la valeur que l’entreprise a emmagasinée. Nous sommes certains que cette nouvelle structure de management déclenchera une nouvelle dynamique pour l'entreprise."

Marc Lepièce, membre du Conseil d'administration de Leclanché SA, a déclaré : "La réorganisation de la direction de l'entreprise et le financement renforcé apporté par SEFAM s'inscrivent dans la stratégie de mise en œuvre définie par le nouveau conseil."

Pierre Blanc et Phil Broad, nouveaux directeurs généraux, ont déclaré : "Nous remercions Anil pour sa vision, son leadership et son dynamisme sous lesquels nous avons construit ensemble le 'Nouveau Leclanché'. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets. Nous remercions également le Conseil d'administration pour la confiance qu'il nous a témoignée. Nous sommes convaincus que cette nouvelle structure de gestion est bien accueillie par tous les membres de l'entreprise et qu'elle contribuera à faire de Leclanché une entreprise encore plus forte à l'avenir."

Pour plus d'informations, visitez www.leclanche.com.

À propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l’Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

