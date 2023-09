Leclanché SA / Mot-clé(s) : Entrées des commandes/Contrat

Leclanché SA: Brunvoll choisit Leclanché pour fournir un système de batteries pour un ferry norvégien



27.09.2023 / 20:15 CET/CEST





Brunvoll choisit Leclanché pour fournir un système de batteries pour un ferry norvégien

Leclanché fournira un système Navius MRS-3 Marine Rack de 940 kWh

Le chantier naval FMV de Fitjar, en Norvège, gérera le projet de modernisation

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 27 septembre 2023 - Leclanché S A (SIX : LCN) a remporté un autre projet d'électrification de ferry, après avoir été sélectionné par l'intégrateur de systèmes norvégien Brunvoll Mar-El AS pour soutenir la transformation et modernisation d'un ferry norvégien à propulsion conventionnelle en un navire à zéro émission.

Le ferry MF Rygerbuen, entièrement électrique, destiné aux passagers et aux véhicules, est détenu et exploité par Rødne Trafikk AS, la plus grande société familiale norvégienne de bateaux à grande vitesse. Une fois achevé, le navire desservira les ports de Stavanger et de Vassøy, soit une distance de 3,5 kilomètres et un voyage de moins de 30 minutes. Stavanger est une ville du sud-ouest de la Norvège connue pour être la capitale pétrolière du pays. Vassøy est une île voisine à laquelle on ne peut accéder que par bateau privé ou par ferry. Le ferry sera alimenté par un système de stockage d'énergie par batterie Leclanché Navius MRS-3TM de 940 kWh équipé d'un système de refroidissement par liquide.

Brunvoll est un fournisseur de solutions innovantes pour une propulsion et des manœuvres efficaces. Leclanché a été sélectionné pour ce projet suite à une collaboration étendue sur la conception du système ainsi que sur la simulation qui a permis de définir son dimensionnement optimal. La construction du navire aura lieu au chantier naval Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) situé à Fitjar, en Norvège, au sud de Bergen. FMV a été créé en 1957 et est réputé pour la construction de bateaux de pêche et de ferries haut de gamme.

« Nous sommes heureux d'avoir été choisis par Brunvoll pour cet important ferry norvégien desservant les îles et le continent », a déclaré Guillaume Clément, VP eMarine, Leclanché. « Ce projet bénéficiera de notre vaste expérience dans la construction d'un large éventail de projets maritimes. »

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

