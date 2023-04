Leclanché SA / Mot-clé(s) : Contrat/Développement durable

Leclanché SA: Le constructeur ferroviaire KONČAR choisit Leclanché pour fournir des systèmes de batterie dans le cadre d’un nouveau contrat ferroviaire d’État



13.04.2023 / 06:55 CET/CEST





Le constructeur ferroviaire KONČAR choisit Leclanché pour fournir des systèmes de batterie dans le cadre d’un nouveau contrat ferroviaire d’État

Premier accord commercial avec KONČAR pour deux nouveaux trains de transport de passagers moyenne distance circulant sur la côte et dans l’arrière-pays.

Leclanché va fournir ses packs INT-53 Energy et des systèmes de gestion thermique de batterie pour un train 100 % électrique et un train hybride.

Les trains à batterie présentent une efficacité énergétique nettement supérieure à celle des locomotives diesel et fonctionnent sans émissions.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 13 avril 2023 – Le constructeur ferroviaire KONČAR Electric Vehicles a choisi Leclanché SA (SIX : LECN) pour fournir des systèmes de batterie dans le cadre d’un important contrat ferroviaire d’État en Croatie (images disponibles ici).

Selon les termes de l’accord initial, Leclanché livrera son système de batterie ferroviaire INT-53 Energy pour deux trains construits par KONČAR pour le compte de HZPP, l’opérateur ferroviaire national croate. Les trains seront des modèles BMU (unité multiple à batteries) et BEMU (unité multiple électrique à batteries) destinés au transport de passagers sur les lignes autour des villes de Varazdin, Osijek, Virovitica et Bjelovar. Ils pourraient également être utilisés dans les environs de Split, en Dalmatie, et de Pula, en Istrie.

Leclanché fournira des batteries au lithium-ion (Li-ion) certifiées pour le domaine ferroviaire, des systèmes de gestion thermique de batterie et des contrôleurs multi-chaîne facilitant le refroidissement des batteries, afin de pouvoir charger et décharger plusieurs chaînes de batteries en parallèle. Cela leur permettra également de communiquer comme une seule entité avec l’unité de contrôle de véhicule. Les trains à batterie offrent de nombreux avantages aux voyageurs, aux opérateurs de transport et au grand public : plus silencieux (50 % moins bruyants que les trains diesel), mobilité zéro carbone, importantes économies de maintenance et opportunités d’investissement dans un avenir durable.

Packs INT-53 Energy de Leclanché

Les packs INT-53 Energy de Leclanché sont une solution modulaire et évolutive basée sur des batteries lithium-ion, destinée aux trains circulant sur des voies partiellement ou non électrifiées. Conçus selon les critères de sécurité les plus stricts, ils sont équipés de systèmes de gestion de batterie (BMS) à sécurité fonctionnelle et de boîtiers robustes capables d’atténuer l’impact des événements thermiques. Ils disposent par ailleurs d’une protection IP67 qui leur permet de résister aux conditions environnementales difficiles.

Leclanché fabrique la totalité de ses systèmes de batterie, de la production des cellules à l’assemblage des packs, dans ses usines allemandes et suisses. Le processus est intégralement certifié selon la norme IRIS, reconnue dans le monde pour l’évaluation des sociétés du secteur ferroviaire.

« Les raisons pour lesquelles nous avons fait appel à Leclanché pour fournir les batteries sont nombreuses, mais leur approche orientée sécurité est l’une des principales, » explique Gordan Kolak, PDG de KONČAR. « Le cycle de vie de huit ans des packs INT-53 et leur respect des normes ferroviaires européennes les plus strictes sont des qualités essentielles pour nous. »

14 des packs INT-53 Energy de Leclanché sont destinés au train 100 % électrique et 12 au train hybride. Leclanché fournira également les systèmes de gestion thermique de batterie dédiés.

« Nous sommes ravis de collaborer avec KONČAR dans le cadre de ce projet et de leur fournir les meilleurs packs de batteries ferroviaires de leur catégorie. Leclanché a hâte de prendre part à cette initiative conjointe visant à décarboner l’industrie ferroviaire, » a déclaré Phil Broad, CEO de Leclanché e-Mobility. « Notre pack ferroviaire INT-53 est conçu pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des constructeurs et opérateurs ferroviaires. Tant le cycle de vie que la taille, l’énergie, la puissance, la sécurité et la vitesse de charge étaient des critères clés pour décrocher ce contrat. »

# # #

À propos de KONČAR

Dans le secteur du génie électrique, le nom de KONČAR est synonyme de tradition, de confiance, d’expertise, d’innovation et de technologie de pointe, et ce dans le monde entier. En 2021, KONČAR a fêté un siècle d’excellence et d’opérations sur 130 marchés.

Son résultat consolidé, issu de la vente de produits et de services, s’élève à 700 millions d’euros, dont 61 % provenant des marchés étrangers.

Entreprise reconnue et établie dans le secteur du génie électrique et des solutions ferroviaires, KONČAR évolue dans une multitude de domaines (production, transport et distribution d’énergie, véhicules et infrastructures ferroviaires, solutions et plateformes numériques) et donne la priorité au développement et à l’innovation en interne, mais aussi aux essais en laboratoire et à la certification.

KONČAR travaille en continu sur des segments caractérisés par une valeur ajoutée maximale : éolien, solaire et énergie hydroélectrique. L’entreprise s’est engagée dans le développement de technologies et de produits combinant écologie et intelligence dans le but de permettre à ses partenaires de suivre le rythme des initiatives et des changements d’orientation du secteur mondial du génie électrique. Motivé par les défis, KONČAR développe des solutions de pointe et contribue aux efforts de fabrication locale et de durabilité énergétique de la société.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l’une quelconque de ses unités d’affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.