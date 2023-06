Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché SA: Le système de stockage maritime Navius MRS-3 de Leclanché sera présenté lors du prochain événement européen Electric and Hybrid Marine Expo



13.06.2023 / 19:00 CET/CEST





Note de l'éditeur : Une photo haute résolution du système MRS-3 Marine Rack de Leclanché est disponible sur demande. Des interviews en cabine à l'Electric and Hybrid Marine Expo Amsterdam peuvent être organisées à l'avance en contactant Henry Feintuch ou Ashley Blas à l'adresse leclanche@feintuchpr.com.

Le système de stockage maritime Navius MRS-3 de Leclanché sera présenté lors du prochain événement européen Electric and Hybrid Marine Expo

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 13 juin, 2023 – Le système de stockage de batteries maritimes de dernière génération de Leclanché SA (SIX : LECN), son Navius MRS-3TM, sera présenté lors d'un prochain événement majeur de l'industrie à la fin de ce mois.

Leclanché participera activement à la conférence Electric and Hybrid Marine Expo Europe 2023 au RAI Amsterdam, du 20 au 22 juin, sur le stand 4038. Cet événement est la seule conférence exclusivement dédiée à l'électrification et à l'hybridation des navires, ainsi qu'à l'infrastructure de soutien associée pour les ports, la recharge, le ravitaillement et l'approvisionnement en énergie.

Leclanché est un sponsor de l'événement d'Amsterdam. Le premier jour, il présentera une session intitulée "Building the world's largest hybrid ferries : Défis et avantages", qui discutera du processus de planification, de construction et d'exploitation des plus grands ferries hybrides du monde avec les entreprises impliquées - Brittany Ferries, Stena RoRo, Wärtsilä et Leclanché. La discussion sera animée par Dave Gorshkov, expert en énergie électrique marine et en propulsion, systèmes maritimes, QinetiQ (UK). Les intervenants sont Arnaud Le Poulichet, directeur de l'ingénierie et de la maintenance, Brittany Ferries; Dr. Torsten Büssow, directeur général de l'activité systèmes électriques et de puissance, Wärtsilä ; et Guillaume Clement, vice-président e-marine, Leclanché Norvège.

Le 21 juin, Leclanché participera à une session intitulée "The e-ferry Ellen Operational Review - battery status and operational experience after four years" (Examen opérationnel de l'e-ferry Ellen - état des batteries et expérience opérationnelle après quatre ans). Elle portera sur l'e-ferry Ellen, entièrement électrique et révolutionnaire, propulsé par la technologie Leclanché et lancé en 2019. Ellen opère depuis l'île d'Aeroe, dans le sud du Danemark, et navigue sur une distance record entre les charges : 22 milles nautiques, jusqu'à sept fois par jour. Outre les systèmes et les réalisations de l'e-ferry, la présentation portera sur l'expérience opérationnelle continue d'Ellen, notamment sur l'état de la batterie après quatre ans d'exploitation et sur son fonctionnement pendant les périodes de froid extrême. La présentation fournira des chiffres et des données clés et donnera un retour d'expérience concret sur les opérations de l'e-ferry sur des itinéraires plus longs et par temps froid.

La session sera également animée par Dave Gorshkov. Les experts sont Halfdan Abrahamsen, responsable des médias et de l'information, Ærø EnergyLab (Danemark) ; John Wind, ingénieur en électricité de puissance, Danfoss Editron (Danemark) ; et Tunji Adebusuyi, responsable technique, e-Marine, Leclanché (Suisse).

Les deux événements se tiendront dans le théâtre 3 ; consultez le programme de la conférence sur place pour connaître les horaires exacts.

Leclanché est l'une des principales sociétés de solutions de stockage d'énergie au monde et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de stockage de batteries pour les navires maritimes. Son Navius MRS-3 est conçu pour répondre aux besoins des constructeurs de navires entièrement électriques et hybrides. Le système améliore le MRS-2 primé de Leclanché, qui alimente déjà une large gamme de navires en service dans le monde entier. Il présente des améliorations significatives en termes de densité énergétique des batteries, de modularité et de sécurité, ce qui en fait le système d'électrification des navires le plus flexible et le plus puissant jamais créé par l'industrie maritime, avec la plus faible empreinte carbone.

Le système, qui entrera en service en 2023, a déjà été spécifié dans de nombreux projets majeurs.

Navius MRS-3, y compris son système de refroidissement liquide populaire et peu encombrant, offre un net avantage en termes de taille et de poids par rapport aux systèmes concurrents et est particulièrement rentable pour les systèmes à grande échelle. Pour organiser une réunion à Amsterdam, contactez info@leclanche.com.

Navius MRS-3 est une marque déposée de Leclanché SA. Tous les autres noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.