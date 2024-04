Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché SA: Leclanché annonce la démission d'Alexander Rhea de son conseil d'administration



12.04.2024 / 19:00 CET/CEST

Annonce ad hoc conformément à l'article 53 LR. YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 12 avril 2024 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'une des principales sociétés de solutions de stockage d'énergie au monde, a annoncé que M. Alexander Rhea a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration. Il quittera son poste le 12 avril 2024. M. Alexander Rhea a rejoint le conseil d'administration en septembre 2022 en tant que président. Il a occupé ce poste jusqu'en janvier 2024, date à laquelle il a démissionné de son poste de président tout en restant membre du conseil d'administration. Au cours de son mandat, il a fait preuve du plus haut niveau de dévouement et de professionnalisme. M. Lex Bentner, président du conseil d'administration de Leclanché, a déclaré : "Je tiens à remercier personnellement Alexander Rhea pour ses services en tant que membre du conseil d'administration de Leclanché. Il a supervisé une période de changements stratégiques et de réorganisation. Son dévouement a été déterminant lors de ce tournant pour l'avenir de l'entreprise". Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com. # # # A propos de Leclanché Leclanché est un fournisseur leader mondial de solutions de stockage d'énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. Fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse, l'histoire et l'héritage de Leclanché sont ancrés dans l'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie. La culture suisse de précision et de qualité de l'entreprise, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix des entreprises qui recherchent les meilleures performances en matière de batteries et qui sont à l'origine de changements positifs dans la manière dont l'énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde entier. Leclanché est organisé en trois unités d'affaires : solutions de stockage d'énergie, solutions d'e-mobilité et systèmes de batteries spécialisés. La société emploie actuellement plus de 350 personnes avec des bureaux de représentation dans huit pays à travers le monde. Leclanché est cotée à la bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non-responsabilité Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par une terminologie telle que " stratégique ", " propose ", " introduire ", " sera ", " planifié ", " attendu ", " engagement ", " s'attend ", " fixer ", " préparer ", " plans ", " estimations ", " vise ", " serait ", " potentiel ", " en attente ", " estimé ", " proposition ", ou des expressions similaires, ou par des discussions exprimées ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou concernant les revenus potentiels futurs de ces produits, ou les ventes ou revenus potentiels futurs de Leclanché ou de l'une de ses unités d'affaires. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. De telles déclarations prospectives reflètent le point de vue actuel de Leclanché concernant des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou sous-entendues par de telles déclarations. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Il n'y a pas non plus de garantie que Leclanché, ou l'une des unités d'affaires, atteindra des résultats financiers particuliers. Contacts

Contacts médias :

Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch



Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de







Contact investisseurs :

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com









