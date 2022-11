Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel/Rapport intermédiaire

Leclanché SA: Leclanché annonce ses résultats semestriels 2022 et d'autres mises à jour importantes



17.11.2022 / 21:39 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC



Leclanché annonce ses résultats semestriels 2022 et d'autres mises à jour importantes



YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 17 novembre 2022 -

(en millions de CHF) H1 2022 H1 2021 Revenu 7.6 15.2 Perte d'exploitation -37.8 -24.3 Produits et charges financiers + impôts sur le revenu -9.0 -7.5 Perte nette pour la période -46.8 -31.8

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 est de 7,6 millions de francs suisses et la perte d'exploitation pour cette période s'élève à 37,8 millions de francs suisses. L'augmentation substantielle du carnet de commandes a généré un saut important dans le financement de la production, notamment sur les marchés du transport maritime et ferroviaire, d'où la perte d'exploitation élevée. Le carnet de commandes de l'unité e-Mobility de Leclanché, à ce jour, montre une augmentation de près de 100% en seulement 6 mois.

Le solide carnet de commandes de Leclanché comprend des contrats innovants tels qu’un système de batterie de 10 MWh pour un ferry de fret Scandlines à émission zéro - l'un des plus grands navires entièrement électrifiés à ce jour. Ce type de commande confirme la position de l'entreprise comme l'un des leaders dans l'effort de décarbonisation de l'industrie maritime. Parmi les autres réalisations, citons l'achèvement réussi de projets tels que le MS Jungfrau, le premier bateau hybride naviguant sur le lac de Brienz (Suisse) ; les deux navires hybrides pour la CGN (chacun d'une capacité de 700 passagers) sur le lac Léman ; et le premier navire porte-conteneurs 100% électrique et autonome au monde pour Yara International.

Sur le front de la production, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné un retard continu des livraisons de produits et de matières premières. Toutefois, grâce à une coordination étroite avec les clients, les livraisons du système ont été déplacées et/ou modifiées de telle sorte qu'aucun contrat n'a été perdu.



En outre, la mise au point de solutions nouvelles et plus sûres pour les cellules à haute densité d'énergie, en particulier la finalisation du développement de l'électrolyte ignifuge, renforce l'attrait de l’offre de produits de Leclanché pour les applications lourdes et critiques en matière de sécurité.

La conversion de 41,3 millions de francs suisses de dettes contractées auprès du principal actionnaire de la société en fonds propres, qui a été approuvée par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 30 septembre 2022, est désormais terminée. Cette mesure de restructuration renforcera le bilan et suscitera un intérêt continu des investisseurs pour la société au cours d'une période de forte croissance du carnet de commandes de Leclanché dans le secteur en pleine expansion de l'e-Transport.

Les récentes injections de capitaux supplémentaires, y compris les investissements dans l’usine de Willstätt afin d'augmenter son taux de production pour répondre aux commandes de batteries de montage, permettront à l'entreprise de poursuivre sa croissance.

Enfin, l'entreprise remercie ses clients et ses fournisseurs pour leur soutien et leur confiance continus, y compris plusieurs commandes, reçues à la suite des récents changements au sein de la direction.

Pierre Blanc, CEO de Leclanché SA, a déclaré : "En sortant d'une période sans précédent de pandémie mondiale suivie des événements en Ukraine, nous avons été confrontés à des défis avec notre chaîne d'approvisionnement ralentissant la production et la livraison des produits. Grâce au soutien continu de notre principal actionnaire, nous avons réussi à maintenir le développement de produits de nouvelle génération et à accroître notre présence sur les marchés clés. Avec la confiance et le soutien continus de nos clients, nous nous appuyons sur une position forte et établie dans nos trois divisions commerciales."

Phil Broad, CEO de Leclanché E-Mobility SA, a déclaré : "Le premier semestre de cette année a été une période passionnante pour l'activité E-Mobility de Leclanché. Le niveau de développement des affaires et la croissance de la clientèle ont été sans précédent. Nous constatons une croissance exponentielle des commandes avec une accélération rapide sur nos marchés clés tels que la marine et le ferroviaire. Ceci est dû à la compréhension accrue de nos clients de la différenciation de nos produits et de nos compétences techniques.”

Alexander Rhea, président du conseil d'administration de Leclanché SA, a dit : "Avec notre nouvelle structure de gestion, nous avons assisté à un regain de confiance et de motivation au sein du personnel, ce qui me rend confiant que Leclanché en sortira encore plus fort. Notre carnet de commandes croissant et la réalisation de projets innovants sont des signes visibles de ce changement positif."

Pour plus d'informations, écrivez à



***

À propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l’Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9





Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.



Contacts



Média Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch

Média Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-mail : leclanche@feintuchpr.com

Média Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de

Contacts investisseurs :

Pasquale Foglia

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com



Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui ses résultats semestriels pour les six premiers mois de 2022 (résultats au 30 juin 2022).Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 est de 7,6 millions de francs suisses et la perte d'exploitation pour cette période s'élève à 37,8 millions de francs suisses. L'augmentation substantielle du carnet de commandes a généré un saut important dans le financement de la production, notamment sur les marchés du transport maritime et ferroviaire, d'où la perte d'exploitation élevée. Le carnet de commandes de l'unité e-Mobility de Leclanché, à ce jour, montre une augmentation de près de 100% en seulement 6 mois.Le solide carnet de commandes de Leclanché comprend des contrats innovants tels qu’un système de batterie de 10 MWh pour un ferry de fret Scandlines à émission zéro - l'un des plus grands navires entièrement électrifiés à ce jour. Ce type de commande confirme la position de l'entreprise comme l'un des leaders dans l'effort de décarbonisation de l'industrie maritime. Parmi les autres réalisations, citons l'achèvement réussi de projets tels que le MS Jungfrau, le premier bateau hybride naviguant sur le lac de Brienz (Suisse) ; les deux navires hybrides pour la CGN (chacun d'une capacité de 700 passagers) sur le lac Léman ; et le premier navire porte-conteneurs 100% électrique et autonome au monde pour Yara International.Sur le front de la production, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné un retard continu des livraisons de produits et de matières premières. Toutefois, grâce à une coordination étroite avec les clients, les livraisons du système ont été déplacées et/ou modifiées de telle sorte qu'aucun contrat n'a été perdu.En outre, la mise au point de solutions nouvelles et plus sûres pour les cellules à haute densité d'énergie, en particulier la finalisation du développement de l'électrolyte ignifuge, renforce l'attrait de l’offre de produits de Leclanché pour les applications lourdes et critiques en matière de sécurité.La conversion de 41,3 millions de francs suisses de dettes contractées auprès du principal actionnaire de la société en fonds propres, qui a été approuvée par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 30 septembre 2022, est désormais terminée. Cette mesure de restructuration renforcera le bilan et suscitera un intérêt continu des investisseurs pour la société au cours d'une période de forte croissance du carnet de commandes de Leclanché dans le secteur en pleine expansion de l'e-Transport.Les récentes injections de capitaux supplémentaires, y compris les investissements dans l’usine de Willstätt afin d'augmenter son taux de production pour répondre aux commandes de batteries de montage, permettront à l'entreprise de poursuivre sa croissance.Enfin, l'entreprise remercie ses clients et ses fournisseurs pour leur soutien et leur confiance continus, y compris plusieurs commandes, reçues à la suite des récents changements au sein de la direction.Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l’Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Fin du communiqué ad hoc