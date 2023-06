Leclanché SA / Mot-clé(s) : Contrat

Leclanché SA: Un pack de batteries révolutionnaire de Leclanché est sélectionné par Socofer pour équiper les nouvelles locomotives hybrides de maintenance dans le tunnel sous la Manche



28.06.2023 / 06:55 CET/CEST





Le fabricant français de machines ferroviaires Socofer fournit 19 locomotives hybrides à Eurotunnel pour tirer les convois de maintenance à travers le tunnel sous la Manche

Le pack de batterie INT-53 Energy de Leclanché a été choisi pour son haut niveau de qualité et de sécurité dans un environnement exigeant

La batterie INT-53 Energy a passé avec succès des tests rigoureux ainsi que toutes les normes et certifications internationales en matière de sécurité incendie

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 28 juin 2023 – Leclanché SA (SIX : LECN), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d’énergie, a été choisi par Socofer pour équiper ses locomotives de maintenance pour le tunnel sous la Manche. Le pack de batteries INT-53, actuellement utilisé par des fabricants ferroviaires en Europe et en Amérique du Nord pour des applications de traction ferroviaire dans des configurations entièrement électrifiées et hybrides, a été sélectionné par Socofer en raison de sa qualité, de ses caractéristiques de sécurité et de sa conformité aux normes internationales.

Le pack batterie INT-53 de Leclanché répond à toutes les exigences de sécurité pour une utilisation dans des environnements exigeants tels que le tunnel sous la Manche, y compris les normes d’absence de flammes, d’explosion et de projection des composants de la batterie à l’extérieur du pack. En outre, le bloc-batterie est entièrement conforme à toutes les normes relatives à la propagation thermique.

L’expertise de Leclanché dans la maîtrise de tout emballement thermique au sein de la batterie a également été un facteur important dans la décision de Socofer de choisir l’INT-53. Socofer fournit à Eurotunnel 19 locomotives hybrides, pour tirer des wagons de maintenance sur la ligne ferroviaire reliant le Royaume-Uni et la France sous la Manche.

Bertrand Hallé, PDG Socofer : « Socofer est heureux d'annoncer une collaboration pour élargir notre activité de production de véhicules électriques, une étape importante pour l'avenir du transport ferroviaire. Le professionnalisme des équipes de Leclanché, leur engagement en matière de sécurité, l'origine européenne de la fabrication, ainsi que leur respect des contraintes et normes ferroviaires, ont influencé positivement notre décision.

Après un long processus d’évaluation, nous sommes arrivés à la conclusion que Leclanché était le partenaire que nous recherchions pour répondre au marché en pleine croissance des véhicules électriques ferroviaires. L’environnement ferroviaire est un environnement sévère, exigeant et Leclanché l’a complètement intégré à travers le choix des cellules qu’il réalise lui-même, comme à travers le design et la fabrication des packs batteries qui sont assemblés et testés dans ses usines européennes. Cette localisation était aussi une de nos priorités dans le cadre de notre politique bas carbone. »

Daniel Hugues, Directeur Infrastructure d’Eurotunnel a dit : « Avec ce partenariat nous perpétuons l’esprit pionnier en recourant à des technologies innovantes alliant sécurité et excellence opérationnelle pour renforcer nos actions en faveur de la décarbonation. Avec cette nouvelle technologie, nos convois de maintenance réduiront leurs émissions de CO 2 de près de 180 tonnes par an.

Pierre Blanc, Chief Technical Officer et co-CEO de Leclanché, a déclaré :"Leclanché est fier d'avoir été sélectionné par Socofer pour cet important projet, qui démontre la haute qualité et la sécurité de nos solutions de stockage d'énergie. Nous nous réjouissons de continuer à fournir des solutions innovantes et fiables pour répondre aux besoins évolutifs de l'industrie ferroviaire.”

À propos de Socofer

Constructeur de matériel ferroviaire depuis 1920, Socofer est spécialisée dans la conception et la fabrication d’engins de traction de petites et moyennes puissances. Société pionnière et innovante, maîtrisant les dernières technologies de motorisation, SOCOFER accentue la décarbonation de ses véhicules en proposant des solutions électriques ou hybrides. S’appuyant sur des valeurs fortes, nous continuons d’agir au quotidien pour développer les solutions durables de demain.

A propos d’Eurotunnel

Entreprise historique du groupe Getlink, acteur européen majeur du transport bas-carbone de passagers, de marchandises et d’électricité, Eurotunnel est le concessionnaire jusqu’en 2086 de l’infrastructure du Tunnel sous la Manche.

Ses services de navettes ferroviaires - LeShuttle pour les voitures et cars touristiques et LeShuttle Freight pour le Fret routier - ont transporté en 2022 8 millions de passagers et 1,45 million de camions entre le Royaume-Uni et la France. Elle offre également aux opérateurs ferroviaires une liaison fiable et efficace entre le Royaume-Uni et l’Europe pour les Trains à Grande Vitesse passagers et les trains de marchandises. Son activité est en forte croissance sur tous les segments. Aujourd’hui, 25% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale transitent ainsi par le tunnel sous la manche. Entreprise franco-britannique depuis ses origines, Eurotunnel rassemble près de 2600 collaborateurs qui œuvrent sur ses terminaux de Calais et Folkestone et en Europe, pour offrir à tous ses clients la traversée la plus rapide, la plus fiable et la plus simple du marché Transmanche et créer de nouveaux services. Point de passage majeur entre le Royaume-Uni et l’Europe, Eurotunnel développe ainsi depuis l’entrée en vigueur du Brexit ses services de frontière intelligente.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l’une quelconque de ses unités d’affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts

Contacts média: Suisse / Europe : Média Amérique du Nord : Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-mail: tme@dynamicsgroup.ch



Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-mail: leclanche@feintuchpr.com

Média Allemagne :

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-mail: leclanche@sympra.de

Contacts investisseurs :

Pasquale Foglia Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-mail: invest.leclanche@leclanche.com



Contact Media Eurotunnel

Romain Dufour

T : +33 (0)6 20 00 31 38

Romain.dufour@getlinkgroup.com