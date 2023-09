Leclanché SA / Mot-clé(s) : Contrat

Leclanché SA à nouveau sélectionné pour fournir des systèmes de batteries pour deux ferries hybrides CMAL desservant les îles Hébrides extérieures en Ecosse



13.09.2023 / 19:00 CET/CEST





Deux ferries RoPax construits au chantier naval de Cemre, en Turquie, pour la société écossaise Caledonian Maritime Assets Limited

Deuxième projet en collaboration avec l'intégrateur de systèmes elkon d'Istanbul - qui fait partie du groupe SCHOTTEL en Allemagne

Ces ferries identiques de 94,8 mètres, destinés aux véhicules et aux passagers, desserviront trois ports - Lochmaddy, Tarbert et Uig - dans les îles Hébrides extérieures (Écosse)

Leclanché fournira ses systèmes avancés Navius MRS-3, chacun avec une capacité de 1,1 MWh et un système de refroidissement liquide intégré, pour une livraison en 2025

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 13 septembre, 2023 - Leclanché SA (SIX : LECN) a été sélectionné pour un deuxième projet de système de batteries pour le compte de la société écossaise Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) - cette fois-ci pour une paire de ferries pour passagers et véhicules (RoPax) qui desserviront trois îles des Hébrides extérieures en Écosse.

Le contrat pour deux systèmes de batteries marines Navius MRS-3TM de 1,1 MWh a été attribué à Leclanché par elkon, (groupe allemand SCHOTTEL) un important intégrateur de systèmes électriques pour l'industrie maritime, basé à Istanbul (image disponible ici). Elkon avait précédemment sélectionné Leclanché pour fournir ses systèmes de batteries avancés pour deux ferries CMAL, le MV Loch Indaal et le MV Isle of Islay, construits pour desservir les îles d'Islay et de Jura dans les Hébrides intérieures. Les systèmes de batteries pour les deux premiers projets devraient être livrés en 2024 et 2025, et les systèmes pour la deuxième série de navires plus tard en 2025.

Les navires hybrides sont construits sur le chantier naval turc CEMRE. Chaque navire mesurera 94,8 mètres de long et pourra accueillir 450 passagers et 100 voitures (ou 14 véhicules commerciaux). Ils desserviront les ports de Lochmaddy, le centre administratif de North Uist, Tarbert sur l'île de Harris et Uig sur l'île de Skye.

« Leclanché a prouvé qu'il était un partenaire de confiance, orienté vers la qualité, ce qui constitue la base de cette collaboration renouvelée sur nos derniers projets CMAL », a déclaré Özgür Arslancan, directeur de la technologie chez elkon. « Ces deux nouveaux navires CMAL sont presque identiques à ceux du MV Loch Indaal et du MV Isle of Islay - à l'exception des ponts d'amarrage arrière surélevés pour s'adapter aux hauteurs de quai plus élevées dans les trois ports qu'ils desserviront. En collaboration avec Leclanché, nous aidons CMAL à augmenter sa capacité et sa résilience ».

« Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés une nouvelle fois par elkon comme fournisseur de systèmes de batteries pour ces deux nouveaux ferries hybrides RoPax », a déclaré Phil Broad, CEO de Leclanché e-Mobility. « Il n'y a pas de plus grand compliment de la part d'un partenaire commercial que d'être sélectionné à plusieurs reprises pour des projets supplémentaires. Le Navius MRS-3 continue de faire ses preuves dans l'industrie maritime en tant que système de stockage par batterie de choix en termes de fiabilité, de sécurité, d'architecture à refroidissement liquide, de faible maintenance et d'encombrement réduit. »

Les îles Hébrides extérieures, situées au large de la côte ouest de l'Écosse, font partie de l'archipel des Hébrides et sont séparées du continent et des Hébrides intérieures par les eaux du Minch, du Little Minch et de la mer des Hébrides. Sur les quelque 65 îles, seules 15 sont habitées, pour une population totale estimée à 26 830 habitants.

Les nouveaux navires hybrides spécialisés remplaceront les navires actuels afin de fournir un service plus étendu et plus fiable. La route couvrira environ 25 miles nautiques dans chaque sens, avec un temps de navigation total de 1 heure 45 minutes entre les ports de Uig et Lochmaddy et de 1 heure 40 minutes entre les ports de Uig et Tarbert. Le système de batteries de Leclanché, qui comprendra sa dernière technologie de cellules, permettra aux ferries d'entrer dans chaque port sans bruit et sans émission de carbone.

Navius MRS-3 est une marque déposée de Leclanché SA. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos d'elkon

elkon a été créée en 1980 pour concevoir, assembler, intégrer et mettre en service des équipements électriques basse tension, des systèmes de propulsion électrique et hybride et des systèmes d'automatisation pour l'industrie maritime. elkon est une marque internationale et mondiale et possède un centre d'ingénierie et de production en Turquie, mais sa zone d'activité s'étend à l'ensemble de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie.

Suivant de près les tendances observées dans les pays développés, elkon considère le concept de décarbonisation, c'est-à-dire la réduction des émissions et des effets de serre, comme la vision de l'entreprise. À ce jour, plus de 50 types différents de navires équipés de batteries (entièrement électriques ou hybrides) ont été conçus, mis au point et livrés par elkon à plusieurs armateurs dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://elkon-tr.com/.

À propos de CMAL

Caledonian Maritime Assets Limited possède des ferries, des ports et des infrastructures nécessaires aux services de ferry vitaux desservant la côte ouest de l'Écosse et l'estuaire de la Clyde, ainsi que les îles du Nord. La société est détenue à 100 % par le gouvernement écossais, les ministres écossais étant les seuls actionnaires.

Le conseil d'administration de Caledonian Maritime Assets Limited dispose d'une équipe de direction et d'un personnel de soutien au siège de Port Glasgow, en Écosse. La société a pour objectif de fournir des ferries, des ports et des infrastructures portuaires efficaces, rentables et sûrs aux opérateurs, aux communautés et aux utilisateurs en Écosse et dans les environs. Pour de plus amples informations sur Caledonian Maritime Assets Limited, veuillez consulter le site www.cmassets.co.uk.

À propos du chantier naval de Cemre

Le chantier naval Cemre, avec ses installations modernes, est l'un des principaux chantiers navals situé à Yalova, en Turquie. Compte tenu de l'intérêt porté à la diversité, Cemre a la capacité de construire différents types de navires tels que des navires de pêche, des navires offshore et des navires à passagers. Ces projets hautement technologiques, respectueux de l'environnement et innovants exigent de la flexibilité et une attention particulière ; en outre, les projets sur mesure comme ceux-ci font partie des facteurs distinctifs du succès de Cemre.

Le chantier naval de Cemre dispose de deux zones de chantier situées dans la même région, ce qui lui permet de construire plus de 15 navires en même temps, en fonction de leur taille. Tous les navires commandés et construits sont exportés vers des clients de pays européens tels que la Norvège, l'Islande, le Royaume-Uni, la France, l'Irlande, la Belgique et le Danemark.

En conséquence, le chantier naval Cemre s'est assuré une place parmi les principaux exportateurs de Turquie depuis 2008 ; et avec cette responsabilité, Cemre travaille plus dur pour une organisation durable. Pour de plus amples informations sur le chantier naval de Cemre, veuillez consulter le site www.cemreshipyard.com

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

