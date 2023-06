Leclanché SA / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Leclanché SA: conclut son assemblée générale annuelle 2023



26.06.2023 / 20:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.





Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Les actionnaires ont approuvé la conversion en actions de la Société de CHF 66.7 millions de dettes dues à ses principaux actionnaires et à d'autres partenaires d'investissement afin de renforcer son bilan

La modification des statuts a été approuvée pour renforcer les droits des actionnaires, moderniser la gouvernance d'entreprise et s'aligner sur les normes du marché les plus récentes

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 26 juin, 2023 -Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des principaux fabricants mondiaux de batteries industrielles lourdes, a annoncé les décisions prises par les actionnaires de la société sur les propositions du Conseil d'Administration lors de son assemblée générale annuelle 2023 (AGA) qui s'est tenue aujourd'hui à CEI - Rue Galilée 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, Salle de réunion : "Galilée".

Les actionnaires ont approuvé une proposition du Conseil d'Administration visant à convertir la dette existante contractée auprès de SEF-Lux[1] et d'autres partenaires d'investissement, d'un montant de CHF 66 684 928,67, en capitaux propres, par le biais d'une augmentation de capital ordinaire. Cette mesure de restructuration, qui renforce le bilan, devrait susciter un intérêt continu de la part des investisseurs au cours d'une période de forte croissance attendue du carnet de commandes de Leclanché dans le secteur en pleine expansion de l'e-mobilité.

La proposition du Conseil d'Administration d'augmenter le capital social de la société d'un montant de CHF 14 129 985,90, pour le porter de CHF 44 481 491,00 à CHF 58 611 476,90 par le biais de deux augmentations de capital ordinaires, a été approuvée.

Les cinq membres du Conseil d'Administration, M. Alexander Rhea, M. Marc Lepièce, M. Christophe Manset, M. Bernard Pons et M. Ali Sherwani ont été réélus. M. Alexander Rhea a été réélu en tant que président du Conseil d'Administration. Les membres du Comité de Nomination et de Rémunération, M. Marc Lepièce et M. Christophe Manset ont été réélus et M. Alexander Rhea a été élu.

La réforme du droit suisse des sociétés, qui prévoit certaines révisions entrant en vigueur le 1er janvier 2023, nécessite des adaptations des statuts afin de garantir l'alignement sur les dernières réglementations. Les modifications approuvées par les actionnaires reflètent non seulement les exigences de la nouvelle loi, mais aussi un engagement à défendre les droits des actionnaires, à moderniser la gouvernance d'entreprise et à s'aligner sur les dernières normes du marché. Les principaux points abordés dans les amendements sont l'introduction de la fourchette de capital pour améliorer la flexibilité financière, l'incorporation de dispositions relatives à l'utilisation de moyens électroniques pour améliorer la participation des actionnaires et des révisions générales pour garantir l'adhésion à la nouvelle loi. En outre, des ajustements volontaires ont été apportés pour consolider davantage la structure de gouvernance. Le Conseil d'Administration estime que ces modifications renforceront le cadre de gouvernance et démontreront l'engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de conduite d'entreprise.

Les actionnaires ont approuvé le montant global maximum de la rémunération du Comité exécutif à CHF 2 350 000,00, pour l'exercice 2024. Ce montant représente la moitié de ce qui avait été approuvé pour l'exercice 2023.

Dernières informations sur les opérations commerciales

Dans leurs discours, les membres de l'équipe de direction du Groupe Leclanché ont présenté les progrès réalisés par la société dans les secteurs d'activité suivants.

Activité e-Mobilité

Avec l'obtention de grands projets tels que Brittany Ferries, Scandlines et CMAL, la part de marché de Leclanché dans l'activité e-Marine a augmenté de manière significative pour devenir l'un des acteurs les plus établis sur le marché maritime en 2023.

Sur le marché ferroviaire, Leclanché obtient des commandes répétées de la part d'OEM majeurs tels qu'Alstom et Canadian Pacific Rail et élargit sa base de clients ferroviaires en pleine croissance avec des entreprises telles que KONČAR.

Leclanché continue de développer sa feuille de route technologique, en se concentrant sur les cellules, les modules, les packs et les produits de rack maritime, tout en gardant la durabilité comme valeur fondamentale.

La croissance de Leclanché devrait se poursuivre dans les segments de marché de l'e-mobilité qu'elle a choisis et de nouvelles annonces sont prévues tout au long de l'année.

Activité stationnaire

L'activité stationnaire a vu une large acceptation par le marché de son produit nouvellement lancé appelé LeBlockTM, une solution de stockage d'énergie par batterie hautement sûre, modulaire et évolutive. Deux projets de plusieurs MWh utilisant LeBlock ont déjà été sécurisés. L'unité stationnaire de Leclanché poursuit le développement de la version 2.0 de LeBlock afin d'améliorer encore la sécurité de son produit et de cibler des applications à forte croissance telles que celles des marchés des micro-réseaux et de l'hybridation des groupes électrogènes.

Activité batteries spécialisées

L'unité d’affaire dédiée aux batteries spécialisées continue d'exceller dans les secteurs de la médecine et de la défense, en s'implantant dans d'autres pays européens et en s'assurant des contrats réguliers avec ses partenaires de confiance.

Alexander Rhea, président du Conseil d'Administration de Leclanché, a déclaré : "L'objectif principal du nouveau Conseil d'Administration de Leclanché en 2023 a été de guider la nouvelle direction pour qu'elle concentre tous ses efforts sur son savoir-faire et son expertise de base, à savoir la fabrication de batteries industrielles lourdes, afin d'assurer une croissance et une innovation à long terme et de poser des bases solides pour de nombreuses perspectives d'avenir. Comme annoncé à travers ses différents communiqués de presse au cours de l'année, ces efforts ont été observés par l'industrie, ce qui a permis à Leclanché de voir une croissance significative de son pipeline et de ses commandes fermes. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration a une grande confiance dans la capacité à long terme de la Société à générer de la valeur pour ses actionnaires alors que la Société favorise son expansion future. Au cours des dernières années, la société a stratégiquement alloué des ressources substantielles pour améliorer sa capacité de production et a investi avec diligence dans la recherche et le développement, d'où l'importance d'une telle focalisation. Cette concentration porte déjà ses fruits puisque l'entreprise est en train d'étoffer activement son carnet de commandes."

Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l’une quelconque de ses unités d’affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts

Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch

États-Unis et Canada :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-mail : leclanche@feintuchpr.com

Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de

Contact investisseurs :

Pierre Blanc / Pasquale Foglia

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com



[1] SEF-Lux désigne : Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF – Renewable Energy (RE) (y compris l’ancien Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF – E Money Strategies (EMS) et l’ancien Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF – Multi Asset Strategy), Golden Partner Private Equity FOF, AM Investment S.C.A. SICAV – FIS – Compartiment R&D, AM Investment S.C.A. SICAV – FIS – Compartiment Liquid Assets, AM Investment S.C.A. SICAV – FIS – Compartiment Illiquid Assets, collectivement et globalement l’actionnaire principal de LECLANCHE SA, ci-après dénommée » SEF-Lux « . Pure Capital S.A. étant l’ayant droit économique selon la plateforme de reporting de l’Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation AG – Date de publication de la notification la plus récente : 10 janvier 2023.