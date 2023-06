Leclanché SA: ees Europe 2023 Expo à Munich - Le système de stockage d'énergie LeBlock de Leclanché optimise le stockage des énergies renouvelables

Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

LeBlock est un système de stockage d'énergie modulaire plug and play destiné aux micro-réseaux, aux centrales solaires et aux exploitants de centrales d'énergies renouvelables.

Le système avancé est conçu avec des caractéristiques de sécurité améliorées et réduit le temps et les coûts de transport, d'installation, de relocalisation, d'expansion et de recyclage des solutions de stockage d'énergie.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 12 juin 2023 – Lors du salon ees Europe 2023 à Munich,

Récemment, Leclanché a installé son premier système LeBlock multi-MWh opérationnel pour un gestionnaire de réseaux de transmission (GRT) grec, afin de maximiser la consommation d'énergie de ses systèmes photovoltaïques. Lors de l'édition 2021 du salon, le système plug and play figurait parmi les finalistes du prix ees.



Sécurité renforcée

En plus de sa construction résistante au feu et de son système de détection et d'extinction des incendies, LeBlock dispose d'un arrêt d'urgence qui active un arrêt contrôlé, soit manuellement soit automatiquement, lorsque le système de gestion de l'énergie de Leclanché (LEMS) détecte des anomalies. Chaque Battery Block est équipé d'un panneau de déflagration standard pour libérer la surpression interne de manière sûre, conformément à la norme NFPA 68.



Coût total de possession réduit

LeBlock est la solution idéale pour les micro-réseaux et une large gamme d'applications de services publics. Les services publics peuvent rapidement et efficacement maximiser l'utilisation de leurs ressources solaires et éoliennes renouvelables et les fournir à la demande grâce à ce système hautement sécurisé, entièrement modulaire et évolutif. LeBlock s'installe facilement sur le site et sa capacité énergétique peut également être augmentée en ajoutant simplement des unités LeBlock supplémentaires. Dans l'ensemble, la combinaison de connexions prêtes à l'emploi, d'une logistique simplifiée, d'un effort de planification minimal et d'une installation rapide permet de réaliser des économies de temps et d'argent pouvant aller jusqu'à 40 %, ainsi que de réduire le coût total de possession.



Logistique simplifiée, installation et exploitation sûre

Le système de stockage d'énergie LeBlock de Leclanché se compose d'unités BatteryBlock et CombiBlock de cinq pieds de large, entièrement préinstallées et configurées, qui sont facilement combinées grâce à des connexions plug-and-play - y compris des interconnexions haute tension, des systèmes de communication et de gestion thermique. Quatre unités LeBlock attachées ensemble forment l'équivalent d'un conteneur de 20 pieds. Ces unités LeBlock pré-assemblées et certifiées CSC permettent un transport facile par voie terrestre ou maritime directement sur le site d'installation. De plus, aucun câblage spécifique n'est nécessaire pour l'installation sur site et aucun conteneur de transport supplémentaire n'est requis, ce qui élimine les déchets d'emballage.



« LeBlock renforce la sécurité et réduit à la fois le coût total de possession et l'empreinte carbone. C'est ce qui fait le succès de notre conception innovante, mais nous ne voulons pas nous arrêter là. À l'occasion du salon ees Munich, nous donnerons un aperçu détaillé de notre tout nouveau LeBlock 2.0, que nous prévoyons de lancer d'ici la fin de l'année », déclare Guido Guidi, SVP Global Sales, Leclanché Stationary Storage. « Nous nous réjouissons des nombreuses conversations que nous aurons lors de ce salon. »



À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).





Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

