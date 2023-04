Leclanché SA / Mot-clé(s) : Contrat/Développement durable

Leclanché SA: équipera deux mégayachts construits par Sanlorenzo avec ses systèmes de batteries avancés



20.04.2023 / 06:55 CET/CEST





L’industrie des superyachts et mégayachts de luxe constitue un nouveau segment de marché pour Leclanché.

Leclanché va fournir des systèmes de batteries à deux projets de mégayachts pour un total de 2,5 MWh.

Un mégayacht de luxe de 58 mètres de long va être équipé du système MRS-2 primé de Leclanché.

Un autre mégayacht de 72 mètres de long sera équipé du tout nouveau Navius MRS-3 de Leclanché.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 20 avril 2023 – Siemens Energy Italy S.r.l. a choisi Leclanché SA (SIX : LECN) pour équiper de ses systèmes de batteries de stockage avancés deux mégayachts hybrides construits par Sanlorenzo S. p. a., un constructeur de yachts de premier plan depuis 1958.

Leclanché, l’un des leaders mondiaux des solutions de stockage énergétique, est l’un des fabricants les plus expérimentés en matière de systèmes de batteries destinées aux navires hybrides et 100 % électriques. Son MRS-2 (Marine Rack System) alimente actuellement une vaste gamme de ferries, porte-conteneurs et navires spécialisés sur plusieurs continents. Le nouveau Navius MRS-3TM de Leclanché est plébiscité dans l’industrie et a déjà été choisi pour plusieurs gros contrats.

Leclanché fournira au cours des deux prochaines années deux systèmes de batteries à refroidissement liquide pour une capacité totale de 2,5 MWh à ces deux projets construits dans les chantiers navals de Sanlorenzo à La Spezia, un port italien situé en Ligurie. Le premier yacht de luxe de 58 mètres de long disposera d’un système MRS-2 de 988 kWh qui sera livré en 2023. Le second système de 1 498 kWh fonctionnera avec le système Navius MRS-3 de Leclanché et sera installé sur un mégayacht de 72 mètres de long en 2024, d’après le calendrier de construction des navires.

« La technologie de batteries de Leclanché sera intégrée au système de propulsion hybride diesel/électrique Energy BlueDrive Eco de Siemens pour fournir un apport en énergie fiable et silencieux à la dernière génération de mégayachts de luxe de Sanlorenzo, a déclaré Guillaume Clément, le vice-président eMarine de Leclanché. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par Siemens Energy Italy pour ces projets après trois précédentes collaborations sur des ferries électriques. Par ailleurs, tout le monde connaît désormais la marque Sanlorenzo sur le marché des yachts de luxe : c’est un constructeur de premier plan de yachts sur mesure et c’est un privilège de collaborer avec eux sur ces nouveaux projets. »

Les contrats avec Siemens Energy Italy permettent à Leclanché d’étendre sa présence sur le marché mondial des yachts, un segment qui devrait jouir d’un taux de croissance annuel composé de 11 % entre 2023 et 2027, d’après le fournisseur d’études de marché Technavio™. Le marché européen devrait représenter plus d’un tiers (34 %) de la croissance de ce marché, en particulier au Royaume-Uni et en Allemagne.

« Nos systèmes de batteries, conçus spécifiquement pour l’industrie maritime, jouissent d’une réputation exceptionnelle en matière de sécurité et de fiabilité. Notre tout dernier système Navius MRS-3 est parfaitement adapté aux projets de superyachts et mégayachts, grâce à son caractère compact et à son faible poids proportionnel, a déclaré Phil Broad, Président Directeur Général e-Mobilité de Leclanché. La demande croissante de systèmes de batteries, toutes produites à partir de nos cellules et modules fabriqués en Europe, a considérablement rempli notre carnet de commandes et est à l’origine d’une augmentation nette du nombre de nouveaux clients et projets dans le marché maritime. »

« Décarboner le transport maritime est un enjeu à la fois important et complexe, a déclaré Paolo Menotti, le vice-président Sud-Ouest de l’Europe de Siemens Energy. En matière de superyachts, il n’existe pas de solution toute faite. C’est pourquoi nous proposons des systèmes sur mesure et, dans le cas présent, nous avons développé une solution de propulsion avec des technologies de Leclanché pour rendre les navires plus écologiques et économiques. »

Navius MRS-3 est une marque déposée de Leclanché SA. Les autres noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Sanlorenzo

Les chantiers navals de Sanlorenzo fabriquent des yachts de luxe depuis plus de 60 ans, qui combinent savoir-faire, design et technologies de pointe, construits sur mesure selon les demandes spécifiques de leurs propriétaires. Fondée en 1958 par Gianfranco Cecchi et Giuliano Pecchia avec l’ouverture du premier chantier naval près de Florence, Sanlorenzo a été reprise en 1972 par Giovanni Jannetti qui a lancé le premier bateau à coque en fibre de verre en 1985 et a déplacé le siège de l’entreprise à Ameglia (SP). En 2005, Massimo Perotti, fort d'une riche expérience acquise pendant plus de vingt ans d’activité dans le secteur, a repris le flambeau. Sous la direction de Massimo Perotti, président directeur général de Sanlorenzo, le chantier naval a connu une période de croissance extraordinaire, portant le chiffre d’affaires net consolidé des nouveaux yachts de 40 millions d’euros en 2004 à 585,9 millions d’euros en 2021.

Sanlorenzo, l’un des principaux fabricants de yachts et superyachts, possède aujourd’hui quatre sites de production : La Spezia consacré à la fabrication de superyachts, Ameglia pour la production de yachts de moyenne et grande taille, Viareggio pour la production de yachts de plus de 100 pieds en fibre de verre, et Massa qui abrite le centre de recherche et développement des nouveaux modèles.

L’acquisition a offert à Sanlorenzo un nouvel élan d’innovation qui lui a permis de mettre en œuvre au fil des ans de nombreux concepts précurseurs qui ont profondément révolutionné le monde du nautisme. Ce parcours a été marqué par une ouverture au monde du design à travers la collaboration avec des designers célèbres comme Rodolfo Dordoni, Citterio Viel, Piero Lissoni (directeur artistique de Sanlorenzo depuis 2018), Patricia Urquiola, John Pawson et Christian Liaigre.

Cette approche unique et novatrice a aussi amené l’entreprise à tisser des liens au fil du temps avec le monde de l’art, par des collaborations avec des galeries et des institutions culturelles majeures. En 2018, Sanlorenzo a signé un contrat de partenariat global avec Art Basel, un salon d’art moderne et contemporain de premier plan, pour ses événements annuels de Hong-Kong, Bâle et Miami Beach. En 2020, Sanlorenzo est devenu mécène de la Collection Peggy Guggenheim (le plus important musée d’Italie pour l’art européen et américain du XXe siècle). En 2022, Sanlorenzo a décidé de soutenir l’établissement artistique italien en participant en devenant le principal sponsor du pavillon italien de la 59e Exposition Internationale d’Art - La Biennale di Venezia. Il s’agissait d’une chance unique et d’une étape extraordinaire pour le chantier naval, le premier au monde à s’engager activement pour soutenir et diffuser l’art contemporain.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).Clause de non-responsabilité

