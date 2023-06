Leclanché SA / Mot-clé(s) : Partenaires

Leclanché SA et Medha forment un partenariat pour les marchés ferroviaire et des véhicules utilitaires



Leclanché proposera ses packs de batteries à haute densité d’énergie pour différentes applications ferroviaires comme les INT-53 et INT-39.

L’accord entre Medha et Leclanché concerne l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse et HYDERABAD, Inde, le 01 juin 2023 – Le groupe Medha, un important fournisseur de systèmes de traction de véhicules et de l’électronique connexe dont le siège se trouve à Hyderabad (Inde) et Leclanché SA (SIX : LECN), l’un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d’énergie, ont convenu de commercialiser conjointement leurs technologies sur le marché ferroviaire et celui des véhicules utilitaires.

L’accord de partenariat permet à Leclanché de fournir à Medha ses solutions de packs de batteries Li-ion, notamment les INT-53 et INT-39 à haute densité d’énergie, pour une large gamme de projets allant des véhicules auxiliaires et ferroviaires de maintenance aux trains de voyageurs. Cette collaboration concerne les marchés européen, africain et du Moyen-Orient.

Le groupe Medha est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits électroniques de pointe, notamment les convertisseurs de traction, les convertisseurs de puissance auxiliaires et les systèmes embarqués destinés aux locomotives, trains, voitures, gares et gares de triage. L’entreprise possède une solide assise dans l’industrie avec plus de 30 500 convertisseurs et 35 000 systèmes embarqués installés dans les trains des principaux fabricants dans plus de 30 pays.

« Leclanché est fier de ce partenariat avec le groupe Medha pour accompagner ses clients sur des applications et marchés nombreux et divers, à la fois dans le transport ferroviaire et pour les poids lourds, a déclaré Phil Broad, le Président Directeur Général e-Mobilité de Leclanché. L’association des solutions de traction et de l’électronique connexe de Medha avec les packs de batteries lithium-ion de pointe de Leclanché va créer une offre solide et attractive pour les principaux fabricants de trains et les concepteurs des ensembliers de véhicules utilitaires des trois continents concernés par le partenariat. »

« Medha est un fournisseur fiable et de confiance pour de nombreux leaders mondiaux de la fabrication ferroviaire et de véhicules, a déclaré Lorenzo Stendardi, membre du conseil d’administration de Medha Holdings. La technologie de pointe des batteries de Leclanché possède une réputation similaire à la nôtre en matière de fiabilité, de sécurité extrême et de longue durée dans les conditions environnementales les plus difficiles. Nous nous réjouissons de cette collaboration. »

Les packs de batteries INT-53 Energy de Leclanché sont utilisés dans les trains et locomotives de beaucoup des principaux fabricants ferroviaires dans le monde. Leclanché a obtenu la certification IRIS (International Railway Industry Standard) ISO/TS 22163, la norme qui régit les exigences relatives au système de gestion des affaires pour les entreprises ferroviaires. Ses packs de batteries INT-39 Energy certifiés ECE R100.2 sont optimisés pour des applications de longue durée, une meilleure efficacité d’exploitation et des coûts de fonctionnement réduits. Les véhicules utilitaires équipés des packs de Leclanché sont silencieux, inodores et zéro émission pour faciliter la transition vers un environnement moins chargé en CO 2 .

À propos de Medha

Le groupe Medha est une entreprise de R&D spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication, la fourniture et l’exploitation de produits ferroviaires. Medha a été fondé en 1984 à Hyderabad (Inde) et fournit différents produits aux chemins de fer indiens depuis 1990. L’entreprise conçoit et fabrique divers produits électroniques de pointe destinés aux locomotives, rames, voitures de trains et métros, gares et gares de triage. La force de Medha repose sur ses systèmes sur mesure intégrés qui combinent de nombreux domaines fonctionnels comme l’électronique de commande et d’alimentation, la sécurité intégrée et la construction mécanique. Le groupe Medha emploie actuellement plus de 4 000 collaborateurs et exploite, en dehors de l’Inde, des installations de conception et de fabrication en Europe, aux États-Unis et au Brésil.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.