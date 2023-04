Leclanché SA / Mot-clé(s) : Développement durable

Leclanché SA introduit un nouveau concept d'économie circulaire 6R conforme à la nouvelle réglementation de l'Union Européenne



11.04.2023 / 06:55 CET/CEST





Le concept 6R de Leclanché correspond à l’anglais R eliability (fiabilité), R epowering, R euse (réutilisation), R ecycling (recyclage) et R ecycled Content (contenu recyclé) et R ecord (traçabilité) tout au long du cycle de vie de ses batteries lithium-ion.

L'engagement de l'entreprise à produire des cellules, modules et de packs plus écologiques, en Allemagne et en Suisse, va au-delà des exigences de la nouvelle directive de l'Union Européenne.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 11 avril 2023 - Les batteries sont incontournables pour assurer la transition de l'Union Européenne (UE) vers une société bas carbone. Pour répondre de manière durable à la demande croissante de batteries, la Commission européenne publie une nouvelle directive sur les batteries, qui devrait entrer en vigueur au deuxième semestre 2023. Elle vise à promouvoir l'économie circulaire, en prenant en compte la totalité du cycle de vie des batteries - de la production jusqu’à la réutilisation et au recyclage. La directive entend réduire leur impact environnemental.

En tant que fabricant de premier plan de batteries lithium-ion, Leclanché produit des batteries de manière durable dès le départ. L’entreprise fabrique ses propres cellules lithium-ion en utilisant un procédé propriétaire à base d’eau, sans solvants toxiques, et de l’électricité issue de sources renouvelables.

« En utilisant nos produits, les transporteurs des secteurs routier, ferroviaire et maritime peuvent réduire de manière significative leurs émissions de CO 2 », a déclaré Cyril Carpentier, responsable Développement durable chez Leclanché. « Il est capital que nos processus et procédures internes permettent de réduire notre empreinte environnementale au maximum. Avec son nouveau concept 6R, Leclanché étend encore sa stratégie de développement durable et assure sa conformité avec les futures directives européennes sur les batteries. »

Le concept 6R de Leclanché renforce l'économie circulaire en Europe

Le concept 6R de Leclanché correspond à l’anglais Reliability (fiabilité), Repowering, Reuse (réutilisation), Recycling (recyclage), Recycled Content (contenu recyclé) et Record (traçabilité) tout au long du cycle de vie d’une batterie (images disponibles ici). Autant d'éléments qui contribuent au succès de l'économie circulaire. Ils correspondent aussi aux exigences de la réglementation européenne : du contrôle et de l’entretien des batteries qui prolongent leur durée de vie (Reliability), à la réutilisation des composants et des batteries usagées pour leur donner une deuxième vie (Repowering et Reuse), en passant par le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés dans la production (Recyclage et Recycled Content), la traçabilité des matières premières et l'émission d'un passeport numérique par batterie qui permet une traçabilité complète (Record).

Les nouvelles réglementations de l'UE guideront de manière significative le développement de l’industrie pour des batteries plus écologiques en Europe. Leclanché, l'un des rares fabricants européens de batteries lithium-ion, soutient activement l'approche de l'UE pour une faible empreinte carbone, mais va même au-delà, avec son procédé de production à base d'eau. Depuis 2009, Leclanché dispose d'une ligne de production européenne de cellules lithium-ion et de systèmes de batteries complets, en Allemagne et en Suisse. Une équipe spécifique travaille également en interne sur la possibilité de réutiliser les batteries, ainsi que sur les processus de recyclage et de reprise appropriés. En outre, l'entreprise propose à ses clients des formations sur la surveillance et l'analyse des systèmes de batteries en exploitation, afin d'améliorer leurs performances et leur durée de vie. À partir de 2026, elle proposera également le passeport numérique des batteries imposé par la nouvelle réglementation européenne.

« Nous saluons l'approche circulaire de la nouvelle directive européenne. Les exigences à venir sont très ambitieuses car elles demandent une production de batteries plus écologique qui crée plus de valeur dans toute l'Europe. Au vu de la nécessaire décarbonisation et de l'importance croissante de l'indépendance énergétique, Leclanché doit assumer l’intérêt stratégique de la production de batteries en étant à la pointe de cette évolution », a déclaré Pierre Blanc, PDG Groupe et CTIO de Leclanché.

Pour plus d'informations sur le concept 6R de Leclanché, consultez le site de l'entreprise : www.leclanche.com/6r

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l’une quelconque de ses unités d’affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.