Leclanché SA nommé 'fournisseur de l’année de l’industrie maritime' par le magazine Electric and Hybrid Marine Technology International

Les juges ont été chargés de sélectionner le fournisseur maritime qui contribue le plus à permettre, faciliter, promouvoir et défendre la décarbonisation dans l'ensemble de l'industrie maritime. YVERDON-LES-BAINS, Suisse et AMSTERDAM, 26 juin 2023 - Leclanché SA (SIX : LECN) a été nommé "Fournisseur de l'année pour l'industrie maritime" par le magazine Electric & Hybrid Marine Technology International. Le prix a été remis à Guillaume Clément, vice-président, eMarine, Leclanché, lors d'une cérémonie organisée dans le cadre de la conférence annuelle Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2023, à Amsterdam. Cette série de prix récompense les meilleurs ingénieurs, innovations et produits au monde dans le domaine de la marine électrique et hybride. Les Electric & Hybrid Marine Awards 2023, qui en sont à leur huitième édition, sont passés de cinq à neuf catégories afin de mieux refléter l'étendue de l'innovation dans le secteur maritime. Les candidatures ont été évaluées par un jury indépendant composé de journalistes et de consultants maritimes. Aucun d'entre eux n'a été rémunéré pour participer au concours et n'a été autorisé à voter dans les catégories où il aurait pu avoir un conflit d'intérêts. En outre, ils n'ont partagé leurs résultats avec personne d'autre que le président du concours, de sorte qu'il n'y a pas eu de collaboration, et qu'ils ont été le reflet indépendant de ce qui se fait de mieux dans l'industrie. « Lors de l'évaluation de la catégorie "Fournisseur de l'année de l'industrie maritime", nous avons demandé aux jurés de prendre en compte un large éventail de critères - des percées technologiques spécifiques et des initiatives de l'industrie aux relations avec les fabricants et aux engagements en matière de développement durable. Cette catégorie a été très disputée, mais les jurés ont été impressionnés par les percées individuelles de Leclanché, son approche collaborative du développement et son profil au sein de l'industrie » a déclaré Matt Ross, président des Electric & Hybrid Marine Awards et rédacteur en chef du magazine Electric & Hybrid Marine Technology International. Parmi les commentaires partagés par les juges à propos de Leclanché, on peut citer les suivants : « La réduction de l'utilisation du cobalt et de l'empreinte énergétique de la production de cellules est un grand pas dans la bonne direction. C'est un grand pas dans la bonne direction »

« Leclanché continue à produire des solutions pour notre industrie, et son engagement est remarqué. »

« Une entreprise que tout le monde connaît et en laquelle tout le monde a confiance. »

« Un large éventail de raisons - rendre la production de cellules de batteries plus respectueuse de l'environnement est un élément clé, je dirais, ainsi qu'un large éventail d'expertise dans la plupart des domaines de la conception de systèmes de propulsion marine. » « Nous sommes très honorés et reconnaissants d'avoir été sélectionnés par ce panel de juges influents pour cet honneur. Leclanché participe activement à l'industrie marine depuis de nombreuses années et nous avons développé un historique d'innovations solide et cohérent », a déclaré Guillaume Clément. « Par exemple, nous fabriquons nos cellules en interne, spécifiquement pour les applications marines, et elles sont produites à l'aide d'un processus de liaison à base d'eau de manière hautement durable. « Notre système de rack marin Navius MRS-3 de dernière génération, refroidi par liquide, est spécifié à plusieurs reprises pour les plus grands projets de batteries marines, y compris Scandlines et Brittany Ferries, et alimentera bientôt une large gamme de navires dans le monde entier. Enfin, les intégrateurs et les fabricants apprécient l'importance que nous accordons à la sécurité et au système de sécurité active intégré. » Une année de croissance du marché et de mises à jour technologiques Parmi les facteurs qui ont contribué à la sélection de Leclanché en tant que fournisseur de l'année pour l'industrie maritime figure le lancement de son système Navius MRS-3TM, conçu pour répondre aux besoins des constructeurs de navires entièrement électriques et hybrides. Il présente des améliorations significatives en termes de densité énergétique des batteries, de modularité et de système de sécurité active par rapport à la génération précédente MRS-2, ce qui en fait le système d'électrification des navires le plus flexible et le plus puissant jamais créé par l'industrie maritime, avec l'empreinte carbone la plus faible. Le Navius MRS-3, y compris son système de refroidissement liquide populaire et peu encombrant, offre un net avantage en termes de taille et de poids par rapport aux systèmes concurrents et est particulièrement rentable pour les systèmes à grande échelle. Au cours des dix derniers mois, l'entreprise a remporté de nombreux contrats pour un large éventail de projets, notamment le ferry à zéro émission PR24 de Scandlines ; Stena RoRo et Brittany Ferries, pour des ferries hybrides de nouvelle génération ; Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) d'Écosse, le chantier naval CEMRE et elkon, pour des ferries hybrides jumeaux ; le groupe Grimaldi, pour deux de ses derniers navires Ro-Ro hybrides. Sur les fronts de la technologie et de la durabilité, Leclanché a annoncé une percée significative dans la production respectueuse de l'environnement de ses batteries lithium-ion haute performance. L'entreprise, qui est l'un des rares fournisseurs intégrés verticalement dans l'industrie maritime à fabriquer ses propres cellules modernes G/NMCA, a été en mesure de réduire la teneur en cobalt de son matériau cathodique de 20 à 5 pour cent. De plus, la capacité de Leclanché à fabriquer ses électrodes en utilisant un processus à base d'eau respectueux de l'environnement, démontre à l'industrie que nous pouvons complètement nous passer de l'utilisation des solvants organiques hautement toxiques (NMP) qui sont courants dans les processus de production. Les nouvelles cellules G/NMCA de Leclanché ont une densité énergétique 20 pour cent plus élevée - avec la même taille et le même poids - tout en offrant un niveau de performance similaire. Grâce à leur densité énergétique et à leur stabilité de cycle élevée, ces nouvelles cellules sont particulièrement bien adaptées aux navires et à d'autres applications nécessitant un usage intensif. L'entreprise a également présenté son nouveau concept d'économie circulaire 6R, conformément à la réglementation européenne. Les 6R signifient Fiabilité (Reliability), Réalimentation (Repowering), Réutilisation (Reuse), Recyclage (Recycling), Contenu recyclé (Recycled content) et Enregistrement (Record) tout au long du cycle de vie de ses batteries lithium-ion et reflètent l'engagement de l'entreprise envers la directive européenne. Ceci montre bien que Leclanché est à l'avant-garde de ce développement. # # # Navius MRS-3 est une marque déposée de Leclanché SA. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. À propos de Leclanché Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN). Clause de non-responsabilité Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

