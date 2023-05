Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Leclanché SA publie son rapport annuel 2022



31.05.2023 / 19:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.





Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Leclanché publie son rapport annuel 2022

Les résultats de l’audit concordent avec les résultats préliminaires publiés le 2 mai 2023.

Le chiffre d’affaires 2022 de 18 millions CHF affiche une hausse notable au second semestre et une perte de 57.5 millions CHF d’EBITDA, contre 44,9 millions CHF en 2021.

L’entreprise dispose d’un plan d’affaires solide pour 2023 et 2024 qui s’appuie sur un volume d’affaires en augmentation, alimenté par trois marchés principaux : le marché maritime, le marché ferroviaire et celui des véhicules routiers à usage spécial.

La situation actuelle de surendettement s’est résolue grâce au soutien des plus gros actionnaires de l’entreprise.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 31 mai 2023 – Leclanché SA (SIX : LECN), l’un des leaders mondiaux de la fabrication industrielle de batteries grande capacité, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’année 2022 complète, jusqu’au 31 décembre, et informe du fait que des mesures de soutien financier ont été prises.

Informations sur l’activité :

L’engagement de la Société en faveur de la croissance et de l’innovation continue à stimuler sa réussite sur le marché et à construire des bases solides pour saisir les nombreuses opportunités à venir. Le conseil d’administration est confiant quant au potentiel de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires et stimuler sa croissance future.

Ces dernières années, la Société a réalisé des investissements importants dans sa capacité de production et a engagé des dépenses en recherche et développement liées à l’évolution de son carnet de commandes. Les pertes d’exploitation récurrentes reflètent cet effort continu.

Synthèse financière de 2022 :

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2022 s’élève à 18 millions CHF, soit moins que les 18,9 millions CHF enregistrés en 2021. La perte d’EBITDA en 2022 s’élève à 57.5 millions CHF contre 44,9 millions CHF l’année précédente. La perte nette pour l’année s’est élevée à 85,6 millions CHF, contre 80 millions CHF en 2021.

La légère baisse de chiffre d’affaires en 2022 s’explique principalement par :

les investissements réalisés dans les installations de production à Yverdon-les-Bains (ligne d’assemblage) et Willstätt (ligne de production) en Allemagne pour augmenter la capacité de production prévue de cellules ; les problèmes mondiaux sur la chaîne d’approvisionnement qui continuent de retarder l’achat des composants électroniques et plastiques spécialisés, ce qui affecte aussi les délais de livraison aux clients.

Malgré une perte nette de 85,6 millions CHF pour l’exercice 2022, la Société a su maintenir un bilan stable de 90,8 millions CHF au 31 décembre 2022 par rapport aux 89,7 millions CHF pour l’exercice précédent.

Leclanché SA, l’entité juridique suisse, était dans une situation d’équité négative au 31 décembre 2022 d’un montant de 51,3 millions CHF. Leclanché s’est attaqué à cette situation de surendettement en obtenant une subordination de 88,0 millions CHF de la dette et des intérêts auprès des actionnaires majoritaires de Leclanché.

Pierre Blanc, le PDG Groupe de Leclanché, a déclaré : « Notre chiffre d’affaires en 2022 est similaire à celui de 2021, mais nous avons dans le même temps enregistré une forte croissance dans notre volume de commandes fermes. Grâce à cela, nous pouvons établir des bases solides pour la croissance à venir dans nos segments clés du marché de l’e-Mobilité. L’augmentation du nombre de commandes fermes provient essentiellement de nos trois marchés principaux, à savoir : le ferroviaire, le maritime et les véhicules routiers à usage spécial.

Pour mieux répondre à cette nouvelle phase de développement de notre entreprise, un certain nombre de changements ont été opérés dans notre organisation. Le conseil d’administration a été remanié en septembre 2022 et la direction exécutive en novembre 2022. Nos priorités concernaient l’amélioration des délais de paiement des clients pour mieux répondre à nos besoins en fonds de roulement. En la matière, les discussions sur la constitution d’une SPAC se sont arrêtées pour favoriser des modes de financement plus traditionnels avec une augmentation du capital et un renforcement de notre équipe ESG et de nos fondations. La signature d’un protocole d’accord avec Cummins début 2023 en a découlé.

Nous nous sommes efforcés de recentrer l’entreprise sur son cœur d’activité et plusieurs projets de réorganisation sont en cours et doivent s’achever en 2023. Nous prévoyons de poursuivre le renforcement de notre flux de commandes et d’améliorer nos ventes et résultats financiers en élargissant encore notre base de clients et de partenaires. »

Pour plus d’informations, écrivez à info@leclanche.com ou rendez-vous sur le site www.leclanche.com.

Les résultats financiers complets peuvent être consultés à l'adresse : https://www.leclanche.com/financial-reports/.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l’une quelconque de ses unités d’affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts