Leclanché SA: publie son rapport annuel 2023 et son rapport ESG non financier

Leclanché publie son rapport annuel 2023 et son rapport ESG non financier

Les résultats audités sont en ligne avec les résultats préliminaires non audités publiés le 30 avril 2024.

En 2023, Leclanché a réalisé un revenu consolidé de CHF 18,7 millions, avec des revenus clients atteignant CHF 17,2 millions, en augmentation par rapport aux CHF 7,8 millions du premier semestre de l'année.

La perte nette a diminué à CHF 70,5 millions, soit une amélioration de 18% par rapport à la perte de CHF 85,6 millions enregistrée au 31 décembre 2022.

Le 26 juin 2023, la Société a augmenté son capital en convertissant 66,7 millions de francs suisses de dettes en actions. Les principaux investisseurs se sont également engagés à convertir 85,7 millions de francs suisses de dettes et d'intérêts (cumulés jusqu'au 31 mai 2024), sous réserve de l'approbation des actionnaires. La Société est engagée dans des discussions avancées avec des tiers en vue d'un financement par actions.

Le bilan de la Société s'est amélioré, passant de 90,8 millions de francs suisses en 2022 à 106,1 millions de francs suisses en 2023.

La Société dispose d'un business plan solide pour les cinq prochaines années, soutenu par un catalogue en pleine croissance, alimenté par ses trois principaux marchés : la marine, les chemins de fer et les véhicules routiers spéciaux.

La Société a publié son premier rapport non financier illustrant son engagement en faveur de la gestion de l'environnement, aligné sur l'économie circulaire et les futures restrictions sur les PFAS. La Société a également atteint la conformité à l'article 9 du SFDR européen, ce qui la rend éligible aux investissements des fonds axés ESG en raison de son adhésion à des normes strictes en matière d'environnement et de développement durable.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 31 mai 2024 - Leclanché SA, l'un des principaux fabricants mondiaux de batteries industrielles, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023 et informe que de nouvelles mesures de renforcement financier ont été prises.

Résumé des résultats financiers de 2023 :

En 2023, Leclanché a enregistré un revenu consolidé de CHF 18,7 millions, avec des revenus clients atteignant CHF 17,2 millions, une augmentation significative par rapport aux CHF 7,8 millions rapportés au premier semestre de l'année. Malgré une réduction de 4 % des revenus des clients par rapport à l'année précédente, la croissance dans un marché difficile montre la capacité de la Société à réaliser des performances dans des conditions défavorables. La perte d'exploitation de CHF (65,7) millions, comparée à CHF (65,8) millions en 2022, souligne l'efficacité de la gestion des coûts de Leclanché.

L'acquisition des 40% restants de Leclanché (Saint-Kitts) Energy Holdings Limited et sa consolidation ultérieure dans le groupe Leclanché ont contribué à un revenu financier supplémentaire de CHF 6,4 millions. Elle positionne la Société en vue d'une croissance future et d'une création de valeur à long terme pour ses parties prenantes.

Une légère baisse des revenus a été constatée en vertu des normes IFRS par rapport à 2022. La somme de CHF 2,8 millions de revenus différés nets au bilan représente des montants additionnels facturés aux clients qui n'ont pas encore été reconnus comme revenus. Ceci démontre la gestion financière prudente de Leclanché et jette les bases d'une croissance future.

La perte nette de la Société a diminué à CHF 70.5 millions, marquant une amélioration de 18% par rapport à la perte de CHF 85.6 millions rapportée au 31 décembre 2022.

La Société a démontré sa stabilité financière avec un bilan solide de CHF 106,1 millions au 31 décembre 2023, en amélioration par rapport à CHF 90,8 millions au 31 décembre 2022.

Leclanché SA a augmenté son capital en convertissant CHF 66,7 millions de dettes en actions le 26 juin 2023. Cette étape cruciale est essentielle pour soutenir les efforts de la Société en vue d’améliorer sa stabilité financière. Leclanché est activement engagée dans des discussions avancées avec des tiers concernant le financement par capitaux propres et a reçu un fort soutien de la part de ses principaux investisseurs, qui se sont engagés à subordonner puis à convertir CHF 85.3 millions de dettes et d'intérêts, accumulés jusqu'au 31 mai 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires, afin de remédier à la situation de fonds propres négatifs de CHF (7.0) millions au 31 décembre 2023, et de faciliter les discussions en cours avec des tiers.

Évolution des activités :

Leclanché a réalisé des investissements stratégiques dans la fabrication, la R&D et l'ingénierie. Ces efforts ont permis d'élargir la base de clients de la Société. L'attention portée par la direction aux flux de trésorerie et au fonds de roulement a conduit à des initiatives qui améliorent la position financière de Leclanché, telles que l'optimisation des paiements des clients, la sécurisation du financement de la croissance et l'affinement des stratégies de coûts. Ces efforts ont permis d'améliorer les coûts des matériaux, des composants et des processus, positionnant la Société pour des volumes de vente accrus et renforçant sa stabilité financière.

Leclanche a répondu avec succès aux exigences strictes d'investissement par des fonds axés sur des objectifs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), comme le stipule le règlement européen sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR). L'obtention de cette classification témoigne de la forte adhésion de Leclanché à des normes rigoureuses en matière d'environnement et de développement durable. Leclanché fait notamment partie du nombre limité d'entreprises dans le monde qui sont conformes à l'Article 9, ce qui la rend éligible aux investissements de ces fonds ESG spécialisés.

En 2023, Leclanché a démontré son engagement inébranlable en faveur de la durabilité en réalisant des améliorations stratégiques clés. Il s'agit entre autres de la transformation de son unité d'affaires spécialisée en une filiale à part entière, Leclanché SBS SA, et de la création de Leclanché Technologies SA. Cette nouvelle filiale consolide tous les droits de propriété intellectuelle et les brevets, facilitant la réévaluation de ces actifs au sein d'une IP box, avec effet au 1er janvier 2024. En outre, Leclanché a réorganisé son implication dans un important projet solaire et de stockage à Saint-Kitts par le biais de Leclanché St Kitts Energy Holding Ltd, devenant ainsi l'unique propriétaire de cette société ad hoc. Tous les contrats et accords relatifs au projet de Saint-Kitts, le plus important des Caraïbes, sont finalisés. Ce projet combinera l'énergie solaire et le stockage pour répondre de manière durable à une partie substantielle des besoins énergétiques de l'île.

Leclanché a également renforcé sa proposition de valeur en introduisant des cellules sans PFAS et à l'oxyde de niobium. Alors que l'Europe prévoit de restreindre les PFAS (substances per et poly-fluoroalkyles) en raison de préoccupations environnementales, de nombreux fournisseurs de l'industrie des batteries seront confrontés à des défis significatifs. Cependant, Leclanché est exceptionnellement bien préparé, ayant utilisé un processus de liant à base d'eau dans la production de cellules depuis plus de 13 ans. L'entreprise suscite un vif intérêt de la part des acteurs industriels, y compris des équipementiers automobiles, pour sa fabrication innovante d'électrodes à base d'eau et sa technologie sans PFAS. Leclanché fournira à divers partenaires des cellules lithium-ion entièrement exemptes de PFAS, les premiers échantillons devant être livrés dans les semaines à venir. En outre, Leclanché est en discussions avancées avec des acteurs industriels majeurs concernant des accords de licence pour cette technologie de pointe, se positionnant ainsi comme un leader dans la technologie des batteries durables, prêt à répondre à l'évolution des demandes du marché.

Leclanché a également vu ses activités de développement commercial s'intensifier et a remporté des contrats significatifs sur les marchés de la marine, du rail et des véhicules spécialisés. L'activité stationnaire a réussi à faire accepter par le marché son nouveau produit, LeBlockTM, ce qui a entraîné une augmentation de la demande.

Sur le plan opérationnel, Leclanché étend son empreinte de production en relocalisant et en agrandissant ses installations d'assemblage de packs en Allemagne. La société a observé un nombre croissant de clients et de projets gagnés, conduisant à une augmentation significative du carnet de commandes et validant le marché pour les produits et solutions de Leclanché.

Le conseil d'administration de Leclanché SA est confiant dans le potentiel de la société à générer de la valeur pour les actionnaires et à favoriser une croissance soutenue.

Rapport de durabilité

Leclanché a le plaisir de présenter son premier rapport de durabilité pour l'année 2023. Ce document complet détaille non seulement la manière dont Leclanché intègre la durabilité dans sa gouvernance, mais partage également des indicateurs de performance critiques, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Il détaille en outre les initiatives mises en œuvre pour réduire l'empreinte environnementale associée à ses technologies de batteries. Cela souligne l'alignement proactif de Leclanché sur les nouvelles réglementations en matière de reporting durable, telles que le règlement européen sur les batteries, l'économie circulaire et les futures restrictions sur les PFAS. En intégrant la durabilité dans son cadre de reporting, Leclanché démontre son engagement en faveur de la gestion de l'environnement, inspirant ainsi la confiance des organismes de réglementation.

Pierre Blanc, PDG du groupe Leclanché, a déclaré : « Malgré les défis de 2023, la résilience de notre équipe et notre engagement inébranlable en faveur de l'innovation et de la satisfaction des clients nous ont permis de rester sur la bonne voie. Nous sommes confiants dans notre orientation stratégique, optimistes quant à l'avenir, et nous connaissons une forte croissance dans nos pipelines. Nos processus de production durables et notre production européenne intégrée nous confèrent une position unique sur le marché.

Nous sommes profondément reconnaissants à nos investisseurs pour leur soutien et leur confiance continus. En 2023, nos revenus ont été en ligne avec ceux de 2022, et nous avons vu une forte croissance des commandes fermes, en particulier dans nos segments de marché clés de l'E-Mobilité. Leclanché SA se consacre à la croissance et à l'innovation, créant ainsi une base solide pour les opportunités futures »

Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com.

Le rapport financier complet ainsi que le rapport de durabilité peuvent être consultés à l'adresse suivante https://www.leclanche.com/fr/financial-reports/.

A propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur leader mondial de solutions de stockage d'énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. Fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse, l'histoire et l'héritage de Leclanché sont ancrés dans l'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie. La culture suisse de précision et de qualité de l'entreprise, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix des entreprises qui recherchent les meilleures performances en matière de batteries et qui sont à l'origine de changements positifs dans la manière dont l'énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde entier. Leclanché est organisé en trois unités d'affaires : solutions de stockage d'énergie, solutions d'e-mobilité et systèmes de batteries spécialisés. La société emploie actuellement plus de 350 personnes avec des bureaux de représentation dans huit pays à travers le monde. Leclanché est cotée à la bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

