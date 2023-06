Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché SA publie un rapport de gestion détaillé en vue de l'assemblée générale du 26 juin.



19.06.2023 / 20:45 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 19 juin, 2023 - En vue de l'assemblée générale prévue le 26 juin 2023, et afin de fournir aux actionnaires de Leclanché SA (SIX : LECN), (SIX : LECN), des informations détaillées et non exclusivement chiffrées sur les événements significatifs de l'exercice écoulé et les perspectives pour le début de l'année 2023, le conseil d'administration et la direction ont préparé et mis à disposition un rapport de gestion détaillé.

Ce rapport peut être obtenu sur demande et téléchargé à partir du site web de la société à l'adresse suivante :

https://www.leclanche.com/wp-content/uploads/2023/06/2022-Management-Report.pdf

Le rapport d'activité traite de l'affinement de la stratégie globale et du modèle d'affaires de Leclanché et fournit des informations sur les activités passées et futures des différentes sociétés du groupe Leclanché.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

Clause de non-responsabilité

