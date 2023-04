Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultats d’études

Leclanché SA réussit un important essai de sécurité thermique pour son pack de batteries INT-53 Energy destiné au secteur ferroviaire



18.04.2023 / 06:55 CET/CEST





Leclanché réussit un important essai de sécurité thermique pour son pack de batteries INT-53 Energy destiné au secteur ferroviaire

L’essai a été conduit par le Groupe Emitech, organisme indépendant basé en France.

Le pack de batteries INT-53 Energy de Leclanché a totalement contenu l’événement d’emballement thermique provoqué intentionnellement, sans projection de composant interne ni flamme externe visible.

Tous les critères de la norme internationale IEC62619 ont été respectés et la certification obtenue en décembre 2022.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse 18 avril, 2023 – Le fournisseur de solutions de stockage de l’énergie Leclanché SA (SIX : LECN) a passé haut la main un important essai de sécurité thermique pour son pack de batteries INT-53 Energy destiné au secteur ferroviaire.

L’INT-53 est actuellement utilisé par les constructeurs ferroviaires en Europe et en Amérique du Nord pour la traction des trains de passagers et de marchandises, en configuration 100 % électrique ou hybride.

Conduit par LEFAE, filiale de l’organisme français Emitech et leader international respecté des essais de certification et de qualification pour le secteur ferroviaire, l’essai visait à surchauffer intentionnellement un pack de batteries ferroviaires Leclanché jusqu’au point d’emballement thermique ou de défaillance.

Le pack de batteries INT-53 de Leclanché a respecté la totalité des exigences de la norme : absence de flammes ou de projection de composants pendant la durée de l’essai (1 heure) et une période d’observation de 12 heures. Le feu a été confiné à un groupe de trois modules sans se propager à l’ensemble du pack, et a fini par s’éteindre de lui-même. Tous les critères ont donc été respectés en conformité avec la norme internationale IEC 62619:2022 portant sur la propagation thermique.

« Ces quatre dernières années, Leclanché a procédé à d’importants investissements dans la R&D et dans des méthodes avancées de conception et de production, afin de s’assurer que nous fabriquons des batteries parmi les plus sûres au monde, » a déclaré Michael Ukabam, responsable ingénierie d’application chez Leclanché. « La réussite de cet essai vient valider nos efforts et devrait rassurer nos partenaires du secteur ferroviaire : opter pour des packs INT-53 Energy de Leclanché pour la conception de leur nouvelle génération de matériel roulant leur garantira de disposer de batteries offrant un niveau de sécurité démontré. »

Les conditions d’essai simulaient le pire scénario, sans système de refroidissement liquide activé. Ce résultat positif illustre ainsi toute la puissance du concept de sécurité de Leclanché, qui fabrique des packs pourvus de nombreuses barrières et redondances afin d’éviter tout type d’incident thermique.

« Du point de vue de la sécurité, la conception de notre batterie ferroviaire va bien au-delà de n’importe quelle norme industrielle, » a déclaré M. Ukabam. « Nos systèmes sont développés dans une optique de sécurité, sur la base d’une approche compartimentée, en commençant par les cellules contenant des séparateurs en céramique, jusqu’aux modules, aux sous-packs et au pack lui-même. C’est ce qui a permis d’obtenir ces excellents résultats lors des essais IEC 62619. Certains parleront de « surconception », mais nous préférons dire que la sécurité est notre priorité numéro un. »

La société avait déjà obtenu la certification IRIS (International Railway Industry Standard) (ISO/TS 22163) et est certifiée Ecovadis pour le développement durable.

Pour en savoir plus sur le pack INT-53 Energy de Leclanché pour le secteur ferroviaire, contactez info@leclanche.com.

# # #

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l’une quelconque de ses unités d’affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.