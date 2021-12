EQS-News: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Développement durable/Autres

Leclanché achève son deuxième système de stockage d'énergie hybride pour S4 Energy



20.12.2021 / 06:55



- Le projet Heerhugowaard aux Pays-Bas servira le marché néerlandais des réserves de maintien de fréquence. - Le système de 10MW fournira de l'énergie pour soutenir la stabilisation de la fréquence pour TenneT, l'opérateur du système de transmission néerlandais. - Leclanché a servi d'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC). - Comme pour le projet d'Almelo, Leclanché a intégré le système de stockage d'énergie par batterie avec le système de stockage par volant d'inertie KINEXT, propriété de S4 Energy. YVERDON-LES-BAINS, Suisse et ROTTERDAM, Pays-Bas, le 20 décembre 2021 - Le spécialiste des solutions énergétiques S4 Energy , Rotterdam, Pays-Bas, et Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, ont achevé ensemble un deuxième projet de stockage d'énergie hybride très innovant dans le nord du pays. Le système de stockage de l'énergie électrique (EESS) de 10 MW fournira de l'énergie pour soutenir la stabilisation de la fréquence pour TenneT, le gestionnaire du réseau de transport néerlandais. Les réserves de maintien de fréquence sont des réserves de puissance active qui compensent les fluctuations du réseau électrique. Le système est situé à 40km au Nord d'Amsterdam à Heerhugowaard, une ville de la province de Noord Holland (Hollande du Nord). Leclanché a servi d'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) du système de stockage d'énergie par batterie (BESS). Le BESS est entièrement conçu par Leclanché et se compose de sous-systèmes de conversion de puissance, de modules de batteries et de conteneurs de batteries. L'ensemble est dirigé par le système de gestion de l'énergie (EMS) de Leclanché, qui assure un fonctionnement sûr et efficace. Comme dans le projet initial de S4 Energy-Leclanché à Almelo, aux Pays-Bas, le nouveau système de stockage comprend une combinaison de la technologie de stockage par batterie lithium-ion de Leclanché couplée au stockage par volant d'inertie KINEXT de S4 Energy afin de fournir une puissance de contrôle primaire pour la stabilisation de la fréquence. Ce système de pointe est conçu pour procurer 9 MW de puissance pour le contrôle de la fréquence et 1 MW pour les applications de déplacement de charge. « Nous sommes heureux de nous associer à S4 Energy dans ce deuxième projet de service public combinant nos deux technologies de stockage dans une solution à valeur ajoutée soutenant la stabilité du réseau néerlandais », a déclaré Guido Guidi, Senior Vice President, Global Sales, Stationary Storage Solutions, Leclanché. « S4 Energy et Leclanché ont développé une solide collaboration qui se traduit par des solutions améliorées et une nouvelle dynamique pour le marché. Nous nous réjouissons de renforcer encore cette collaboration pendant l'exploitation des projets », a ajouté Dominique Becker Hoff, directeur commercial de S4 Energy. Vous pouvez télécharger les images ici ou sur demande. À propos de S4 Energy

S4 Energy ( https://www.s4-energy.com /) utilise des compétences et des équipements spécialisés ainsi que des logiciels sophistiqués pour exploiter pleinement la puissance du stockage de l'énergie. Nous aidons les producteurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux et les utilisateurs finaux à stabiliser l'offre et la demande et à tirer le meilleur parti de leurs infrastructures et de leurs flux d'énergie existants. Leur mission est de rendre la gestion de l'énergie et de la puissance de leurs clients plus intelligente, plus flexible et plus rentable.

Les solutions S4 Energy consistent en une gamme de techniques de stockage (chimique, électrolytique, cinétique) et intègrent des technologies éprouvées tant par les partenaires que par leur propre portefeuille. S4 Energy a développé et détient divers brevets sur les technologies de stockage de l'énergie, y compris ses unités de stockage KINEXT à l'efficacité unique.

S4 Energy est basée aux Pays-Bas et a été fondée par un groupe d'anciens cadres d'entreprises et d'investisseurs informels. Leur équipe possède une vaste expérience internationale jusqu'à un niveau de direction dans les domaines de l'ingénierie, du conseil, de la finance, des sciences et de la fabrication.



A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.



Contacts Médias Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch Médias Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053

E-mail : leclanche@feintuchpr.com Médias Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de Contacts investisseurs :

Anil Srivastava / Hubert Angleys

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com

Fin du communiqué aux médias