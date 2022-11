Leclanché affiche une perte nette élevée au 1er semestre

Zurich (awp) - Leclanché a vu son chiffre d'affaires fondre au 1er semestre 2022 et il affiche une perte nette bien plus élevée qu'il y a un an. Le fabricant de batteries d'Yverdon-les-Bains a publié jeudi soir son rapport semestriel pour lequel SIX lui avait accordé un délai jusqu'au 30 novembre pour le présenter.

Le chiffre d'affaires a diminué de moitié à 7,6 (15,2) millions de francs suisses. La perte d'exploitation s'est aggravée à 37,8 (24,3) millions de francs suisses et le perte nette à 48,8 (31,8) millions de francs suisses.

Leclanché assure que son carnet de commandes a enregistré une solide croissance ce qui a entraîné une nette augmentation des coûts de financement de la production, notamment sur les marchés des batteries pour navires et transport ferroviaire. Le carnet de commandes du segment e-Mobility a lui augmenté de près de 100% en l'espace de six mois.

Les problèmes de chaînes d'approvisionnement ont entrainé des retards dans la livraison de produits et pour les matières premières. L'entreprise assure que les discussions avec les clients ont permis de déplacer ou de modifier des commandes et qu'aucun contrat n'a été perdu.

Après que les principaux actionnaires ont accepté en septembre de transformer des dettes en fonds propres pour un montant de 41,3 millions de francs suisses cette opération est désormais achevée et le bilan s'en trouve renforcé.

kw/rp