Leclanché SA / Mot-clé(s) : Développement durable

01.05.2024 / 20:00 CET/CEST



Leclanché améliore sa proposition de valeur avec de nouvelles cellules sans PFAS et à l'oxyde de niobium, et entre dans une phase de test avec des partenaires clés Intérêt accru pour la technologie cellulaire de Leclanché depuis l'annonce des électrodes sans PFAS

Livraison de cellules entièrement exemptes de PFAS à des partenaires clés pour validation dans les prochaines semaines

Demande accrue pour les cellules lithium-ion à anode en oxyde de niobium de la prochaine génération YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 1er mai 2024 - Face aux inquiétudes croissantes concernant l'impact des PFAS (substances per- et polyfluoroalkyles), un produit chimique largement utilisé dans la production de batteries lithium-ion, l'Europe met en place des plans visant à en restreindre l'utilisation. Leclanché SA (SIX : LECN), qui utilise un procédé de liant à base d'eau dans sa production de cellules depuis plus de 13 ans, est prêt à faire face à ces nouvelles restrictions. L'entreprise suisse suscite un vif intérêt de la part d'un certain nombre d'acteurs industriels, y compris des équipementiers automobiles, pour la fabrication d'électrodes à base d'eau et la technologie sans PFAS. Leclanché fournira des cellules lithium-ion entièrement exemptes de PFAS à un certain nombre de partenaires, les premiers échantillons devant être livrés dans les semaines à venir. En plus des cellules anodiques traditionnelles à base de graphite pour les applications à haute densité énergétique, Leclanché a développé des cellules utilisant le même processus de fabrication à base d'eau, mais avec des électrodes en oxyde de niobium. Ces cellules sont très prometteuses en termes de performances élevées et de capacités de charge rapide. Un nombre croissant de clients et de partenaires approchent désormais Leclanché pour tester ces cellules. La reconnaissance par le marché de la technologie des électrodes sans PFAS et de sa capacité à répondre aux applications énergétiques et de puissance, est une étape clé dans l'environnement réglementaire actuel. Les PFAS sont une combinaison de produits chimiques fabriqués par l'homme qui ont été largement incorporés dans une grande variété de produits industriels et de consommation depuis les années 1950. Toutefois, les préoccupations concernant les PFAS ont pris de l'ampleur depuis le début des années 2000 en raison de leur persistance prolongée dans l'environnement et de leurs effets néfastes potentiels sur la santé humaine. L'exposition aux PFAS a été associée à une série de problèmes de santé, notamment le cancer, le dysfonctionnement du système immunitaire, la santé reproductive et les troubles du développement. Par conséquent, un changement substantiel est en cours pour éliminer leur utilisation. Procédé de fabrication à base d'eau sans PFAS ni solvants toxiques Depuis plus de 13 ans, Leclanché est un pionnier mondial dans l'utilisation d'une méthodologie de fabrication écologique et à faible coût pour les électrodes de batteries lithium-ion, utilisant différentes solutions de liants à base d'eau dans les processus de mélange et de revêtement. La technologie du processus de liant à base d'eau contribue à éliminer l'utilisation de liants PFAS et évite toute dépendance à l'égard de solvants organiques hautement toxiques. Cette technologie permet à l'entreprise de ne plus utiliser de solvants organiques tels que le NMP et de les remplacer entièrement par de l'eau. Ce choix permet non seulement d'éliminer les risques pour l'environnement, mais aussi de garantir la sécurité des employés impliqués dans le processus de production en réduisant considérablement les risques pour la santé. En outre, aucun système de récupération des solvants n'est nécessaire et les émissions se limitent à de la vapeur qui peut être rejetée dans l'atmosphère sans autre traitement. Leclanché a soumis une réponse à la consultation publique menée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) concernant la restriction des PFAS afin d'informer la Commission européenne qu'une alternative viable est utilisée en Europe depuis plus de 13 ans à l'échelle industrielle. Restrictions attendues dans les règlements européens L'ECHA évalue activement la restriction potentielle de plus de 10 000 types de PFAS. La mesure proposée vise à réduire les émissions de PFAS dans l'environnement, en améliorant la sécurité des produits de consommation et des processus industriels. Cette restriction, qui devrait être adoptée dans le cadre du règlement REACH, devrait entrer en vigueur en 2025. Cette évolution revêt une importance particulière pour l'industrie européenne des batteries, car elle coïncide avec une phase critique nécessitant des investissements substantiels pour mettre en place une chaîne de valeur européenne complète pour les batteries. Les PFAS dans l'industrie des batteries Aujourd'hui, les PFAS sont utilisés de manière prépondérante dans la majorité de la production de cellules de batteries lithium-ion, en particulier comme liant dans le processus de fabrication des électrodes, en combinaison avec des solvants toxiques tels que le NMP. En particulier, les PFAS utilisés dans les batteries peuvent être rejetés dans l'environnement lors du processus de recyclage des déchets de production ou des batteries à la fin de leur durée de vie. Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com. ****** A propos de Leclanché Leclanché est un fournisseur leader mondial de solutions de stockage d'énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. Fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse, l'histoire et l'héritage de Leclanché sont ancrés dans l'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie. La culture suisse de précision et de qualité de l'entreprise, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix des entreprises qui recherchent les meilleures performances en matière de batteries et qui sont à l'origine de changements positifs dans la manière dont l'énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde entier. Leclanché est organisé en trois unités d'affaires : solutions de stockage d'énergie, solutions d'e-mobilité et systèmes de batteries spécialisés. La société emploie actuellement plus de 350 personnes avec des bureaux de représentation dans huit pays à travers le monde. Leclanché est cotée à la bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non-responsabilité Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par une terminologie telle que " stratégique ", " propose ", " introduire ", " sera ", " planifié ", " attendu ", " engagement ", " s'attend ", " fixer ", " préparer ", " plans ", " estimations ", " vise ", " serait ", " potentiel ", " en attente ", " estimé ", " proposition ", ou des expressions similaires, ou par des discussions exprimées ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou concernant les revenus potentiels futurs de ces produits, ou les ventes ou revenus potentiels futurs de Leclanché ou de l'une de ses unités d'affaires. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. De telles déclarations prospectives reflètent le point de vue actuel de Leclanché concernant des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou sous-entendues par de telles déclarations. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Il n'y a pas non plus de garantie que Leclanché, ou l'une des unités d'affaires, atteindra des résultats financiers particuliers. Contacts

Contacts médias :

Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch



Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de







Contact investisseurs :

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com









