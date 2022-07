Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Leclanché annonce ses résultats financiers pour l’année 2021



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Leclanché annonce ses résultats financiers pour l’année 2021 La réduction de 27% de la perte d'EBITDA reflète une nette amélioration de la marge brute des projets livrés en 2021, grâce aux investissements significatifs réalisés au cours des dernières années pour renforcer l'innovation, l'ingénierie, ainsi que les capacités industrielles et organisationnelles.

Le financement du plan d’activité jusqu'en juin 2023 est en partie assuré grâce à SEFAM [1] qui a fourni une lettre de confort au Groupe garantissant que, sous certaines conditions, SEFAM assurera les besoins de financement déterminés par le Conseil d'administration du Groupe pour un montant allant jusqu'à CHF 50 millions.

[1] qui a fourni La situation de surendettement actuelle a été résolue grâce au soutien de l’actionnaire principal de la Société. YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 20 juillet 2022 – Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 décembre 2021 et met en place d'autres mesures de renforcement financier. Mise à jour des activités :

Comme annoncé le 30 juin 2022, la Société a le plaisir d'annoncer que le processus stratégique concernant Leclanché E-Mobility avec les acteurs clés de l’industrie progresse de manière satisfaisante avec une décision finale attendue pour décembre 2022. Le Conseil d'administration est confiant que, sur la base de la récente signature de la lettre de confort de SEFAM et compte tenu des discussions en cours avec divers investisseurs, le Groupe sera en mesure de faire face à toutes ses obligations pour au moins les douze prochains mois. Résumé des résultats financiers de 2021 :

Le revenu consolidé pour l'exercice 2021 s'élève à CHF 18,9 millions, contre CHF 21,6 millions en 2020; l’EBITDA de l'exercice s'élève à CHF (44,9) millions, contre une perte de CHF (61,5) millions l'année précédente ; la perte nette de l'exercice est de CHF (80,0) millions, contre CHF (78,2) millions en 2020. La diminution du chiffre d'affaires en 2021 est principalement due à des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale entraînant des retards dans l'approvisionnement en composants électroniques et plastiques spécialisés ; et pour les mêmes raisons, certains clients reportent leurs livraisons. Les raisons susmentionnées ont eu un impact négatif sur les revenus de 2021 d'environ CHF 25 millions. Le total du bilan s'élève à CHF 89,7 millions, contre CHF 73,2 millions en 2020. Ce renforcement du bilan provient essentiellement d'une augmentation des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des stocks. Par ailleurs, Leclanché SA, l'entité juridique suisse, se trouvait dans une situation de fonds propres négatifs au 31 décembre 2021, pour un montant de CHF 27,4 millions. Leclanché a réglé cette situation de surendettement en obtenant une subordination de CHF 77,6 millions de la dette et des intérêts relatifs, fournis par l'actionnaire majoritaire de Leclanché et son conseiller. Les données financières complètes peuvent être consultées sur https://www.leclanche.com/financial-reports/. Anil Srivastava, Président Directeur Général de Leclanché a déclaré : « Malgré des problèmes de chaîne d'approvisionnement très présents dans le monde entier, la Société a réduit sa perte globale, mais cela a entraîné la perte de nouvelles affaires en 2021. Je tiens à souligner à nos actionnaires et à toutes les parties prenantes qui nous ont soutenus au cours des dernières années que l'évaluation de la valeur marchande équitable de la Société Leclanché E-Mobility récemment créée par une société de conseil mondiale réputée confirme que leur investissement a effectivement créé une valeur significative. La Société s'efforce de libérer cette valeur. Elle prend des parts de marché importantes dans le domaine de l'électrification des navires et continue à constituer un carnet de commandes et un pipeline solides dans le domaine de l'E-Mobility ». Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com. ***

À propos de Leclanché Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l’Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non-responsabilité Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers. Contacts Média Suisse / Europe :

[1] SEFAM signifie: STRATEGIC EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund et STRATEGY EQUITY FUND – E Money Strategies Sub-Fund également appelé Energy Storage Invest) désignée sous le nom de « SEF » (Pure Capital S.A. étant l'ayant droit économique selon la plateforme de déclaration de l'Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation SA - Date de publication de la dernière déclaration : 31 mars 2022), ainsi que AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Compartiment Illiquid Assets dénommé "AM" (Crestbridge Management Company S.A. étant l'ayant droit économique selon la plateforme de déclaration de l'Office de la communication de SIX Exchange Regulation SA - Date de publication de la dernière notification : 23 janvier 2021). SEF et AM sont ensemble l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommée « SEFAM ».

