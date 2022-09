Leclanché SA / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Leclanché conclut son assemblée générale annuelle 2022



30.09.2022 / 22:45 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.





Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Leclanché conclut son assemblée générale annuelle 2022

Les actionnaires ont approuvé la conversion d'une dette de CHF 41,339,960.43 due à SEFAM [1] et Golden Partner en actions de la société afin de renforcer le bilan.

[1] Les actionnaires ont également approuvé une augmentation du capital social autorisé jusqu'au 30 juin 2024 pour un maximum de 167 598 544 actions.

MM. Stefan A. Müller, Dr. Lluís M. Fargas Mas, Toi Wai David Suen, Axel J. Maschka, Bénédict Fontanet et Tianyi Fan ne se sont pas représentés à l’élection pour un nouveau mandat au Conseil d'administration.

Alexander Rhea, Shanu (Ali) Sherwani, Marc Lepièce et Bernard Pons ont été élus en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration.

Alexander Rhea a été élu Président du Conseil d’administration.

Mazars, un acteur majeur dans le domaine de l'audit, de la fiscalité et du conseil, a été élu comme nouvel auditeur.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 30 septembre 2022 - Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, a annoncé les décisions des actionnaires de la société concernant les propositions du Conseil d'administration lors de son assemblée générale annuelle (AGA) 2022, qui s'est tenue aujourd'hui par le biais d'une visioconférence diffusée en direct sur le Web.

L'autorisation accordée au Conseil d'administration d'augmenter le capital social en tout temps jusqu'au 30 juin 2024 (capital social autorisé) et fixant le capital social autorisé à un maximum de 167 598 544 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune a été approuvée par les actionnaires.

Les actionnaires ont approuvé à la majorité l’augmentation d'un montant maximal de CHF 16 159 854,40 du capital-actions conditionnel existant, par l'émission d'un maximum de 161 598 544 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune, ainsi que la modification de l'article 3 quinquies des statuts de la société.

La conversion de CHF 41,3 millions de dettes contractées envers SEFAM et Golden Partner ("GP") en fonds propres a été approuvée par les actionnaires. Cette mesure de restructuration, négociée avec SEFAM et GP, s'inscrit dans le prolongement d'un investissement total de plus de 400 millions de francs suisses réalisé par la SEFAM. Elle renforcera le bilan et suscitera un intérêt continu des investisseurs pour la société pendant une période de forte croissance du carnet de commandes de Leclanché dans le secteur en pleine expansion de l'e-Transport.

Stefan A. Müller, Dr. Lluís M. Fargas Mas, Toi Wai David Suen et Tianyi Fan ne se sont pas présentés pour une réélection en tant que membre du Conseil d'administration. En outre, Bénédict Fontanet a décliné sa réélection pour des raisons personnelles. Tous ont été remerciés pour leur très haut niveau de professionnalisme et leur dévouement.

Les nouveaux membres du Conseil d'administration Alexander Rhea, Shanu (Ali) Sherwani, Marc Lepièce et Bernard Pons ont été élus. Alexander Rhea a été élu Président du Conseil d’administration. Ils apporteront au Conseil d'administration de Leclanché une expérience avérée en matière de gestion d'investissements dans différentes entreprises et permettront à la société de renforcer encore sa relation avec son actionnaire majoritaire.

Les auditeurs actuels (PricewaterhouseCoopers) ne se sont pas présentés pour une réélection. Mazars, un acteur international majeur basé en Suisse dans le domaine de l'audit, de la fiscalité et du conseil, a été élu comme nouvel auditeur.

Le point sur les opérations commerciales

Dans son allocution aux actionnaires, Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a souligné les progrès de la société. Il a mis en exergue :

Un carnet de commandes et un pipeline importants et croissants, ainsi qu'une base de coûts compétitive, soutenant une croissance rentable à long terme. Parmi les clients récemment gagnés, il a cité Scandlines au Danemark, l'un des plus grands contrats de l'industrie maritime, et Olmatic pour un projet de stockage solaire+ en Allemagne.

Une scission réussie de l'activité e-Mobilité qui génère déjà de l'attrait et de la valeur auprès de nouveaux investisseurs potentiels.

Suite à la réunion du conseil d'administration recomposé, le conseil annonce qu'il se concentrera dans les mois à venir sur la croissance de la marge brute, ce qui devrait être réalisable compte tenu du solide carnet de commandes de la société.

Alexander Rhea, nouvellement élu président du Conseil d'administration de Leclanché, a déclaré: "Je remercie les actionnaires de m'avoir fait confiance en tant que nouveau président. Il s’agit bien sûr d’un grand défi, mais les perspectives qu’il offre sont très intéressantes. En effet, Leclanché a développé une technologie incroyable. L’entreprise est reconnue au niveau mondial par l’ensemble des acteurs de notre industrie. Leclanché dispose d'une technologie existante, de personnes, de clients et de partenaires formidables. Je suis honoré d'en faire partie et l'objectif du nouveau conseil d'administration sera non seulement de capitaliser sur ces atouts mais aussi de réorganiser et de renforcer les aspects managériaux, financiers et opérationnels actuels de Leclanché".

Anil Srivastava, Chief Executive Officer de Leclanché, a déclaré: “Malgré les nombreux défis à relever, notamment les problèmes de chaîne d'approvisionnement au niveau mondial, qui ont entraîné une augmentation des coûts et des retards, et la situation de liquidité tendue, l'activité a continué à se renforcer. Pour cela, je remercie sincèrement nos clients et fournisseurs pour leur confiance et leur patience. Ces progrès ne seraient pas possibles sans le soutien fort et continu de notre actionnaire principal SEFAM.”

Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou consultez le site www.leclanche.com.

******

A propos de Leclanché

Basée en Suisse, Leclanché SA est un fournisseur leader de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer notre progression vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché sont ancrés dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie au niveau mondial. Cet héritage, associé à la culture de l'ingénierie allemande, de la précision et de la qualité suisse de l'entreprise, continue de faire de Leclanché le partenaire de choix des disrupteurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'origine de changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. La transition énergétique est principalement portée par des changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle d'affaires. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et des changements dans le réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois unités d'affaires : solutions de stockage stationnaire, solutions d'e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est coté à la Bourse suisse. (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Leclanché, qui peuvent être identifiées par une terminologie telle que "stratégique", "propose", "introduire", "sera", "prévu", "attendu", "engagement", "s'attend à", "fixer", "préparer", "plans", "estimations", "objectifs", "serait", "potentiel", "en attente", "ou des expressions similaires, ou par des discussions exprimées ou implicites concernant l'augmentation de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou concernant les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou de l'une de ses unités d'affaires. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. Ces déclarations prospectives reflètent l'opinion actuelle de Leclanché sur des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent rendre les résultats réels matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Il ne peut être garanti que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Il ne peut pas non plus être garanti que Leclanché, ou l'une de ses unités d'affaires, atteindra des résultats financiers particuliers.

Contacts

Medias Suisse /Europe:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-mail: tme@dynamicsgroup.ch



Medias Amérique du Nord:

Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053

E-Mail: leclanche@feintuchpr.com



Medias Allemagne:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-mail: leclanche@sympra.de



Contacts investisseurs:

Anil Srivastava / Pasquale Foglia

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com





[1] SEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Compartiment Illiquid Assets et AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Compartiment R&D, ainsi que STRATEGIC EQUITY FUND - Compartiment Renewable Energy, STRATEGIC EQUITY FUND - Compartiment Multi Asset Strategy, STRATEGIC EQUITY FUND - Compartiment E Money Strategies (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommés "SEFAM". "