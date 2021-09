EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Augmentation du capital

Leclanché confirme que l'augmentation de capital de CHF 29,7 millions approuvée lors de sa dernière assemblée générale a été réalisée

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 10 septembre 2021 - Conformément à l'annonce faite le 30 juin 2021 par Leclanché SA (SIX : LECN), l'une des principales entreprises mondiales de solutions de stockage d'énergie, concernant l'approbation par ses actionnaires de la conversion de CHF 29,7 millions de dettes envers SEFAM[1] et Golden Partner en actions de la Société, Leclanché confirme que cette augmentation de capital a été réalisée. « Je tiens à réitérer combien Leclanché SA est reconnaissant envers SEFAM pour son soutien continu à la Société et pour avoir accepté d'améliorer le bilan de Leclanché par cette conversion de dette en actions, telle que recommandée par son Conseil d'Administration. Au-delà de l'effet positif que cette conversion aura sur les créanciers, elle réduira également la charge d'intérêts de la Société dans les mois à venir, ce qui aura également un effet positif sur son compte de résultat. Elle suscitera également un intérêt accru pour les investissements dans la Société au cours d'une période de forte croissance du carnet de commandes de Leclanché dans le secteur en pleine expansion de l'e-Transport. De plus, comme annoncé précédemment, la Société étant en mode de levée de fonds, cette réduction de la dette enverra un message positif à tous les investisseurs potentiels et renforcera encore l'attractivité de Leclanché », a déclaré Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché. Communiqué boursier (art. 53 du Règlement de cotation) * * * * * A propos de Leclanché Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non-responsabilité Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers. Contacts

Médias Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch Médias Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053

E-mail : leclanche@feintuchpr.com Médias Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de Contacts investisseurs :

Anil Srivastava / Hubert Angleys

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com [1] SEFAM signifie: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund et AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - R&D Sub-Fund, ainsi que STRATEGIC EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommés « SEFAM ».

