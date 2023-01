Leclanché décroche une commande pour des systèmes de batteries pour ferries

Zurich (awp) - Le fabricant de batteries yverdonnois Leclanché a décroché une commande pour des systèmes de batteries pour des ferries hybrides. La commande a été passée par les exploitants de ferries Stena Line et Brittany Ferries. Son montant n'est pas précisé dans le communiqué de mercredi soir de l'entreprise.

Les ferries hybrides en question seront en services entre le port britannique de Portsmouth et les ports français de Saint-Malo et Caen.

Les systèmes de batteries commandés ont une puissance de 11,3 MWh et sont basés sur les plus récentes technologies de l'entreprise d'Yverdon-les-Bains. Les deux ferries seront livrés en 2024 et 2025.

cf/rp