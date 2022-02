Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres/Financement

Annonce ad hoc selon l'art. 53 LR Leclanché effectue une communication importante sur ses activités - La Société confirme qu'elle a obtenu un crédit-relais de CHF 20,4 millions auprès de SEFAM[1] afin de financer ses activités jusqu'à la fusion prévue de Leclanché E-Mobility S.A. avec une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) cotée aux États-Unis, conformément à l'annonce du 23 décembre 2021. - SEFAM a également accepté de postposer CHF 40 millions de ses prêts à Leclanché pour remédier à la position de fonds propres négatifs de la Société à la fin de l'année 2021 et jusqu'en mai/juin 2022, date à laquelle la fusion de Leclanché E-Mobility S.A. avec la SPAC devrait être finalisée. - Le manque de liquidités et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale continuent d'avoir un impact sur la production de cellules et de systèmes, ce qui réduit considérablement les livraisons clients. - En vue de la fusion de Leclanché E-Mobility S.A. avec la SPAC, la Société restructure son modèle opérationnel. D'autre part, le CFO actuel a choisi de quitter la Société dans les prochains mois. - SEFAM s'est engagé à investir jusqu'à USD 50 millions dans le PIPE[2] pour soutenir la fusion avec la SPAC. - Les développements commerciaux se poursuivent favorablement avec le gain de nouveaux clients dans le monde entier. Par rapport à l'annonce faite en juin 2021, le chiffre d'affaires contracté[3] de l'activité eTransport (désormais Leclanché E-Mobility) a augmenté de 38% pour atteindre USD 477 millions. YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 24 février 2022 - Leclanché SA l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, effectue aujourd'hui une communication importante sur ses activités. Obtenir un soutien fort et continu de la part de son principal actionnaire, SEFAM La Société est reconnaissante à SEFAM pour son soutien et ses investissements continus pendant cette phase de transformation de Leclanché. - SEFAM a accordé un prêt-relais de CHF 20,4 millions à la Société lui permettant de poursuivre ses activités jusqu'à la fusion de Leclanché E-Mobility S.A. avec la SPAC, comme annoncé le 23 décembre 2021. - Malgré ce prêt-relais, la trésorerie de la Société reste tendue, ce qui entraîne des retards de paiement à certains fournisseurs. La Société redouble d'efforts pour lever des fonds supplémentaires afin de remédier à cette situation dans les plus brefs délais. - L'accord de postposition de créances de CHF 40 millions des prêts accordés par SEFAM à Leclanché pour remédier à la position de fonds propres négatifs de la Société devrait permettre de clôturer l'audit des comptes de 2021 et faciliter le processus de fusion avec la SPAC.

Anil Srivastava, directeur général de Leclanché, a déclaré : « Nous savons gré à SEFAM de nous avoir accordé ce prêt-relais. La Société est en discussion avec d'autres investisseurs/prêteurs pour augmenter son fonds de roulement. Dans l'intervalle, je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à tous nos fournisseurs clés pour leur compréhension lorsque, malheureusement, certains paiements sont parfois effectués après la date d'échéance de leurs factures. Grâce au crédit-relais et à la levée de fonds en cours, la Société est certaine de pouvoir payer toutes ses factures échues dans les mois à venir. Nous sommes impatients de renforcer encore nos relations commerciales avec nos fournisseurs, au fur et à mesure de la fusion avec la SPAC. » Mise en ?uvre du nouveau modèle opérationnel Suite à l'annonce faite le 23 décembre 2021 concernant la scission de l'activité eTransport en une nouvelle entité juridique suisse, Leclanché E-Mobility S.A., et sa fusion prévue avec une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) cotée aux Etats-Unis, le conseil d'administration de la Société a approuvé un nouveau modèle opérationnel afin d'assurer une transition en douceur au moment de la fusion et de permettre la mise en place d'un plan de croissance ciblé pour toutes les activités du Groupe Leclanché SA. Les deux unités opérationnelles indépendantes sont : 1. Leclanché S.A. axée sur les solutions de stockage d'énergie stationnaire et les systèmes de batteries spécialisées ; 2. Leclanché E-Mobility S.A. se concentre sur l'activité eTransport. Indépendamment de la restructuration susmentionnée, Hubert Angleys, le directeur financier, a décidé de quitter l'entreprise et de se tourner vers d'autres opportunités. Il restera en poste pendant un certain temps afin de finaliser le travail d'audit des comptes de 2021 et la mise en ?uvre de la nouvelle organisation. La Société a nommé Fabrizio Pauletti comme directeur financier ad interim jusqu'à la fusion avec la SPAC. Il travaillera en étroite collaboration avec Hubert Angleys pendant cette période de transition. Fabrizio Pauletti a obtenu son diplôme et son doctorat en économie à l'université de Bâle et est analyste financier et gestionnaire de portefeuilles certifié (CIIA). Il a été membre du conseil d'administration de diverses sociétés dans les secteurs de la finance et de l'industrie. Il donne des cours en finance d'entreprise à la Controller Academy de Bâle et de Zurich. Dr. Lluís M. Fargas, président du comité d'audit et de gestion des risques, aidera et guidera le directeur financier ad interim pendant le processus de fusion. Stefan Müller, président du conseil d'administration de Leclanché, a déclaré : « Je tiens à remercier Hubert Angleys pour tout ce qu'il a apporté à Leclanché et pour son travail acharné en faveur de la croissance de la Société au cours des six dernières années. Son dévouement et son professionnalisme ont été un grand atout pour l'Entreprise, et je lui souhaite sincèrement de réussir dans sa nouvelle aventure professionnelle. Je tiens également à le remercier chaleureusement pour les procès-verbaux de toutes les réunions et appels du conseil d'administration dont il s'est patiemment occupé en tant que secrétaire du conseil d'administration. » Anil Srivastava, directeur général de Leclanché, a déclaré : « Hubert Angleys a joué un rôle inestimable dans le développement de l'activité du nouveau Leclanché. Il a vraiment été un partenaire commercial et un collègue formidable. J'ai eu plaisir à travailler avec lui et j'ai pu vraiment apprécier son intégrité et ses capacités multitâches. Nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs. »

Bien que retardé de quelques semaines le processus SPAC avance de manière satisfaisante Dans notre annonce du 23 décembre 2021, nous avions mentionné que nous espérions annoncer la fusion définitive avec la SPAC à la mi-février 2022. Le travail d'audit de Leclanché par la SPAC est toujours en cours. Nous prévoyons que ce processus se termine d'ici six à huit semaines. Ainsi, nous pensons pouvoir annoncer la fusion définitive avec la SPAC d'ici fin avril 2022. Nous tenons à réaffirmer que le processus de la SPAC, bien que retardé, se déroule bien. Le soutien sans faille de notre principal actionnaire, qui s'engage à investir jusqu'à USD 50 millions dans le PIPE, complétera de manière significative le montant du trust de la SPAC et garantira l'injection de liquidités la plus élevée possible dans la société fusionnée. Poursuite de la conquête de nouveaux clients et forte dynamique de croissance Malgré les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement, la Société continue de gagner de nouveaux clients dans le monde entier. L'Entreprise est heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé son contrat avec un important opérateur de trains et de locomotives en Amérique du Nord. Ceci confirme une fois de plus la valeur concurrentielle des produits et solutions Leclanché, et surtout la confiance de ses clients. Le carnet de commandes cumulé depuis le début de l'année (backlog) du Groupe Leclanché dépasse les USD 51 millions, dont USD 33 millions ou 62% du total pour Leclanché E-Mobility. Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com.

À propos de Leclanché Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non-responsabilité Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts Leclanché Média Suisse / Europe :



Thierry Meyer



T : +41 (0) 79 785 35 81



E-mail : tme@dynamicsgroup.ch

Média Amérique du Nord :



Henry Feintuch / Ashley Blas



T : +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713



E-mail : leclanche@feintuchpr.com

Média Allemagne :



Christoph Miller



T : +49 (0) 711 947 670



E-mail : leclanche@sympra.de Contacts investisseurs :



Anil Srivastava / Hubert Angleys



T : +41 (0) 24 424 65 00



E-mail : invest.leclanche@leclanche.com

[1] SEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund and AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - R&D Sub-Fund, ainsi que STRATEGIC EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommés « SEFAM ».



[2] Investissement privé dans des actions publiques - il complète le capital détenu dans le compte fiduciaire de la SPAC.



[3] Revenus contractuels : carnet de commandes non pondéré et accords-cadres d'approvisionnement, y compris : le carnet de commandes ; les opportunités engagées, y compris les appels prévus dans le cadre des accords d'approvisionnement (accord d'approvisionnement à long terme - LTSA, MOU, LOI, T&C général) ; et les projets ponctuels engagés avec tout client avec ou sans accord-cadre.

