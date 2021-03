Leclanché entrevoit une rentabilité opérationnelle d'ici fin 2023

Zurich (awp) - Le développeur vaudois de solutions de stockage énergétique Leclanché assure avoir enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires étoffé de près de moitié à 23 millions de francs suisses et escompte pratiquement doubler la mise entre 38 et 44 millions sur l'exercice en cours. La direction prévoit de renouer avec une rentabilité opérationnelle brute au second semestre 2023.

La firme d'Yverdon-les-Bains espère à cette date générer un chiffre d'affaires de 175 à 200 millions de francs suisses, indique un rapport préliminaire diffusé mardi.

Dans l'intervalle, ses actionnaires de référence rassemblés sous la bannière Sefam (anciennement Fefam) ont débloqué une nouvelle facilité de financement à hauteur de 59,6 millions et convenu de convertir pour 33,8 millions de prêts en actions Leclanché pour couvrir le surendettement du groupe.

