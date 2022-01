EQS-News: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché équipe le MS Jungfrau, premier bateau à propulsion hybride du lac de Brienz, en Suisse

- Le MS Jungfrau, l'un des vaisseaux amiraux de la flotte touristique de la compagnie BLS, a été converti en navire hybride à propulsion diesel et électrique

- Leclanché a fourni le système exclusif de batteries déployant une énergie de 168 kWh, permettant 30 minutes de fonctionnement en propulsion électrique uniquement, et une recharge en exploitation ou à quai

- Ce projet s'ajoute aux commandes pour deux navires hybrides de la CGN (Lac Léman)

- Avec ses systèmes sécurisés qui répondent aux certifications les plus exigeantes, Leclanché est pionnier dans l'électrification de la flotte maritime mondiale et sa transition vers la durabilité

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 19 janvier 2022 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, annonce la mise en service du MS Jungfrau, navire amiral de la flotte touristique de la compagnie BLS, sur le Lac de Brienz (Suisse), dont il fournit le système de batteries. Construit en 1954, embarquant 700 passagers, le MS Jungfrau été entièrement modernisé, avec l'adoption d'un mode de propulsion hybride, électrique et diesel.

Le système de batteries lithium-ion Leclanché, composé de 2 ensembles de 12 modules de type 16s2p équipés de cellules G/NMC de 60Ah, alimente diverses parties électriques du navire (moteur, éclairage, cuisine, etc.), en fonction des besoins et des choix de l'équipage. L'autonomie du système de batteries est de 30 minutes en propulsion 100% électrique, et jusqu'à 10,5 heures en exploitation hybride, avec possibilité de recharger en cours d'exploitation. Le temps de charge complet des batteries, de nuit à quai, est inférieur à 1h30. Le MS Jungfrau hybride navigue entre Interlaken-Est et Brienz.

Grâce à l'apport des batteries fournies par Leclanché, la compagnie BLS estime à 12'000 litres la réduction annuelle de consommation de diesel du MS Jungfrau, qui émettra 30 tonnes de CO 2 en moins, soit l'équivalent de l'émission de 15 voitures par an.

Système exclusif et certifié pour l'électrification de la marine commerciale

Cette mise à jour complète d'un bateau de croisière, doté désormais d'un système de propulsion moderne limitant l'utilisation d'énergie fossile, confirme le rôle de pionnier de Leclanché dans l'électrification de la marine commerciale mondiale. En Suisse, Leclanché équipera deux nouveaux bateaux hybrides commandés par la compagnie CGN pour assurer le transport frontalier entre la Suisse et la France sur le lac Léman.

Le Marine Rack System de Leclanché, alimenté par les batteries lithium-ion exclusives produites par la Société, a été spécialement développé pour l'industrie maritime. Il peut réduire la consommation de combustibles fossiles des navires de 20% en moyenne (et jusqu'à 100% pour les navires entièrement électriques), diminue significativement les émissions de NO x et de particules fines, et offre une facilité d'utilisation et de fonctionnement sans précédent. Testé pour résister à des contraintes extrêmes, il garantit une sécurité et une étanchéité maximale.

Dans son activité eTransport Solutions, qui connaît un fort développement, Leclanché est le fournisseur de choix de plusieurs leaders du transport maritime, contribuant à l'adaptation de la flotte marchande aux nouvelles régulations en matière d'approche des ports et de mouillage, et à la réduction drastique de ses émissions de gaz à effet de serre. Les systèmes de batteries Leclanché équipent entre autres le navire Ellen (Danemark), le ferry à propulsion entièrement électrique le plus puissant au monde, et des navires commerciaux de la société italienne Grimaldi, fabriqués par le constructeur norvégien Kongsberg. Les premiers des neuf navires commandés par Grimaldi sont en cours d'exploitation.

Les systèmes de batteries fournis par Leclanché utilisent des cellules lithium-ion G-NMC à haute énergie avec des caractéristiques de sécurité uniques, notamment un design laminé bi-cellulaire et des séparateurs en céramique. Leclanché conçoit et fabrique spécifiquement des systèmes certifiés pour leur utilisation en milieu aquatique (Class Type Approved et Certified Marine Rack Systems), incluant des systèmes de prévention et d'extinction d'incendies. Leclanché développe et fabrique ses propres piles graphite/NMC (oxyde de lithium nickel-manganèse cobalt) et LTO (oxyde de lithium de titanate).

Anil Srivastava, directeur général de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir participé à la rénovation du MS Jungfrau, symbole touristique de la Suisse, pays d'origine de notre Société. Ce choix confirme la qualité et la fiabilité des systèmes de batteries de Leclanché, et son rôle pionnier dans la transformation du transport maritime vers une propulsion respectueuse de l'environnement. »

Claude Merlach, directeur de BLS Navigation, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir désormais glisser silencieusement sur le lac à bord du MS Jungfrau pendant 30 minutes. Cela permettra à nos passagers de découvrir le lac et le panorama alpin de manière encore plus sereine et détendue. En outre, nous apportons une contribution précieuse à notre environnement et aux objectifs de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. »

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

