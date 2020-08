EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché et S4 Energy complètent un projet de stockage d'énergie hybride pour servir le marché néerlandais de la régulation de fréquences



31.08.2020 / 06:55 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Leclanché et S4 Energy complètent un projet de stockage d'énergie hybride pour servir le marché néerlandais de la régulation de fréquences

- La nouvelle installation combine un système de stockage à volant d'inertie KINEXT, propriété de S4 Energy, avec un système de stockage d'énergie par batterie de Leclanché

- Le projet d'Almelo, aux Pays-Bas, fait suite à la réussite d'un projet pilote de validation du concept

- Un système d'une puissance de 9 MW préqualifiée fournit de l'électricité afin de stabiliser la fréquence du réseau pour TenneT, le gestionnaire de réseau de transport d'énergie néerlandais

YVERDON-LES-BAINS, Suisse et ROTTERDAM, Pay-Bas, le 31 août 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), l'une des principales sociétés de stockage d'énergie au monde, a réalisé et remis, en collaboration avec S4 Energy , un projet innovant de stockage d'énergie hybride pour le fournisseur de solutions de gestion de l'énergie S4 Ancillary Services à Almelo, aux Pays-Bas.

Le projet est une extension d'un système pilote créé précédemment par Leclanché et S4 Energy. Le système global, actuellement en service, combine la technologie de stockage par batterie lithium-ion de Leclanché, au stockage par volant d'inertie de S4 Energy. Il fournit à TenneT, l'opérateur du réseau de transmission local, une puissance de commande primaire pour la stabilisation de la fréquence.

La combinaison avec les volants d'inertie à réponse rapide réduit le débit d'énergie et le nombre de cycles des batteries Li-ion et garantit ainsi un meilleur profil d'utilisation et une plus longue durée de vie du système. Leclanché livre un BESS (Battery Energy Storage System) clef-en-main, incluant un service complet d'installation et de mise en service des batteries, du système de conversion d'énergie et de son système de gestion de l'énergie (EMS) pour la surveillance et le contrôle de tout le système de la batterie.

Le système de batteries d'une capacité de 8,8 MW fournit 7,12 MWh d'énergie renouvelable stockée. Couplé à six systèmes de stockage à volant d'inertie KINEXT, propriété de S4 Energy, qui fournissent 3 MW de puissance, il contribuera à améliorer la fiabilité du réseau, en le protégeant des fluctuations causées par l'intermittence de la production d'énergie renouvelable. Le couplage des volants d'inertie avec un BESS de pointe contribuera à prolonger la durée de vie des batteries jusqu'à un minimum de 15 ans et apportera une valeur ajoutée à TenneT.

« Nous pensons que la combinaison de ces deux technologies offre un net avantage pour l'amélioration des services auxiliaires et la poursuite de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau », a déclaré Daniel Föhr, vice-président de l'ingénierie système chez Leclanché.

« Notre collaboration avec Leclanché a véritablement permis de fournir une nouvelle solution de pointe, avec des implications positives pour l'énergie propre et pour les opérateurs de réseau chargés de fournir une énergie fiable à leurs utilisateurs finaux », a déclaré Dominique Becker Hoff, directeur des projets, S4 Energy.

À propos de S4 Energy

S4 Energy ( https://www.s4-energy.com /) utilise des compétences et des équipements spécialisés ainsi que des logiciels sophistiqués pour exploiter pleinement la puissance du stockage de l'énergie. Nous aidons les producteurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux et les utilisateurs finaux à stabiliser l'offre et la demande et à tirer le meilleur parti de leurs infrastructures et de leurs flux d'énergie existants. Leur mission est de rendre la gestion de l'énergie et de la puissance de leurs clients plus intelligente, plus flexible et plus rentable.

Les solutions S4 Energy consistent en une gamme de techniques de stockage (chimique, électrolytique, cinétique) et intègrent des technologies éprouvées tant par les partenaires que par leur propre portefeuille. S4 Energy a développé et détient divers brevets sur les technologies de stockage de l'énergie, y compris ses unités de stockage KINEXT à l'efficacité unique.

S4 Energy est basée aux Pays-Bas et a été fondée par un groupe d'anciens cadres d'entreprises et d'investisseurs informels. Leur équipe possède une vaste expérience internationale jusqu'à un niveau de direction dans les domaines de l'ingénierie, du conseil, de la finance, des sciences et de la fabrication.

S4 Ancillary Services est soutenu par le Fonds énergétique d'Overijssel. Le Fonds énergétique d'Overijssel

soutient les entreprises, les sociétés et les projets qui visent à économiser l'énergie ou à produire de l'énergie à partir de sources renouvelables. Ce faisant, le fonds contribue à l'emploi, à l'esprit d'entreprise, à l'innovation et à l'ambition de la province néerlandaise d'Overijssel : 20 % d'énergie renouvelable en 2023.

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

