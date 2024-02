Leclanché SA / Mot-clé(s) : Partenaires/Autres

Leclanché et Tesla L.H. achèvent l'installation et la mise en service du système de stockage de batteries pour la centrale à gaz de Veolia à Levice, en Slovaquie



Leclanché a fourni son logiciel avancé de gestion de l'énergie et son système de stockage d'énergie entièrement intégré de 5,2 MW et 2,9 MWh

Leclanché permis à ce que la centrale à gaz de Veolia soit conforme aux réglementations européennes en matière de contrôle secondaire de la fréquence, avec une capacité totale à fournir une puissance complète au réseau en deux fois moins de temps

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, et LEVICE, Slovaquie, le 13 février 2024 – Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux de solutions de stockage d'énergie, et Tesla L.H., un fabricant d'équipements et fournisseur de solutions slovaque, ont achevé avec succès leur collaboration et mis en service un nouveau système de stockage d'énergie pour une centrale alimentée au gaz naturel et située à Levice, une ville de l'ouest de la Slovaquie (image disponible ici).

Le contrat pour l'installation a été attribué en 2020 par Energodata, un important fournisseur de services auxiliaires de réseau en Slovaquie. Le système de stockage d'énergie conteneurisé de Leclanché, d'une capacité de 5,2 MW et de 2,9 MWh, a été intégré au réseau interne de moyenne tension de la centrale. Il est maintenant utilisé pour aider la centrale à se conformer aux nouvelles réglementations européennes en matière de contrôle secondaire de la fréquence pour la réserve automatique de rétablissement de la fréquence (aFRR). Cette réglementation est entrée en vigueur au début de cette année. Elle exige que la centrale fournisse son temps d'activation complet (FAT) ou sa pleine puissance au réseau en seulement 7,5 minutes, au lieu de 15 minutes précédemment, à la demande du gestionnaire du réseau de transport d’énergie (TSO).

Leclanché a fourni les onduleurs, le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) et son logiciel avancé de gestion de l'énergie (EMS) pour le projet. Les équipes d'ingénieurs de Leclanché ont adapté l'EMS au système de contrôle/commande existant de la centrale et l'ont interfacé avec le système de contrôle EnergoData pour communiquer avec le gestionnaire du réseau de transport d’énergie. Tesla L.H. a fourni des services d'ingénierie, d'intégration, d'approvisionnement et de construction.

« Nous sommes heureux de l'achèvement et de l'activation réussis de ce projet critique de stabilisation du réseau pour la centrale à gaz de Veolia à Levice, en Slovaquie », a déclaré Pierre Blanc, directeur général et directeur technologique et industriel de Leclanché SA. « Le succès de notre équipe Stationary Solutions dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de stockage d'énergie pour les applications de contrôle de fréquence primaire et secondaire montre le potentiel de nos produits de stockage par batterie et démontre notre agilité à répondre aux besoins de l'ensemble du marché des services publics. »

« Ce partenariat avec Leclanché nous a permis de fournir un système de stockage d'énergie à une centrale à gaz existante en Europe de l'Est afin de soutenir le contrôle secondaire de la fréquence » a déclaré Michal Zelina, directeur général d'EnergoData. « Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Leclanché et EnergoData dans ce projet unique en son genre dans notre région. »

Leclanché est un fournisseur leader mondial de solutions de stockage d'énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. Fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse, l'histoire et l'héritage de Leclanché sont ancrés dans l'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie. La culture suisse de précision et de qualité de l'entreprise, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix des entreprises qui recherchent les meilleures performances en matière de batteries et qui sont à l'origine de changements positifs dans la manière dont l'énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde entier. Leclanché est organisé en trois unités d'affaires : solutions de stockage d'énergie, solutions d'e-mobilité et systèmes de batteries spécialisés. La société emploie actuellement plus de 350 personnes avec des bureaux de représentation dans huit pays à travers le monde. Leclanché est cotée à la bourse suisse (SIX : LECN).

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par une terminologie telle que " stratégique ", " propose ", " introduire ", " sera ", " planifié ", " attendu ", " engagement ", " s'attend ", " fixer ", " préparer ", " plans ", " estimations ", " vise ", " serait ", " potentiel ", " en attente ", " estimé ", " proposition ", ou des expressions similaires, ou par des discussions exprimées ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou concernant les revenus potentiels futurs de ces produits, ou les ventes ou revenus potentiels futurs de Leclanché ou de l'une de ses unités d'affaires. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. De telles déclarations prospectives reflètent le point de vue actuel de Leclanché concernant des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou sous-entendues par de telles déclarations. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Il n'y a pas non plus de garantie que Leclanché, ou l'une des unités d'affaires, atteindra des résultats financiers particuliers.