Leclanché étend sa solution d'électrification marine aux chargeurs rapides pour les ports et les navires avec Damen Shipyards comme premier adoptant.



16.09.2021 / 07:00





- Les systèmes de batteries Leclanché équipent les nouveaux eFerries Amherst Islander II et Wolfe Islander IV de Damen qui navigueront sur le lac Ontario, au Canada, entre Millhaven et Amherst Island et Kingston et Wolfe Island.

- Il s'agit de le première vente de Leclanché reliant ses activités e-Marine et Stationary Solutions

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 16 septembre 2021 - Leclanché (SIX : LECN) élargit son portefeuille de solutions pour l'industrie de l'électrification marine et introduit une nouvelle solution d'infrastructure portuaire permettant aux navires hybrides et entièrement électriques de se recharger rapidement lorsqu'ils rentrent au port.

Son premier client pour cette solution clé en main innovante est le groupe Damen Shipyards, une société opérant au niveau mondial avec plus de 50 chantiers navals et installations connexes, qui a choisi Leclanché pour construire et fournir deux stations de ferry électriques à charge rapide, ainsi que les systèmes de stockage électrique correspondants, sur le lac Ontario au Canada.

L'accord avec le groupe Stationary Solutions de Leclanché fournit l'infrastructure complète de recharge pour le ministère des Transports de l'Ontario. Ils seront installés l'année prochaine pour soutenir deux eFerries construits par Damen. Les deux navires électriques sont alimentés par le Marine Rack System (MRS) de Leclanché, certifié par Bureau Veritas, dans le cadre de contrats antérieurs avec le groupe e-Marine de Leclanché.

- L'Amherst Islander II (Damen 6819 E3) est entièrement électrique avec un système de batteries Leclanché d'une capacité de 1,9 MWh et ne produit aucune émission. Il pourra transporter jusqu'à 42 voitures et 300 passagers et atteindre une vitesse de douze n?uds. Il reliera la ville portuaire continentale de Millhaven, en Ontario, à Stella, sur l'île d'Amherst.

- Le Wolfe Islander IV (Damen 9819 E3), un eFerry plus grand, assurera la liaison entre Kingston, sur le continent, et Wolfe Island et dispose d'un système de batteries Leclanché de 4,6 MWh. Il peut transporter deux fois plus de véhicules de tourisme - 83 - et 399 passagers. Il ne produit pas non plus d'émissions et peut naviguer jusqu'à douze n?uds par heure, soit la même vitesse que les navires équipés de systèmes de propulsion conventionnels.

- Les eFerries ont effectué avec succès leurs essais sur la mer Noire à la fin du mois d'avril (Amherst Island II) et au mois de mai (Wolfe Islander IV) respectivement, et il est prévu qu'ils soient transportés au Canada par un navire semi-submersible spécialisé à partir du mois d'août.



« La large gamme de ferries ultramodernes de Damen est exploitée dans le monde entier et nous sommes fiers de nous être associés à Leclanché pour construire deux ferries entièrement électriques à la pointe de la technologie, qui sont une première en Amérique du Nord et une avancée en matière de durabilité", a déclaré Leo Postma, directeur des ventes pour les Amériques, Damen. "Ce partenariat est conforme à notre objectif d'être le constructeur naval le plus durable au monde. L'extension de notre partenariat pour les systèmes de charge rapide et de stockage électrique à terre est un prolongement naturel de notre relation d'affaires et est conforme à notre rôle de pionnier dans la transition énergétique maritime. Elle présente également de nombreux avantages pour le ministère des Transports de de l'Ontario. »

La vision de Leclanché : La création d'une infrastructure publique et privée pour accélérer l'industrie du eTransport

La capacité de Leclanché à fournir à la fois le système de stockage d'énergie par batterie pour alimenter les navires et le système de charge et de stockage à terre, alimenté par le réseau ou par des sources d'énergie renouvelables de plus en plus rentables, le distingue des autres fournisseurs.

« Je tiens à remercier Damen d'avoir fait confiance à Leclanché pour ce projet innovant. Nous avons tous observé les douleurs de croissance de l'industrie automobile électrique mondiale et les obstacles à l'adoption de masse causés par le manque d'infrastructures de recharge publiques et universelles», a déclaré Anil Srivastava, CEO, Leclanché. « Il est impossible que les eFerries ou les trains, bus, camions électriques ou autres modes de transport remplacent les modes de transport à énergie fossile sans qu'une infrastructure fiable, rentable et économe en énergie ne soit mise en place. Notre nouvelle solution « zéro émission » pour les ports permettra aux concepteurs de navires et aux autorités portuaires de concevoir, de construire et d'accueillir sur leurs côtes la dernière génération de navires durables.

Pour les régions portuaires qui ne sont pas en mesure d'installer un système de stockage d'énergie fixe à terre, nous envisageons déjà une option de station de charge mobile - à savoir une e-Barge flottante avec un système de stockage à charge rapide à bord - qui permettra à un ferry de se recharger au port sans peser sur l'infrastructure locale. »

Solution pour les ports de l'Ontario

Les systèmes portuaires de l'Ontario sont équipés d'un système de stockage d'énergie par batterie Leclanché de 3,0 MWh situé dans des structures portuaires (une à Millhaven et une à Stella). Le BESS, qui sera chargé par le réseau portuaire, est connecté au chargeur du ferry via des convertisseurs DC-DC de 1800 kW. Ces « stations tampons » seront protégées par un système d'extinction des incendies répondant aux normes de sécurité les plus strictes du secteur et utilisant des canalisations d'eau le long des supports de batterie et derrière chaque module de batterie. L'arrière de chaque module comporte une ouverture permettant à l'eau pulvérisée de pénétrer en cas d'événement thermique.

Le temps de traversée entre les ports ne sera que de 20 minutes et le système de charge rapide DC-to-DC haute puissance de Leclanché permettra aux eFerries de faire le plein en 10 minutes seulement dans chaque port - bien en deçà du temps nécessaire au navire pour décharger les passagers et les véhicules et recharger. Les batteries ont été conçues pour recharger chaque navire jusqu'à 7 850 fois par an ou plus de 78 500 fois au cours de leur durée de vie prévue de 10 ans, ce qui garantit 21 heures de service par jour, quelles que soient les conditions météorologiques.

« Notre partenariat continu avec Damen apporte plusieurs premières sur le marché, notamment les premiers ferries entièrement électriques pour passagers et voitures en Amérique du Nord et la première collaboration de nos unités commerciales pour créer une solution complète pour un client clé. Désormais, grâce à nos équipes e-Marine et Solutions Stationnaires, les passagers pourront embarquer sur un navire alimenté par la technologie Leclanché à bord et rechargé à terre - avec l'avantage supplémentaire de nos systèmes de stockage d'électricité assurant la stabilité du réseau électrique local », a déclaré Srivastava.

Vous trouverez plus d'informations sur ce projet dans l'étude de cas. Pour plus d'informations sur les solutions d'infrastructure portuaire de Leclanché, visitez www.leclanche.com ou contactez info@leclanche.com.

* * * * *

A propos de Damen



Le groupe Damen Shipyards est actif depuis plus de quatre-vingt-dix ans et offre des solutions maritimes dans le monde entier, avec la conception, la construction, la conversion et la réparation de navires et de composants de navires. En intégrant des systèmes, il crée des plates-formes innovantes et de haute qualité, qui apportent à leurs clients une valeur ajoutée maximale. Ses valeurs fondamentales sont la fraternité, l'artisanat, l'esprit d'entreprise et l'intendance. L'objectif du Groupe est de devenir le constructeur naval le plus durable au monde, via la numérisation, la standardisation et la construction en série de ses navires. Damen exploite 35 chantiers navals et 20 autres entreprises dans 20 pays, soutenus par un réseau mondial de vente et de service. Le groupe Damen Shipyards offre des emplois directs à plus de 12 000 personnes.

A propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.



Contacts

Médias Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch Médias Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-mail : leclanche@feintuchpr.com