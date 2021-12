EQS-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché fait le point sur ses activités

- La Société a franchi une étape importante avec la scission de son activité eTransport en une entité suisse Leclanché E-Mobility S.A., détenue à 100 % par Leclanché S.A. - La Société confirme maintenant qu'elle a signé une lettre d'intention (LOI) mutuellement exclusive avec une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) cotée en bourse aux Etats-Unis pour la fusion de cette dernière avec Leclanché E-Mobility S.A. - La Société travaille avec son actionnaire principal SEFAM[1] et ses conseillers en investissement afin d'assurer le financement de ses opérations en 2022 jusqu'à l'achèvement de la fusion des activités eTransport de Leclanché avec le SPAC. - La trésorerie et de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale entraîne une production intermittente de cellules dans l'usine allemande de Leclanché à Willstätt. - De nouveaux développements commerciaux positifs dans le domaine des véhicules spécialisés pour les mines, l'agriculture et la défense.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 23 décembre 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, communique aujourd'hui plusieurs nouvelles importantes concernant ses activités. La scission de l'activité eTransport et sa fusion prévue avec la société d'acquisition à but spécifique (SPAC) cotée aux Etats-Unis :



La Société est à un stade avancé dans la mise en ?uvre de la réorganisation stratégique annoncée le 15 septembre 2020. Suite à cette annonce, et à celle du 29 septembre 2021, nous avons le plaisir d'annoncer qu'une étape importante a été franchie avec la création le 16 décembre 2021 d'une nouvelle entité juridique suisse détenue à 100% par Leclanché S.A., Leclanché E-Mobility S.A. La Société a l'intention de fusionner cette entité avec le SPAC coté aux Etats-Unis. - La scission et le transfert des actifs et des passifs, des contrats, etc. entre les deux sociétés suisses seront finalisés le 24 décembre 2021 avec une date effective au 1er janvier 2022 à 00:05 CET. - Le SPAC dispose d'environ USD 140 millions sur son compte bloqué, qui seront complétés par les fonds provenant des investisseurs privés en actions (PIPE) afin de financer entièrement le plan d'affaires quinquennal de l'entité fusionnée. Actuellement, les parties et les banques désignées par le SPAC font conjointement du marketing pour le PIPE. - Si le processus de levée de capitaux par le biais du PIPE est jugé satisfaisant par le Conseil d'Administration de Leclanché et le SPAC, les parties ont pour objectif d'annoncer un accord de fusion définitif vers la mi-février 2022. Cette annonce sera suivie par le dépôt des documents requis par la réglementation boursière aux États-Unis. Les parties prévoient que la fusion sera achevée au deuxième trimestre 2022. Le Conseil d'Administration et le Comité Exécutif de Leclanché sont convaincus que la réussite de cette fusion sera bénéfique à tous les actionnaires de Leclanché, à tous ses employés et à toutes les autres parties prenantes telles que ses clients et fournisseurs. De plus amples informations seront fournies au moment de l'annonce de la fusion définitive, prévue pour la mi-février 2022. Les opérations commerciales ont été temporairement affectées par le manque de liquidités et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale : - La direction de la Société travaille avec SEFAM et ses conseillers en investissement afin d'assurer le financement de ses opérations en 2022 jusqu'à l'achèvement de la fusion de Leclanché E-Mobility avec le SPAC, comme annoncé le 29 septembre 2021. La Société reste confiante quant à la conclusion d'un nouvel accord de financement d'ici la mi-janvier 2022 et travaille en parallèle avec d'autres investisseurs potentiels. Jusqu'à cette date, la trésorerie de l'Entreprise reste tendue. - Le 29 septembre 2021, la Société a informé le marché que les perspectives pour le second semestre 2021 restaient incertaines en raison des problèmes actuels de la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'augmentation des prix en sortie d'usine, le prix auquel les grossistes achètent les matériaux aux producteurs, les goulots d'étranglement dans les transports et l'augmentation des délais d'expédition entraînent des retards dans de nombreuses entreprises dans le monde entier, dont Leclanché. - Leclanché a revu la situation actuelle de sa chaîne d'approvisionnement et son impact sur sa capacité de production, notamment l'allongement des délais d'approvisionnement en matières premières, la pénurie de pièces en plastique de haute qualité, telles que les capteurs et les connecteurs et les demandes continues de certains clients, qui sont confrontés aux mêmes problèmes de chaîne d'approvisionnement, de reporter leurs livraisons de 2022. La Société estime que la production intermittente actuelle durera probablement jusqu'à la fin du premier trimestre de 2022. - Par conséquent, les perspectives de chiffre d'affaires pour 2021 seront essentiellement stables ou en faible croissance par rapport à 2020. Les prévisions pour 2022 seront communiquées ultérieurement. Acquisition de nouveaux clients et forte dynamique de croissance : Malgré les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement, la Société a récemment été sélectionnée comme fournisseur stratégique, par plusieurs fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans le domaine des véhicules spécialisés dans les secteurs minier, agricole et militaire. L'activité cumulée de ces clients devrait apporter plus de CHF 150 millions de chiffres d'affaires sur une période de cinq ans, avec des services d'ingénierie et la livraison de systèmes pilotes prévus à partir du second semestre 2022. Ces nouveaux contrats viennent augmenter l'important pipeline de chiffres d'affaires contractuels annoncé par la Société lors de l'Assemblée Générale Annuelle (AGM) du 30 juin 2021. Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com.



A propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non-responsabilité Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

