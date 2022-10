Leclanché: feu vert des actionnaires aux mesures de restructuration

Zurich (awp) - Les actionnaires de Leclanché ont accepté vendredi en assemblée générale le projet de renforcement du bilan. La transformation de dettes à hauteur d'environ 41,3 millions de francs suisses en actions a passé la rampe telle que proposée par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont aussi voté une augmentation du capital autorisé d'au maximum environ 167,6 millions d'actions, jusqu'au 30 juin 2024, a indiqué l'entreprise yverdonnoise. La composition du conseil d'administration a aussi été modifiée.

Les actionnaires de référence Sefam et Golden Partner avaient accepté le projet de transformation de la dette. Selon de précédentes informations, Sefam a investi environ 400 millions de francs suisses dans Leclanché ces six dernières années. L'an dernier, la société a dégagé une perte nette de 80 millions. Le rapport du 1er semestre 2022 sera publié au plus tard d'ici fin novembre.

L'actionnaire majoritaire Sefam a pris la majorité du conseil d'administration à l'occasion de l'assemblée générale. Six des anciens administrateurs, Stefan A. Müller, Lluís M. Fargas Mas, Toi Wai David Suen, Axel J. Maschka, Bénédict Fontanet et Tianyi Fan ne se représentaient pas. Quatre représentants de Sefam: Alexander Rhea (président), Shanu Sherwani, Marc Lepièce et Bernard Pons ont été élus au sein de l'organe de surveillance.

Selon le directeur général Anil Srivastavam, cité dans le communiqué, un carnet de commandes fourni et en croissance et une base de coûts compétitive assurent une croissance profitable à long terme de l'entreprise.

ys/rp