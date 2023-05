Leclanché: grosse perte nette en 2022, solution de financement

Zurich (awp) - Le fabricant yverdonnois de batteries Leclanché a, comme annoncé début mai, essuyé une grosse perte nette en 2022. Un accord passé avec les créanciers a toutefois permis d'améliorer la marge financière et donne la possibilité à la direction d'améliorer les résultats à l'avenir.

Dans son rapport annuel publié mercredi soir, l'yverdonnois indique avoir réalisé une perte nette de 85,6 millions de francs suisses l'an dernier, après une perte de 80 millions en 2021. Selon les chiffres non audités de début mai, la perte nette se montait à 87 millions de francs suisses.

Au niveau du résultat d'exploitation Ebitda, la perte est de 57,5 millions de francs suisses, après une perte de 44,9 millions un an plus tôt. D'importants investissements dans les capacités de production et la recherche et développement ont mobilisé beaucoup d'argent, justifie le groupe.

Le carnet de commandes s'est étoffé, mais cela ne se ressent pas encore sur le chiffre d'affaires qui a atteint 18,0 (18,9) millions de francs suisses l'an dernier.

Solution avec les actionnaires majoritaires

La somme du bilan a légèrement augmenté à 90,8 millions de francs suisses. Les fonds propres restent en revanche négatifs (-51,3 millions). Le taux d'endettement a été réduit grâce à un accord de 88 millions de francs suisses passé avec les actionnaires majoritaires.

La nouvelle direction se targue d'avoir obtenu des améliorations, notamment au niveau des conditions de paiement pour les clients, à une augmentation de capital et à un partenariat conclu avec le fabricant américain de moteurs diesel et à gaz Cummins. L'augmentation des commandes fermes dans les domaines ferroviaires, de la navigation et des véhicules routiers spéciaux offre une bonne base, a déclaré le directeur général Pierre Blanc, cité dans le rapport.

