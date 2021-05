EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel/Autres

Leclanché annonce ses chiffres clés non audités pour l'année 2020 et confirme son objectif de croissance pour 2021



03.05.2021 / 06:55 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Leclanché annonce ses chiffres clés non audités pour l'année 2020 et confirme son objectif de croissance pour 2021 - Croissance du chiffre d'affaires de 46% en 2020 - Les pertes financières, qui reflètent les importants investissements consentis dans l'amélioration des innovations, de l'ingénierie, de la capacité industrielle et organisationnelle ainsi que la croissance de l'entreprise, sont stables avec l'augmentation des revenus. - La situation de surendettement de décembre 2020 a été corrigé en mars 2021 - Le chiffre d'affaires de 2021 devrait presque doubler par rapport à l'année dernière. YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 3 mai 2021 - Dans sa décision du 26 avril 2021, SIX Exchange Regulation AG a approuvé une extension du délai de publication du rapport annuel 2020 de Leclanché jusqu'au 9 juin 2021 et a demandé à Leclanché (SIX : LECN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie, de publier ses chiffres clés pour l'année 2020 d'ici au 3 mai 2021. Ce délai supplémentaire était nécessaire à Leclanché pour finaliser plusieurs mesures d'assainissement de son bilan afin de remédier à la violation du CO 725.2 dans laquelle se trouvera Leclanché SA avant son Assemblée Générale Annuelle des actionnaires. En conséquence, le Conseil d'Administration de la Société n'a pas été en mesure d'approuver le rapport annuel 2020 avant le 30 avril 2021, d'où la demande faite à SIX Exchange Regulation AG d'approuver une extension du délai de publication du rapport annuel 2020 de Leclanché. Malgré cette situation, Leclanché publie ses chiffres clés non audités pour l'année 2020 : Le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2020 s'est élevé à CHF 23,9 millions, contre CHF 16,3 millions en 2019, soit une hausse de 46% ; la perte EBITDA pour l'année s'est élevée à CHF (61,0) millions, contre CHF (58,9) millions en 2019. La perte nette pour l'année a été de (78,2) millions de francs suisses, contre (83,4) millions de francs suisses en 2019. L'augmentation du chiffre d'affaires en 2020 provient de l'Unité d'Affaires e-Transport qui a livré des batteries pour six navires à Kongsberg Maritime tandis que les Unités d'Affaires Stationary Storage Solutions et Specialty Battery étaient légèrement en retrait par rapport à 2019. Ce chiffre d'affaires sans précédent de l'Unité d'Affaires e-Transport valide la stratégie de Leclanché d'investir massivement au cours des cinq dernières années dans la R&D, les équipements de production et l'ingénierie, pour devenir le fournisseur de batteries de choix d'entreprises de premier plan telles que Bombardier, Kongsberg Maritime et d'autres qui seront annoncées prochainement. La Société estime que 110 millions de francs suisses peuvent être directement attribués à cet investissement. Le total du bilan s'est élevé à CHF 73,2 millions, contre CHF 73,1 millions en 2019. Cette stabilité ne reflète pas nécessairement l'évolution positive de certains postes, notamment une réduction des stocks de CHF 5,5 millions et un investissement de CHF 5,6 millions dans de nouveaux actifs de production à Willstätt et à Yverdon-les-Bains. En outre, Leclanché SA, l'entité juridique suisse, se trouvait dans une position de fonds propres négatifs au 31 décembre 2020 pour un montant de CHF 15,5 millions. Cette situation a depuis été corrigée par l'augmentation de capital de CHF 33,8 millions effectuée à la fin du mois de mars 2021. En dépit de la situation COVID-19, qui a ralenti le travail sur l'audit de Leclanché, les employés impliqués dans la préparation des états financiers ayant dû travailler à domicile (ce qui a rendu difficile l'accès à certaines informations), la Société travaille dur pour clôturer les points restant ouverts avec ses auditeurs et son Conseil d'Administration et reste confiante de pouvoir publier son rapport annuel 2020 complet avant ou le 9 juin 2021. Dans sa décision du 26 avril 2020, SIX Exchange Regulation AG a demandé à Leclanché d'insérer l'extrait ci-dessous dans ce communiqué de presse : "La demande d'exemption de Leclanché SA (Émetteur) du 20 avril 2021 sollicitant une prolongation du délai de publication de son rapport annuel 2020 et de dépôt de ce rapport auprès de SIX Exchange Regulation AG jusqu'au 9 juin 2021 au plus tard, est accordée avec la réserve suivante (lit. a) et aux conditions suivantes (lit. b) : a. SIX Exchange Regulation AG se réserve le droit de suspendre le négoce des actions nominatives de l'Émetteur au cas où son rapport annuel 2020 ne serait pas publié conformément aux dispositions sur la publicité ad hoc (art. 53 du Règlement de cotation [RC] en lien avec la Directive sur la publicité ad hoc [DAH]) et non déposé auprès de SIX Exchange Regulation AG jusqu'au mercredi 9 juin 2021, 23h59 HEC, au plus tard. b. Leclanché SA est tenu de publier un avis conformément aux dispositions sur la publicité ad hoc (art. 53 LR en lien avec la DAH) concernant cette décision jusqu'au lundi 3 mai 2021, 7h30 CET, au plus tard. L'avis doit contenir : - la reproduction inaltérée du libellé du para. I. de la présente décision, placée de manière bien visible ; - les motifs de la demande de l'Émetteur qui sollicite une prolongation du délai pour publier son rapport annuel 2020 et pour déposer ce rapport auprès de SIX Exchange Regulation AG ; - les chiffres clés non audités tels que les revenus nets, l'EBITDA, l'EBIT, le bénéfice/la perte, le total du bilan, les fonds propres, etc. pour les résultats annuels 2020." Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com.

A propos de Leclanché Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non responsabilité Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts Médias Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch Médias Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053

E-mail : leclanche@feintuchpr.com Médias Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de Contacts investisseurs :

Anil Srivastava / Hubert Angleys

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com

Fin du communiqué ad hoc