EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Leclanché annonce ses résultats financiers pour l'année 2020 et confirme son objectif de croissance pour 2021



09.06.2021 / 00:04 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Leclanché annonce ses résultats financiers pour l'année 2020 et confirme son objectif de croissance pour 2021 - Résultats audités en ligne avec les résultats non audités publiés le 3 mai 2021 et confirmant une croissance du chiffre d'affaires de 46% en 2020; - Un soutien fort de la part de SEFAM[1], le principal actionnaire de la Société, à travers un engagement à convertir CHF 29,7 millions de ses prêts en actions; - Grâce à la signature de nouveaux contrats avec certains des principaux équipementiers mondiaux, la société dispose d'un pipeline de projets représentant un Chiffre d'Affaires Potentiel[2]de plus de CHF 500 millions pour les années 2021 à 2026; - La Société doit atteindre une capacité de production à grande échelle d'ici 2023 afin de poursuivre son développement et récolter les fruits d'un investissement de CHF 110 millions au cours des cinq dernières années; - Le chiffre d'affaires 2021 devrait presque doubler par rapport à l'année dernière; - Le récent contrat stratégique conclu avec Canadian Pacific Railway confirme la réussite de l'entreprise dans le domaine de la mobilité à l'hydrogène. YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 9 juin 2021 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice complet se terminant le 31 décembre 2020 et de nouvelles mesures d'assainissement de son bilan. SEFAM, l'actionnaire majoritaire historique de Leclanché, en plus de l'engagement de financement pour l'année 2021 d'un montant de près de CHF 60 millions annoncé le 30 mars 2021, a accepté de convertir CHF 29,7 millions de ses prêts à Leclanché SA en fonds propres de la Société. Cette augmentation de capital sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle de la Société.

Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « Nous remercions notre principal actionnaire, SEFAM, d'avoir confirmé son engagement à convertir en actions CHF 29,7 millions de ses prêts, bien avant leur échéance de décembre 2022. Nous considérons cette décision comme un soutien sans faille à la stratégie de croissance de Leclanché, qui permettra également à la Société d'économiser d'importantes liquidités sur les paiements d'intérêts et de renforcer son bilan ». Le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2020 s'est élevé à CHF 23,9 millions, contre CHF 16,3 millions en 2019, soit une hausse de 46% ; la perte EBITDA pour l'année s'est élevée à CHF (61,0) millions, contre CHF (58,9) millions en 2019. La perte nette pour l'année a été de CHF (78,2) millions, contre CHF (83,4) millions en 2019. L'augmentation du chiffre d'affaires en 2020 provient de l'Unité d'Affaires e-Transport qui a livré des batteries pour six navires à Kongsberg Maritime tandis que les Unités d'Affaires Stationary Storage Solutions et Specialty Battery étaient légèrement en retrait par rapport à 2019. Ce chiffre d'affaires sans précédent de l'Unité d'Affaires e-Transport valide la stratégie de Leclanché d'investir massivement au cours des cinq dernières années dans la R&D, les équipements de production et l'ingénierie, pour devenir le fournisseur de batteries de choix pour les principaux fabricants OEM et intégrateurs de systèmes du monde entier. La Société estime que CHF 110 millions peuvent être directement attribués à cet investissement. Le total du bilan s'est élevé à CHF 73,2 millions, contre CHF 73,1 millions en 2019. Cette stabilité ne reflète pas nécessairement l'évolution positive de certains postes, notamment une réduction des stocks de CHF 5,5 millions et un investissement de CHF 5,6 millions dans de nouveaux actifs de production à Willstätt et Yverdon-les-Bains. En outre, Leclanché SA, l'entité juridique suisse, se trouvait dans une position de fonds propres négatifs au 31 décembre 2020 pour un montant de CHF 15,5 millions. Cette situation a depuis été corrigée par l'augmentation de capital de CHF 33,8 millions effectuée à la fin du mois de mars 2021. Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « Bien que j'apprécie que la performance de Leclanché en 2020 confirme que la société est toujours dans un mode de montée en puissance typique d'une société à forte croissance, je voudrais souligner à nos actionnaires et à toutes les parties prenantes qui nous ont soutenus au cours des dernières années, le leadership technologique, la montée en puissance de la capacité industrielle et les développements commerciaux qui ont été réalisés depuis 2016. Leclanché est désormais en passe de devenir un acteur majeur de l'électrification du marché du transport moyen et lourd, grâce à un solide carnet de commandes et à un pipeline de projets, qui lui permettront de réaliser un chiffre d'affaires contractuel supérieur à CHF 500 millions entre 2021 et 2026. Grâce à sa forte présence sur les marchés en pleine croissance de l'e-Transport et des systèmes de stockage d'énergie, la Société a suscité l'intérêt de nouveaux investisseurs stratégiques au cours des six derniers mois. Après une évaluation approfondie, le Conseil d'Administration a mandaté une banque d'investissement de premier plan basée à New York, qui suit un processus structuré pour lever des capitaux afin de soutenir le plan de croissance de la Société jusqu'en 2023 ».

Obtention d'un leadership technologique grâce à un investissement de CHF 110 millions au cours des cinq dernières années. Cellules au lithium : prêtes à entrer dans le secteur automobile - En plus des cellules à base d'oxyde de titanate de lithium, qui sont destinées aux applications de charge ultra-rapide, la Société a développé des cellules de moyenne puissance à haute densité énergétique, leaders du secteur, à longue durée de vie. - Au quatrième trimestre 2020, la Société a annoncé le lancement de cellules de batterie utilisant une technologie compatible avec les exigences de l'industrie automobile, permettant ainsi l'accès aux marchés à grande échelle. Ces cellules utilisent des matériaux à haute teneur en nickel avec un usage réduit de cobalt. Elles servent de base aux futures améliorations de la densité énergétique des cellules de prochaine génération. La Société est en pourparlers avancés pour octroyer des licences d'utilisation de ses technologies pour des projets Européens de grande envergure dans le secteur de l'automobile. - La Société livre actuellement des cellules de 65Ah/225Wh par kg avec 8'000 cycles à 80% de profondeur de décharge (DoD). Nos cellules à ultra-haute densité énergétique, 270Wh à 300Wh, pour les applications automobiles sont actuellement en phase de test de production. Ces cellules seront prêtes à être livrées en 2022. Modules : Évolution cruciale pour concevoir une large gamme de solutions pour les véhicules électriques. - La Société a produit un record de près de 5'000 modules en 2020 et a atteint la limite de capacité de sa ligne existante. La plus grande partie des modules fabriqués a été utilisée dans des applications marines. - Une nouvelle génération de modules a été développée et conçue en étroite collaboration avec notre partenaire, Comau Spa pour une production en très grandes quantités. Cette ligne, qui sera inaugurée le 15 juin 2021, permettra de remédier à nos limites de capacité actuelle et de fournir jusqu'à six fois plus de modules sur une ligne de production presque entièrement automatisée. Cette ligne d'assemblage reprend également les dernières technologies en matière de contrôle qualité et de processus d'assemblage, et permet à Leclanché d'effectuer un premier pas en direction des standards Industry 4.0. Système de gestion de batterie (BMS) : logiciels et systèmes complets pour tous types de véhicules électriques - La Société a élargi son portefeuille de BMS avec des systèmes basse tension, ainsi qu'une configuration maître/esclave pour des applications allant jusqu'à 1'200 V. Le dernier développement permettra la fourniture d'un produit répondant aux exigences de sécurité fonctionnelle (« Functional Safety ») pour les chemins de fer et, dans un deuxième temps, pour les applications automobiles. - En plus du BMS, le Groupe a développé une nouvelle Interface Utilisateur Graphique (GUI) compatible avec toutes les solutions BMS internes, ainsi qu'avec tous les produits tiers utilisant les protocoles de communication CAN Open. - Concernant notre système de surveillance haut de gamme, une nouvelle plateforme IoT a été développée pour notre gamme de BMS et est actuellement déployée dans ses premières applications sur le terrain. Packs et supports de batteries : un système intégré complet reposant sur des technologies 100% internes - De nouveaux packs ont été développés pour plusieurs applications allant des bus et camions aux chemins de fer. Ils s'ajoutent aux systèmes de rack marins existants. Logiciel de gestion de l'énergie (EMS) - Suite à l'acquisition réalisée en 2018, Leclanché a grandement amélioré sa suite logicielle de qualité industrielle et continuera d'ajouter de nombreuses applications connectées à l'IoT, notamment le micro-réseau, la recharge rapide des VE, les contrôles de flotte et la gestion des actifs. Leclanché EMS est maintenant au c?ur de projets de pointe de l'industrie, notamment le projet solaire + stockage à Saint-Christophe-et-Niévès, et avec EV Network et bp pulse pour développer de nouveaux sites et hubs de charge rapide et ultra-rapide à travers le Royaume-Uni. Certifications : à la pointe de l'industrie - L'entreprise a atteint le plus haut niveau de certification dans le secteur maritime. En 2020, Leclanché a élargi son portefeuille de certifications avec la norme internationale de l'industrie ferroviaire (IRIS) qui comprend également la norme de gestion d'entreprise ISO/TS 22163:2017. Accélération de l'augmentation de capacité industrielle : Giga capacité d'ici 2023 - Plus de CHF 25 millions ont été investis dans les équipements de production depuis 2016, et CHF 60 millions supplémentaires sont prévus pour les augmentations de capacité planifiées une fois que la levée de fonds nécessaire sera finalisée. - Cellules : L'installation de production de cellules devrait atteindre sa pleine capacité d'ici le quatrième trimestre 2021 après l'achèvement des travaux de remplacement du système de formation endommagé lors de l'incendie accidentel d'avril 2016. La Société sera alors en mesure de fournir plus de 200 MWh de batteries par an, et ses plans prévoient une nouvelle augmentation de la capacité existante pour atteindre près de 1 GWh d'ici 2023. - Modules : Une nouvelle ligne sera opérationnelle au deuxième trimestre 2021 et fournira une capacité allant jusqu'à 0,5 GWh par an. La montée en puissance de cette ligne aura lieu aux troisième et quatrième trimestres 2021, les premières livraisons commerciales ayant lieu au début du troisième trimestre 2021. En plus de cette nouvelle ligne, Leclanché continuera à exploiter la ligne existante pour plusieurs projets et transfèrera l'ensemble de sa production vers la nouvelle ligne d'ici la fin de 2022. - Packs et racks : Alors que le volume des packs va augmenter aux deuxième et troisième trimestres 2021, Leclanché met en place des lignes d'assemblage sur son site en Suisse pour fabriquer les premiers packs et racks. La Société prévoit de déplacer l'assemblage des packs vers des zones à bas coûts, soit par le biais de partenariats, soit par de la sous-traitance, au fur et à mesure de l'augmentation des volumes. Développements commerciaux - Les clients de la Société comprennent des équipementiers et des intégrateurs de systèmes de premier plan au niveau mondial, des services publics et des fournisseurs de services tels qu'Alstom (anciennement Bombardier Transport), Kongsberg Maritime, Damen Shipyards, La Compagnie Générale de Navigation (CGN), Canadian Pacific Railway, Enel et bp pulse (groupe British Petroleum), parmi beaucoup d'autres. - Leclanché a livré/mis en service depuis le début des opérations commerciales en 2019 plus de 430 racks marins de grande capacité et packs de batteries pour véhicules commerciaux. Il s'agit notamment de systèmes destinés à des fabricants OEM mondiaux dans les secteurs de la marine, du chemin de fer, des camions et des bus. - Au total, Leclanché a livré/mis en service près de 150 MWh de systèmes de stockage d'énergie dans le monde entier. - Leclanché dispose d'un pipeline de projets qualifiés équivalent à un chiffre d'affaires dépassant CHF 500 millions pour les années 2021 à 2026. - Le chiffre d'affaires 2021 devraient presque doubler à CHF 38-44 millions par rapport à 2020. - En plus de son leadership technologique dans les systèmes de batteries au lithium, la Société continue de gagner des parts de marché dans le domaine de la mobilité longue distance à l'hydrogène grâce à ses packs de batteries innovants intelligemment intégrés aux piles à combustible à l'aide de son puissant logiciel interne de gestion de l'énergie. Outre le contrat conclu avec Canadian Pacific Railways pour l'hybridation de ses locomotives diesel, la Société a déjà livré ses blocs de batteries intégrés à des piles à combustible pour des camions en Californie, aux États-Unis et pour un navire en Écosse. Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com.

A propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non responsabilité Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts Médias Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch Médias Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053

E-mail : leclanche@feintuchpr.com Médias Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de Contacts investisseurs :

Anil Srivastava / Hubert Angleys

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com [1] SEFAM (anciennement FEFAM) désigne : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund et AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - R&D Sub-Fund ainsi que STRATEGIC EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-fund (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommés « SEFAM ». [2] Chiffre d'Affaires Potentiel = carnet de commandes et accords-cadres d'approvisionnement non pondérés, y compris les conditions générales (T&C), les protocoles d'accord (MOU) et les accords d'approvisionnement à long terme.

Fin du communiqué ad hoc